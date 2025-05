Nie licz na feedback, czyli o informacji zwrotnej podczas rekrutacji.

Deficyt pracowników to tylko jeden z powodów, dla których pracodawcy planujący rekrutację nie powinni zapominać, jak istotną kwestią są doświadczenia towarzyszące kandydatom podczas starań o pracę. Pozytywny wpływ wywiera na nie m.in. informacja zwrotna od rekrutera. Tym bardziej, że 7 na 10 potencjalnych pracowników uważa, że feedback dotyczący aplikacji powinien być obowiązkowy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duże znaczenie w procesie rekrutacji ma informacja zwrotna?

Czy feedback od pracodawcy powinien być obowiązkowym elementem rekrutacji pracowników?

Którzy z kandydatów najczęściej nie otrzymują feedbacku od rekrutera?

Z wiekiem spada poparcie dla obowiązkowej informacji zwrotnej w rekrutacji

Im więcej kandydujących na rynku, tym więcej komentarzy na temat feedbacku, którego nie ma. Pracodawcy nierzadko mają do przejrzenia kilkadziesiąt lub nawet kilkaset zgłoszeń na jedno stanowisko, więc odpisanie wszystkim graniczy często z cudem. Czasami jednak szukającym pracy wystarcza sygnał, że nie są dalej w procesie, lub że potrwa on jeszcze chwilę. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw, bo od kilku tygodni na portalu No Fluff Jobs osoby kandydujące mają dostęp do statusu swoich aplikacji i otrzymują powiadomienia, kiedy rekruter otrzyma ich CV i je otworzy, a także kiedy zakończy się zbieranie aplikacji na dane ogłoszenie – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Dodatkowo rekruterzy mogą poinformować kandydujących, że ich aplikacje zostały odrzucone i wysłać spersonalizowaną notatkę, dlaczego tak się stało. Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć kolejną cegiełkę do usprawniania procesów rekrutacyjnych.

Tylko 3,9 proc. kandydujących zawsze otrzymuje informację zwrotną

Prawie 73 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że(np. o zapoznaniu się z CV, odrzuceniu kandydatury czy przejściu do kolejnego etapu). Nie zgadza się z tym 9 proc. badanych, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat, jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby najnowszego raportu „Sprawiedliwość w pracy” od No Fluff Jobs, polskiego portalu ogłoszeniowego z widełkami wynagrodzeń Za wprowadzeniem takiego obowiązku opowiada się po 75 proc. badanych w grupach wiekowych 18-24, 25-34 i 35-44 lat, 74 proc. w grupie od 45 do 54 roku życia i 70 proc. wśród badanych od 55 do 64 roku życia. Zdecydowanie za są mieszkańcy dużych i średnich miast (odpowiednio 82 proc. i 81 proc.). W małych miastach odsetek ten spada do 72 proc., a na wsiach – do 69 proc.Jak przyznają badani na potrzeby raportu No Fluff Jobs „Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT”, zaledwie 3,9 proc. zawsze otrzymywało informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Tylko 19 proc. otrzymywało ją często, a 33,6 proc. – rzadko. Najbardziej poszkodowane pod tym względem są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie, spośród których ażna temat swojej aplikacji.We wrześniu ubiegłego roku do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej trafiła petycja z prośbą o wprowadzenie obowiązku udzielania osobom kandydującym do pracy informacji zwrotnej na temat ich aplikacji, została jednak rozpatrzona negatywnie. Resort obiecał zwrócić uwagę na tę kwestię podczas spotkań i konsultacji z organizacjami zrzeszającymi pracodawców.