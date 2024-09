Czym grozi źle przeprowadzona rekrutacja pracowników?

Rekrutacja pracowników to proces, który wymaga od firmy dużego zaangażowania. Tym bardziej w przypadku, gdy pracodawca poważnie traktuje kwestie wizerunkowe. Potwierdzeniem tego są rezultaty najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl. Wynika z nich m.in., że Polacy nader chętnie dzielą się ze swoimi bliskimi negatywnymi doświadczeniami z rekrutacji, a warto przy tym pamiętać, że może nie pozostawać to bez wpływu na późniejsze decyzje zakupowe jednych i drugich.

Przeczytaj także: Czego pracownik fizyczny wymaga od rekrutacji?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego tak ważna jest dbałość o dobrą jakość rekrutacji pracowników?

W jakim stopniu negatywne doświadczenia z rekrutacji wpływają na intencję kupowania produktów danej firmy?

Czy firmy zdają sobie sprawę, jakie zagrożenia niesie za sobą niewłaściwie przeprowadzony proces rekrutacji?

Najważniejsze informacje:

9 na 10 Polek i Polaków dzieli się swoimi doświadczeniami z rekrutacji z rodziną lub znajomymi.

38% badanych zdarzało się zniechęcać inne osoby do aplikowania do firmy, w której mieli negatywne doświadczenia rekrutacyjne.

48% respondentów zdarzyło się zrezygnować z aplikowania do firmy, w której ich znajomi lub członkowie rodziny mieli negatywne doświadczenia rekrutacyjne.

66% badanych wskazuje, że ich doświadczenia w procesie rekrutacyjnym wpływają na ich decyzje zakupowe w kontekście produktów i usług firm, do których aplikują.

Ponad 8 na 10 przedsiębiorstw rozumie, że negatywne doświadczenia mogą wpływać nie tylko na decyzje rekrutacyjne, ale też na decyzje konsumenckie.

Doświadczenia kandydatów a sukcesy rekrutacyjne

Dane sugerują, że firmy, które nastawione są na sukces rekrutacyjny, nie powinny skupiać się na tym, by kandydatki i kandydaci mieli jak najmniej nieprzyjemnych doświadczeń związanych z aplikowaniem do pracy - lecz na tym, by dostarczyć im jak najwięcej doświadczeń pozytywnych. Odsetek osób, którym zdarzyło się zniechęcać innych do aplikowania do danej firmy jest bowiem niemal taki sam, jak tych, którzy nie podejmowali takich prób. Natomiast, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, duża część badanych dzieli się z bliskimi także tym, co im się w procesie podobało i co w nim doceniają. Tym samym osoby te mogą stać się w naturalny sposób ambasadorami marki pracodawcy. Wystarczy, że ten pracodawca dostarczy im ku temu powody – komentuje Anna Goreń, ekspertka rynku pracy w Pracuj.pl.

Zniechęceni do zakupów

Rekrutacja pracowników wpływa na biznes

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Negatywne doświadczenia z rekrutacji a intencja kupowania produktów danej firmy 41% badanych twierdzi, że proces rekrutacji nie ma wpływu na ich postawy konsumenckie wobec rekrutującej firmy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mamy dane, z których wynika, że ponad 8 na 10 przedsiębiorstw rozumie, że negatywne doświadczenia mogą wpływać nie tylko na decyzje rekrutacyjne, ale też na decyzje konsumenckie, odbijając się negatywnie na innych obszarach działalności firmy. Pracodawcy powinni wziąć to pod uwagę i zrozumieć, że ich sukcesy biznesowe poniekąd mogą znajdować oparcie również w obszarze pozyskiwania pracowników. I, wbrew pozorom, nie dotyczy to tylko największych przedsiębiorstw, w których toczy się najwięcej procesów rekrutacyjnych – komentuje Anna Goreń, ekspertka rynku w Pracuj.pl.

Najnowsze badanie Pracuj.pl ujawniło, że niemal wszyscy kandydaci dzielą się swoimi doświadczeniami rekrutacyjnymi z osobami bliskimi. 65% badanych dzieli się z nimi zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi doświadczeniami. Bywa też, że zniechęcają do rekrutowania innych, jeśli nie są zadowoleni z przebiegu procesu - w badaniu zadeklarowało to niemal 4 na 10 respondentów. 21% nie pamięta, czy zniechęcało inne osoby do aplikowania, a 41% osób twierdzi, że nigdy jej się to nie zdarzyło.To dane, które firmy powinny wziąć pod uwagę, planując rekrutację pracowników i przyglądając się jej jakości.Okazuje się zresztą, że rekomendacje bliskich i znajomych dotyczące poszukiwania pracy i doświadczeń rekrutacyjnych z danym pracodawcą mają przełożenie na podejmowane przez kandydatów działania.Z badania Pracuj.pl wynika, że niemal połowie badanych (48%) zdarzyło się zrezygnować z aplikowania do firmy, w której ich znajomi lub członkowie rodziny mieli negatywne doświadczenia rekrutacyjne. Nieco rzadziej niż pozostałe grupy zawodowe deklarują to pracownicy biurowi (ang. White Collars). 32% respondentów deklaruje, że nigdy nie zdarzyła im się taka sytuacja, a znaczący odsetek - 21% - nie pamięta, czy niezbyt dobre rekomendacje wpłynęły na rezygnację przez nich z udziału w procesie rekrutacyjnym.Badanie Pracuj.pl pokazało również, że Polki i Polacy są spolaryzowani pod względem tego, czy negatywne doświadczenia rekrutacyjne (ich osobiste lub ich bliskich) mają wpływ na to, czy chętniej lub mniej chętnie kupują produkty lub usługi marek, w których te doświadczenia miały miejsce.Łącznie jednak aż 66% badanych wskazuje, że wpływają one na ich decyzje zakupowe w kontekście produktów i usług firm, do których aplikują. 35% deklaruje przy tym, że negatywne doświadczenia w procesie rekrutacyjnym sprawiają, że mniej chętnie rozważają oni zakup produktów lub usług danej marki. Warto zaznaczyć, że ta grupa jest nieco liczniejsza (4 na 10 osób) wśród przedstawicieli i przedstawicielek zawodów z obszarów opieki i usług (ang. pink collars).Podobnie, jak w przypadku wpływu na wizerunek pracodawcy , także i tutaj pozytywne doświadczenia rekrutacyjne mogą sprawić, że kandydaci chętniej rozważają zakup produktów lub usług oferowanych przez daną firmę. Deklaruje to 31% z nich. To dużo, choć jednocześnie 41% twierdzi, że nie ma to wpływu na ich postawy konsumenckie.A co na ten temat sądzą pracodawcy? Z innego badania Pracuj.pl przeprowadzonego na grupie osób odpowiedzialnych za rekrutację w swoich organizacjach wynika, że niemal wszystkie firmy mają świadomość, że kandydaci dzielą się swoimi doświadczeniami z procesów rekrutacyjnych ze znajomymi czy rodziną.