Komunikacja wewnętrzna kuleje. Pracownicy nie wiedzą, jak pandemia wpływa na firmę

57% polskich pracowników deklaruje, że pracodawca, częściej lub rzadziej, informuje ich o sytuacji finansowej firmy i wpływie, jaki wywiera na nią pandemia. Dość niepokojąco przedstawia się jednak fakt, że 39% zatrudnionych jest takich informacji zupełnie pozbawionych. Firmy powinny sobie zdawać sprawę, że niepewność w tej kwestii nie przyczynia się ani do zaufania, ani też do zaangażowania pracowników. W kryzysowej sytuacji komunikacja w firmie zyskuje zupełnie nadrzędne znaczenie.

Przeczytaj także: Komunikacja wewnętrzna w firmie. Strategia, zasady, narzędzia

raz na miesiąc (24%),

częściej niż raz na miesiąc (20%),

raz na kwartał (13%).

W czasach niepewności wynikających z pandemii pracownicy stoją w obliczu złożoności i nieprzewidywalności świata biznesu. Niejasność i niepewność dnia jutrzejszego towarzyszą w mniejszym czy większym stopniu praktycznie każdemu. W tak wymagającym momencie pracownicy potrzebują od organizacji, kadry zarządzającej i swojego bezpośredniego przełożonego szacunku, empatii i autentyczności. Skuteczna i transparentna komunikacja wewnętrzna na temat kondycji firmy to klucz do zapewnienia u pracowników poczucia bezpieczeństwa, a w konsekwencji do budowania ich zaangażowania. Celem komunikacji o kondycji firmy jest pokazanie nie tylko bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, również na tle branży i konkurencji, ale również strategicznej perspektywy dla organizacji i dla pracownika, pokazanie przyszłości, a co za tym idzie planu i procesu kontroli działań w obliczu wyzwań – dodaje Agnieszka Krzemień.

W tym niepewnym czasie śledziliśmy wiele komunikatów w mediach odnoszących się do aktualnej sytuacji, liczby zachorowań, analiz czy prognoz. Większość z nas z uwagą i niepokojem szukała najbardziej aktualnych danych o rozwoju pandemii w kraju i na świecie, a także o jej wpływie na stan rynku pracy. Jednocześnie rodziły się pytania do pracodawców o nowe procedury i plany kontynuacji biznesu, które w niektórych firmach pozostawały bez echa. System komunikacji wewnętrznej zawiódł, bo niemal 40% respondentów nie otrzymała żadnych informacji ze strony pracodawcy o tym, jak pandemia wpłynęła na ich biznes. W czasach niepewności i zagrożenia jednym z niezbędnych działań jest informowanie pracowników o aktualnych danych, prognozach, największych wyzwaniach na najbliższy czas. Wiąże się to ze stworzeniem przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się obawami, wyjaśnić wątpliwości. Ma to z jednej strony ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo i stabilizację, a z drugiej jest fundamentem komunikacyjnego sukcesu firmy. Ponadto te działania wzmacniają więzi, dają wyraz szacunku, identyfikacji z firmą, a przede wszystkim pokazują, że pracodawcom zależy na przejściu przez ten trudny okres razem z załogą – dodaje Alina Michałek.



Dużą rolę w budowaniu skutecznej komunikacji wewnętrznej odgrywa dywersyfikacja sposobów dotarcia z komunikatem, a zatem zapewnienie komunikacji w różnych wymiarach. Zaplanowany komunikat organizacji, czyli dopasowany pod względem treści i formy do różnych poziomów ról w organizacji i różnego odbiorcy zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracownika. Ważne, aby to były aktywności regularne, a nie jednorazowe – podsumowuje Agnieszka Krzemień.

Z opublikowanego przez ManpowerGroup i HRlink raportu „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców” wynika, że informacje na temat kondycji finansowej pracodawcy polscy pracownicy otrzymują:Jednocześnie okazuje się, że dostępu do tego rodzaju informacji w ogóle nie posiada aż 39% pracowników. Dlaczego tak się dzieje?Agnieszka Krzemień, menedżer i ekspert ds. zmiany kariery w Talent Solutions, uważa, że jedną z przyczyn braku należytej komunikacji ze strony firm jest brak świadomości, jak istotna jest komunikacja z pracownikami , szczególnie w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia.Według ekspertki może być to również efekt tego, że przed pandemią firmy nie realizowały aktywności w zakresie komunikacji wewnętrznej, nie mają zasobów, które teraz pozwoliłyby im to robić lub nie mają wiedzy, jak prowadzić takie działania.Z kolei Alina Michałek, ekspert HR w HRlink, zaznacza, że dane z raportu potwierdzają to, co jest bolączką pracodawców od lat – za mało uwagi poświęcają na komunikację z pracownikami.