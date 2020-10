Na home office traci branża modowa i automotive. Kto zyskuje?

Wybuch pandemii doprowadził do masowego przejścia na pracę zdalną. Wiele wskazuje również na to, że system home office pozostanie z nami również po ustaniu zagrożenia epidemicznego - spora rzesza firm deklaruje bowiem wprowadzenie go na stałe. Zdaniem Atradius, nie są to zbyt dobre wieści dla branży transportowej, deweloperskiej czy modowej. Z drugiej strony są i sektory, które na home office mogą skorzystać.

Przeczytaj także: Rekrutacja i praca zdalna oczami Polaków

Z pustymi biurkami bezpośrednio wiąże się też stan chociażby stołówek czy restauracji w dzielnicach biurowych. Zazwyczaj pełne w porach lunchowych, teraz zmagają się z brakiem klientów – dodaje Paweł Szczepankowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. _Nejron Photo - Fotolia.com Na home office traci branża modowa Maleje zapotrzebowanie na odzież biurową, taką jak garnitury, krawaty czy kostiumy.

Przeprowadzenie się z pracą do domu bardzo często wymaga od nas przeorganizowania przestrzeni w mieszkaniu – kupienia biurka, krzesła itd. Można więc sobie wyobrazić, że w lepszej kondycji będą firmy produkujące meble. Podobnie jest z branżą komputerową. W rodzinie będziemy potrzebować większej liczby laptopów, zwłaszcza jeśli szkoły powrócą do zdalnego trybu prowadzenia zajęć – dodaje Paweł Szczepankowski.

Pandemia pokazała, że system home office może być równie efektywny jak praca stacjonarna. Nie jest zatem zaskoczeniem, że wiele firm rozpoczęło badania dotyczące tego, czy utrzymywanie często ogromnych powierzchni biurowych , ma rację bytu i jakiekolwiek ekonomiczne uzasadnienie. Nie brakuje takich, które już teraz zadeklarowały rezygnację z wynajmu biur lub przynajmniej redukcję zajmowanej powierzchni. To, jak podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska, może zaowocować niewypłacalnością deweloperów.Pandemia COVID-19 i praca z domu również znacznie zmniejszyły zapotrzebowanie na posiłki i wyjazdy służbowe. Rozmowy biznesowe i negocjacje coraz częściej prowadzone są w formie wideokonferencji lub przez telefon, rzadziej w ramach spotkań bezpośrednich. Jeśli ta tendencja się utrzyma, doprowadzi to z kolei do wzrostu niepewności w restauracjach, a także w hotelach, które są uzależnione od osób podróżujących służbowo. Ponadto maleje zapotrzebowanie na odzież biurową, taką jak garnitury, krawaty czy kostiumy. To z kolei będzie miało znaczący wpływ na dostawców, których dużą część sprzedaży stanowi moda biurowa.W scenariuszu home office znacznie zmniejszy się liczba kilometrów przemierzanych przez dojeżdżających do pracy. To z kolei stanowiłoby dodatkowe obciążenie dla przemysłu motoryzacyjnego, który już od około dwóch lat znajduje się w trudnej sytuacji, przy zwiększonym ryzyku niewypłacalności wielu dostawców. Skutki odczułyby również warsztaty i stacje benzynowe.Paweł Szczepankowski przyznaje jednocześnie, że można wskazać sektory, którym home office może przynieść korzyści. Wymienia tu m.in. branżę wnętrzarską.