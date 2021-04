Praca hybrydowa? Bez kultury organizacyjnej będzie ciężko

Po miesiącach, które spędzili na home office, pracownicy powoli zaczynają wracać do biur. Modelem, który cieszy się dziś rosnącą popularnością jest praca hybrydowa. Cisco uważa, że w tych realiach koniecznością staje się rozwinięta kultura organizacyjna i to właśnie ona ma stać się kluczowym czynnikiem, dzięki któremu firmom uda się utrzymać w szerszym horyzoncie czasowym zrównoważony rozwój. Pracownicy chcą dziś przede wszystkim częstej i efektywnej komunikacji, poczucia bycia docenionym oraz gwarancji rozwoju zawodowego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co wyraźnie unaoczniła nam praca w realiach nowej normalności?

Jakie czynniki są dla pracowników najważniejsze?

Do czego potrzebne jest komunikatywne przywództwo?

O jaką kulturę organizacyjną chodzi pracownikom?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Praca hybrydowa wymaga silnej kultury organizacyjnej W wielu firmach trwają przygotowania do bezpiecznego powrotu do biur i wdrażanie nowych modeli pracy. Jednak to rozwinięta kultura organizacyjna będzie kluczowa dla utrzymania w dłuższej perspektywie zrównoważonego rozwoju firm w dobie pracy hybrydowej.

Ludzie decydują się na pracę w danej firmie analizując wcześniej wiele czynników. Nie ulega wątpliwości, że kultura organizacyjna i jej wartości są kluczowe w procesie podejmowania decyzji. Obecnie wciąż pracujemy z domu, jednak biznes przygotowuje się do przejścia na model hybrydowy. Dlatego niezwykle ważna jest inkluzywność i pewność, że nikt z pracowników nie zostanie pominięty. To wymaga dodatkowych działań, które sprawią, że każdy poczuje się zauważony. Technologia odgrywa kluczową rolę w połączeniu ze sobą rozproszonych zespołów” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Pandemia COVID-19 na zawsze zmieniła sposób w jaki pracujemy. Pracownicy chcą czuć, że mają większą odpowiedzialność za projekt i wybór gdzie i kiedy będą pracować – łącząc pracę zdalną z obecnością w biurze. Gdy biznes wypracuje hybrydowy model pracy, będzie musiał stawić czoła wyzwaniu jakim jest wdrożenie długoterminowych rozwiązań, które naprawdę poprawią doświadczenia pracowników, niezależnie od tego skąd pracują i przyczynią się do zwiększenia ich produktywności” – dodaje Przemysław Kania z Cisco.

Jak wynika z najnowszego badania Cisco Workforce of the Future, w dzisiejszych realiach liczy się nie tylko optymalizacja przestrzeni biurowej i tej w której wykonujemy swoje obowiązki wirtualnie, ale także stworzenie silnej kultury organizacyjnej uwzględniającej wszystkich w firmie.Wielu pracowników zdalnych czuje się komfortowo wykonując swoje obowiązki z domowego zacisza. Wciąż jednak jest znacząca grupa osób, które stwierdziły, że czują się porzucone. 20 proc. respondentów z Polski nie ma poczucia, że ich przełożeni ufają im, iż wykonują swoje obowiązki pracując z domu, bez potrzeby intensywnego nadzoru. Ponadto, aż 52 proc. czuje się niedoceniona, a tylko nieco mniej niż połowa uważa, że ich osiągnięcia podczas pracy zdalnej zostały odpowiednio zauważone (48 proc.).Możliwości rozwoju to kolejne istotne źródło niepokoju polskich pracowników, z których 41 proc. obawia się, że brak fizycznej obecności w biurze i możliwości bezpośredniej współpracy z menedżerem wpłynie na rozwój ich kariery. Zarządzanie poprzez sprawną i efektywną komunikację z zespołem będzie kluczowe dla utrzymania poczucia stabilności i autonomii, a także dla stawienia czoła wyzwaniu jakim jest brak bliskości. Aż 81 proc. respondentów z Polski zgadza się ze stwierdzeniem, że liderzy w ich organizacjach powinni poświęcać więcej uwagi komunikacji, w okresie, gdy zespół nadal pozostaje rozproszony.W sytuacji, gdy umiejętne korzystanie z technologii w codziennej pracy jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, szkolenia pracowników zyskały kluczowe znaczenie. Aż 86 proc. respondentów oczekuje, że szkolenia z zakresu technologii i umiejętności cyfrowych powinny stać się priorytetem w ich organizacji. Niestety ponad połowa (57 proc.) uczestników badania Cisco obawia się, że to nie nastąpi w realiach nowej normalności.Tylko 43 proc. pracowników z Polski uważa, że jest przygotowana pod względem technologicznym do pracy z domu. Kluczowe jest wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia umożliwiające współpracę i dostęp do firmowych zasobów. Platformy do współpracy działające w oparciu o technologię chmurową, wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę w funkcjach, takich jak rozpoznawanie twarzy, transkrypcja spotkań i tłumaczenia, odgrywają ważną rolę w łączeniu rozproszonych zespołów, zwiększając ich zaangażowanie i napędzając innowacje.