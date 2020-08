Przekwalifikowanie zawodowe: dobry sposób na brak ofert pracy?

Koronawirus wstrząsnął wieloma dziedzinami życia i gospodarki. Jego negatywne skutki w znacznym stopniu dotknęły m.in. branżę eventową nic więc dziwnego, że o oferty pracy w tym sektorze jest dziś co najmniej trudno. Z drugiej jednak strony mamy e-commerce, które na pandemii znacznie zyskało i znacznie wzmogło - jak dowodzi raport OTTO Work Force - popyt na pracowników obsługujących logistykę i usługi kurierskie. Czy to znak, że warto poważnie pomyśleć o przekwalifikowaniu zawodowym?

styczeń - 5,5%

luty - 5,5%

marzec - 5,4%

kwiecień - 5,8%

“W poprzednich latach, w czasie wakacji, można było obserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w branży produkcyjnej. Obecnie, ze względu na Covid-19, liczba wakatów w tym sektorze jest mniejsza. W tym roku nie ma również zamówień z branży związanej z eventami i imprezami masowymi, w której co roku zatrudnienie znajdowali głównie młodzi pracownicy sezonowi” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Które branże mają oferty pracy?

72% nowych pracowników znalazło pracę w usługach kurierskich i logistyce

“W nowej rzeczywistości rynkowej w niektórych branżach pojawiło się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na personel. Spośród naszych nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych niemal połowa znalazła zatrudnienie w usługach kurierskich, a 25% w logistyce. Jest to związane głównie ze wzrostem pozycji branży e-commerce, która w czasach pandemii odnotowała bardzo duży przyrost klientów” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Czy to czas na przekwalifikowanie zawodowe?

Wybuch pandemii wyraźnie skomplikował sytuację na polskim rynku pracy. Do tej pory mówiono o nim głównie w kontekście rosnących wynagrodzeń, historycznie niskiego bezrobocia, czy coraz szerszej oferty benefitów pozapłacowych. Wszystko zmienił marzec i pierwszy, polski przypadek Covid-19. Firmy dotknięte negatywnymi skutkami koronawirusa zaczęły decydować się na cięcia wynagrodzeń i redukcję zatrudnienia.Ucierpieli na tym przede wszystkim pracownicy z branży gastronomicznej , eventowej czy produkcyjnej.Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu 2020 stopa bezrobocia w naszym kraju rejestrowanego sięgnęła 6,1%, a liczba bezrobotnych wzrosła do 1 027,1 tys. osób. To najwyższy poziom od wielu miesięcy. Jeszcze na początku roku prezentowała się ona następująco:Znaczna część przedsiębiorstw nadal liczy straty spowodowane pandemią, ale są także takie branże, które w tym trudnym czasie umocniły swoją pozycję i intensywnie się rozwijają jak np. e-commerce. W tych firmach nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Na zatrudnienie można więc liczyć także w powiązanych z e-commerce branżach jak usługi kurierskie i logistyczne. Potrzebują one nowych pracowników tymczasowych do centr logistycznych, biur, magazynów, sortowni czy do pracy w terenie.Według raportu OTTO Work Force, spośród nowych pracowników tymczasowych zatrudnionych w czasach Covid-19 niemal połowa, bo 47%, znalazła pracę w branży usług kurierskich. 25% zostało zatrudnionych w logistyce, 23% w produkcji, a 5% w branży spożywczej.Nowa sytuacja rynkowa zmusiła wiele osób do przekwalifikowania się i podjęcia pracy tymczasowej. W badaniu OTTO Work Force Polska 68% nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało zdecydować się na przekwalifikowanie zawodowe. Co więcej, aż 70% respondentów wskazało, że nie zamierza wrócić do poprzedniej branży nawet jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie. 21% badanych rozważa taką możliwość, a 9% jeszcze nie podjęło decyzji.