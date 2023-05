Kobiety na rynku pracy: matka Polka nie chce home office?

Wprawdzie możliwość pracy zdalnej większość Polaków przyjmuje z otwartymi ramionami, to jednak okazuje się, że nie zawsze jest to rozwiązanie idealne. Potwierdzeniem tego są wyniki najnowszego badania Grupy Progres, z których wynika, że aż 75 proc. aktywnych zawodowo "matek Polek" zdecydowanie preferuje pracę w biurze niż home office. Nie jest to zaskoczeniem - skupienie się na obowiązkach zawodowych w towarzystwie pociechy bywa niełatwe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile dni matka Polka spędza na zasiłku macierzyńskim?

Na jakie prorodzinne rozwiązania decydują się pracodawcy w Polsce?

Czy powrót do pracy po urodzeniu dziecka to wyzwanie kobiet na rynku pracy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polskie mamy nie chcą pracować w domu Zlecone przez przełożonego zadania mamy wolą wykonywać w miejscu pracy niż zdalnie, bo łatwiej im się wtedy skupić – deklaruje tak 74 proc. ankietowanych w badaniu Grupy Progres.

Badanie potwierdza, że mamy w naszym kraju są bardzo zapracowane. Większość w dni powszednie bierze na siebie dodatkowe pół, a czasem nawet cały etat wynikający z obowiązków rodzinnych, co na dłuższą metę może być dość obciążające. Jednak wyraźnie pokazuje, że pracodawcy, którzy uważają, że dziecko negatywnie pływa na pracę kobiety i sprawia, że jej aktywność spada przez rodzicielstwo, są w błędzie. Niestety, takie stereotypowe myślenie nadal występuje w krajowych firmach – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

Wielu pracodawców wprowadza prorodzinne rozwiązania, które wspierają młode mamy w powrocie do pracy po przerwie zawodowej wynikającej z urodzenia dziecka. Najczęściej jest to elastyczny etat, możliwość home office albo w wybranym czasie. Obserwujemy, że takich działań w firmach nie brakuje, jednak przełożeni muszą popracować nad początkowym etapem tzn. onboardingiem młodej mamy, która po dłuższej nieobecności wraca do firmy. Często jest rzucana na zbyt głęboką wodę – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres. – Co prawda 68 proc. przełożonych przeprowadza proces wdrażania w obowiązki zawodowe, jednak dotyczy on głównie ludzi nowozatrudnionych, a nie tych mających przerwę. To duży błąd, bo rodzic wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim – trwającym od kilku do kilkudziesięciu tygodni – spotyka się z zupełnie innym stanem rzeczy i trzeba go od nowa wdrażać w projekty. Niestety onboarding rodziców to w firmach nadal rzadkość – dodaje Magda Dąbrowska.

Matka Polka nie chce pracować z tatą