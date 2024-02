Social media pracownika rysą na wizerunku firmy?

Pokaźne grono Polaków wręcz nie wyobraża sobie dnia bez mediów społecznościowych. Nie jest też tajemnicą, że w social mediach niejednokrotnie udostępniamy informacje dotyczące naszych pracodawców. Co na to ci ostatni? Z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl wynika, że zaledwie co 3. Polak otrzymał od swojego przełożonego informacje dotyczące firmowych zasad aktywności w kanałach społecznościowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy polscy pracownicy uważają, aby w social mediach nie nadwyrężać wizerunku swojej firmy?

Kto najczęściej zamieszcza informacje o obecnym miejscu pracy w swoich mediach społecznościowych?

Czy pracodawcy regulują w jakiś sposób działania pracowników w zakresie prywatnych mediów społecznościowych?

Świadome budowanie śladu cyfrowego

Nie mówimy o pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Firmowe zasady a prywatne social media Najczęściej informacje o obecnym miejscu pracy w swoich kanałach społecznościowych zamieszczają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Myślimy o wizerunku firmy

Z naszych badań wynika, że polskich pracowników cechuje rozsądne podejście do komunikowania tematów zawodowych w mediach społecznościowych. Choć niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy z wagi tego tematu, to w rzeczywistości jest to bardzo istotna kwestia. Treści publikowane przez pracowników mogą być odbierane przez otoczenie jako stanowisko całej firmy, co może prowadzić do potencjalnie kryzysowych sytuacji i nadszarpnięcia wizerunku firmy. Warto zatem, by pracodawcy na każdym poziomie dbali o komunikację, troszcząc się o budowanie transparentnej i wspierającej kultury pracy oraz tworzyli polityki dotyczące mediów społecznościowych, które pomogą uniknąć takich kryzysowych momentów– mówi Anna Goreń, starsza specjalistka ds. komunikacji w Pracuj.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Korzystanie z social mediów vs wizerunek pracodawcy Połowa badanych z pokolenia Z zwraca uwagę na to, by publikowane przez nich treści nie odbiły się negatywnie na ich pracy lub wizerunku pracodawcy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wspólne zasady kluczem do sukcesu

Media społecznościowe są naszą prywatną przestrzenią, miejscem wyrażania siebie, a firmowe polityki dotyczące tego obszaru powinny być skonstruowane w taki sposób, by nie naruszały wolności słowa pracowników. Istotne jest więc jasne określenie zasad i wartości, które stoją za firmą i informowanie o nich pracowników już w momencie rekrutacji. Należy wypracować takie zasady, które pozwolą osiągnąć kompromis dla każdej ze stron, a kandydat lub pracownik, mając pełne informacje na temat firmowej polityki, będzie mógł odnaleźć balans pomiędzy tym, co prywatnie jest dla niego istotne, a tym, jak nie wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy – komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Pracuj.pl.

Żyjemy w czasach, w których media społecznościowe dla wielu z nas stały się nieodłączną częścią rzeczywistości, a obecność w Internecie jest już jednym ze stałych elementów naszego życia – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W tej sytuacji powinniśmy być także coraz bardziej świadomi swojego śladu cyfrowego i tego, co i w jaki sposób komunikujemy. Te treści mają bowiem wpływ na nasze relacje osobiste, ale także te zawodowe.Co więcej, w mediach społecznościowych, nawet jeśli są to kanały prywatne, wciąż występujemy jako pracownicy danej organizacji, a nasze działania mogą znacząco wpłynąć m.in. na wizerunek firm , które reprezentujemy.Patrząc w ten sposób na cyfrową część naszego świata, istotne jest podejście do komunikacji w kanałach społecznościowych z pewnym poczuciem odpowiedzialności i świadomością. Znalezienie równowagi między ekspresją osobistą a dyskrecją zawodową jest dziś niezbędne w poruszaniu się w świecie online.Z badania wynika, że tylko niewielka część z nas podaje informacje o miejscu zatrudnienia w kanałach niezwiązanych z życiem zawodowym. 26% badanych deklaruje, że posiadając prywatne konto w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy TikTok, podaje tam informacje o swoim obecnym miejscu pracy 53% ogółu badanych z kolei zdecydowanie nie zgadza się z tą praktyką i w swoich mediach społecznościowych nie umieszcza informacji o pracodawcy. Co ciekawe tę powściągliwość istotnie częściej wykazują kobiety, spośród których 41% wskazuje, że nie podaje informacji o swoim obecnym miejscu pracy we wskazanych portalach. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 28%.Najczęściej informacje o obecnym miejscu pracy w swoich kanałach społecznościowych zamieszczają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata (31%), a najrzadziej przedstawicieli pokolenia silver (19%).62% osób wskazuje, że korzystając z mediów społecznościowych, zwracają uwagę, czy nie ujawniają w tych kanałach informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy. Także na ten aspekt uwagę zwraca znacznie więcej kobiet (69%) niż mężczyzn (56%).W tym wypadku interesująca jest także analiza wyników w odniesieniu do grup wiekowych. Wynika z niej, że choć ponad połowa badanych przedstawicieli pokolenia Z (56%) zwraca uwagę na to, by publikowane przez nich treści nie odbiły się negatywnie na ich pracy lub wizerunku firmy, to jest to grupa, która przykłada do tej kwestii najmniejszą wagę spośród wszystkich grup badanych.W zgodzie ze słowami ekspertki, istotny wpływ na działania pracowników w zakresie prywatnych mediów społecznościowych w kontekście zawodowym ma sam pracodawca. Z danych wynika jednak, że niewiele organizacji dba o tę kwestię w odpowiednim zakresie. Zaledwie 32% respondentów badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl deklaruje, że zostali w swoich miejscach pracy poinformowani co do firmowych zasad aktywności w mediach społecznościowych. Podobne deklaracje w tym zakresie składają zarówno kobiety (24%) oraz mężczyźni (23%), jak i wszystkie grupy wiekowe.Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery otwartości poprzez jasne komunikowanie zasad i oczekiwań dotyczących korzystania przez pracowników z prywatnych mediów społecznościowych. Skuteczna komunikacja jest fundamentem dla zachowania równowagi pomiędzy wyrażaniem własnych opinii a dbaniem o pozytywny wizerunek publiczny. To umożliwia pracownikom swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za reputację firmy.