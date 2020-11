Zmiana pracy i przekwalifikowanie zawodowe. Pomysł na pandemię?

Pandemia zmieniła układ sił na rynku pracy. Jeszcze przed jej wybuchem mówiono o dominującej pozycji pracowników. Dziś pozycja zatrudnionych jest już wyraźnie słabsza, a obawy o utratę pracy dają o sobie znać coraz silniej. Wydaje się jednak, że Polacy do tych zawirowań podchodzą zdroworozsądkowo. Potwierdzeniem tego jest najnowsze badanie Pracuj.pl, z którego wynika, że większość z nas jest gotowych na zmianę. I mowa tu zarówno o zmianie pracy (83%), jak i otwartości na ewentualną konieczność przekwalifikowania zawodowego (64%). Równocześnie jednak nie oznacza to, że jest w nas zapał do podejmowania tego rodzaju ryzyka.

Przeczytaj także: Jak pracownicy postrzegają rynek pracy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy obecnie jest łatwiej o znalezienie pracy niż na początku pandemii?

Co obecnie zachęciłoby Polaków do przyjęcia nowej oferty zatrudnienia?

Ilu z nas jest gotowych na przekwalifikowanie zawodowe?



Gotowi na zmianę pracy



Gotowość do zmiany pracy to jedna z najbardziej stałych cech pracowników i kandydatów w Polsce. Jak pokazuje nasz raport, nawet pandemii nie udało się zmienić tej tendencji. Ostatnie pół roku dla wielu pracowników oznaczało niepewność i obawy przed konsekwencjami pandemii. To sytuacja motywująca do większej aktywności na rynku pracy, mimo ryzyk związanych z adaptacją do nowego środowiska - komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.



Zmiana zawodu - tak. Niższa pensja - nie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy obecnie jest łatwiej o znalezienie pracy niż w marcu i kwietniu? O tym, że dziś o pracę jest łatwiej niż na początku pandemii, przekonanych jest 24% Polaków. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Poszukiwane: zarobki i bezpieczeństwo



Okoliczności pandemii i różnorodne doniesienia płynące z rynku pracy skłaniają Polaków do poszukiwania bezpiecznych, spokojnych stanowisk. To paradoks zrodzony w pandemii. Wśród respondentów przeważają osoby deklarujące gotowość do przyjęcia nowej oferty, przekwalifikowania zawodowego bądź zmiany branży. Wyniki pokazują jednak, że gotowość na zmianę deklarowana w badaniach nie oznacza chęci brania na siebie dużego ryzyka. Dlatego ponad połowa badanych przeglądając oferty pracy szczególną uwagę przykłada do ofert gwarantujących stabilizację i bezpieczeństwo zatrudnienia - mówi Agata Dzierlińska.



Szukanie pracy w kwietniu i wrześniu

Przed nami kolejna odsłona wyników raportu Pracuj.pl „Pół roku nowej normalności. Pracownicy i kandydaci na rynku pracy”. Opracowanie bazujące na wynikach badań zrealizowanych w kwietniu i wrześniu 2020 roku przygląda się, jak w obecnych realiach prezentuje się mobilność zawodowa Polaków.Można byłoby przypuszczać, że związany z koronawirusem kryzys może osłabić naszą gotowość na przetasowania w życiu zawodowym. Tymczasem okazuje się, że wcale się tak nie stało. Porównanie odpowiedzi, których Polacy udzielili w kwietniu i we wrześniu, pokazuje, że nasza otwartość na zmianę pracy wzrosła aż o 6 punktów procentowych. Dziś przyjęcie nowej oferty pracy rozważyłoby 83% badanych.Doświadczenia pandemii nie zmniejszają, a wręcz zwiększają gotowość Polaków do zmiany pracy – tak wynika z badań Pracuj.pl. Więcej niż 8 na 10 respondentów badanych we wrześniu jest otwartych na nowe propozycje, jeśli dostaną ciekawą ofertę zatrudnienia. To o 6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu.Co interesujące, badani nie tylko gotowi są na zmianę pracy, ale także na wybór nowego zawodu. Otwartość na przekwalifikowanie zawodowe i wybór nowej branży deklarowało pod koniec września aż 2/3 badanych szukających pracy (zatrudnionych i bezrobotnych). To identyczny wynik do osiągniętego podczas badań w kwietniu - na początku pandemii. Na poziomie deklaracji Polacy są więc wyraźnie świadomi zmian zachodzących na rynku pracy oraz w zakresie potrzeb rekrutacyjnych poszczególnych branż i specjalizacji.Co trzeci badany poszukujący pracy (63%) uważa, że obecnie znalezienie zatrudnienia będzie trudniejsze, niż przed pandemią. Choć to wciąż większość respondentów, jest ich zdecydowanie mniej niż w kwietniu (75%). Nieco mniej wyraźne zmiany dotyczą oczekiwań wobec warunków zatrudnienia. Badani Polacy nadal częściej są skłonni przyjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji (45%), niż zgodzić się na obniżenie oczekiwań finansowych (24%).Wysokie wynagrodzenie to od lat czynnik, który jest najbardziej skutecznym magnesem na kandydatów. Badania Pracuj.pl wykazują, że po pół roku pandemii zarobki są dla pracujących respondentów jeszcze częściej kluczowym czynnikiem wyboru ofert od nowych pracodawców (76% wskazań), niż na jej początku (69%).Jednocześnie jednak tuż za nią w piramidzie oczekiwań plasują się gwarancja stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia (57%) oraz stabilna pozycja firmy mimo zmian na rynku (41%). Choć spokój związany z utrzymaniem pracy jest nieco mniej istotny dla badanych, niż w kwietniu, jest ważniejszy dla wyraźnie większej grupy osób niż ciekawe obowiązki (34%) czy możliwość awansu (32%).Mimo tego, że wielu badanych „okrzepło” w ciągu pół roku pandemii i zmalała liczba osób z pesymizmem obserwujących rynek pracy, większość wciąż dostrzega wpływ pandemii na sytuację kandydatów. Tylko co czwarty badany (24%) uważa, że obecnie łatwiej jest o znalezienie pracy, niż w marcu i kwietniu. Blisko połowa (44%) respondentów nie zgadza się z tą opinią.Opinie te mogą zaskakiwać w obliczu stosunkowo pozytywnych danych płynących z rynku pracy. Między styczniem i wrześniem 2020 na portalu Pracuj.pl ukazało się 391 010 ogłoszeń, a szczególnie wysokie liczby ofert przyniósł III kwartał. Jak jednak komentował przy okazji najnowszego raportu Rynek Pracy Specjalistów ​Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl, pracownicy są świadomi wyzwań wynikających ze zmieniającej się sytuacji pandemicznej.