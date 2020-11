Indeks Millennium: liderzy innowacyjności bez zmian, Śląsk i łódzkie przed Wielkopolską

Właśnie pojawiła się najnowsza odsłona Indeksu Millennium - corocznego opracowania, które ocenia potencjał innowacyjności rodzimych województw. Na podium ponownie uplasowały się: Mazowsze, Małopolska i Dolny Śląsk. Czwarte miejsce obroniło Pomorze. Na kolejnych pozycjach mamy już przetasowania - na 5. miejsce awansował Śląsk, a na 6. - województwo łódzkie. Oto jak prezentują się szczegółowe wyniki rankingu.

Przeczytaj także: Innowacje medyczne: Polska na 39. miejscu Global Innovation Index 2019

„Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”

Mazowsze (1) Małopolska (2) Górny Śląsk (3) Pomorze (4) Śląsk (6) województwo łódzkie (7) Wielkopolska (8) województwo lubelskie (5) województwo zachodnio-pomorskie (9) Podkarpacie (10) województwo opolskie (12) województwo kujawsko-pomorskie (11) Podlasie (13) województwo warmińsko-mazurskie (14) województwo świętokrzyskie (16) województwo lubuskie (15)

Innowacyjność łódzkiego i śląskiego rośnie dzięki B+R

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania Indeks Millennium, 8 województw utrzymało pozycję z roku poprzedniego. Awansowało 5 województw, natomiast 3 regiony odnotowały spadki. Za wyjątkiem województwa lubelskiego, które w tegorocznym badaniu spadło o 3 oczka w dół, w zdecydowanej większości regionów nie były to istotne zmiany (najczęściej o jedną pozycję). Jest to jednak w głównej mierze efekt wzrostu potencjału pozostałych regionów, nie spadku innowacyjności Lubelszczyzny. Warto też odnotować niewielkie różnice w poziomie innowacyjności regionów w środkowej części zestawienia. Województwo śląskie, które zajmuje 5-tą lokatę i województwo lubelskie, sklasyfikowane na miejscu 8, dzieli zaledwie 1,7 pkt. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, które oznacza intensyfikację procesów innowacyjnych w regionach o średnim potencjalne gospodarczym – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium i jeden z autorów raportu.

Przeczytaj także: 3 bariery hamujące rozwój innowacyjności w Polsce

Tegoroczne zestawienie najbardziej innowacyjnych województw prezentuje się następująco (w nawiasach podano miejsce, które dany region zajął w minionym roku):Jak wynika z powyższego zestawienia, tegoroczna odsłona badania nie przyniosła radykalnych zmian w potencjale innowacyjnym województw. Liderami innowacyjności pozostają niezmiennie województwa mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie - mocne ośrodki gospodarczo-biznesowe o dużej skuteczności wdrażania innowacji w krwiobieg gospodarki.Podobnie jak w poprzednich latach, na ostatnich miejscach rankingu znalazły się województwa lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Skromną pozycję tych regionów determinuje ich relatywnie niskie uprzemysłowienie, a także słabiej rozwinięta infrastruktura edukacyjna.Znajduje to odzwierciedlenie w niższej aktywności naukowo – badawczej, co w konsekwencji prowadzi do niższej wydajności pracy i niskiej stopy wartości dodanej generowanej przez lokalne firmy.Na tym tle, w tegorocznym badaniu wyróżnia się województwo świętokrzyskie, które awansowało o jedną pozycję. O zmianie zadecydowała większa aktywność w obszarze badań i rozwoju. W kategorii wydatków na ten cel, świętokrzyskie awansowało o 3 pozycje, zmniejszając tym samym dystans do lidera.Analizując dane z ostatnich pięciu lat warto zwrócić uwagę na województwa łódzkie i śląskie, które awansowały o 2 pozycje w zestawieniu. Co ciekawe, oba regiony przegoniły w rankingu Wielkopolskę. Różnice między wspomnianą trójką regionów są jednak niewielkie, więc w kolejnych latach możliwe są pewne przetasowania.Województwo łódzkie i śląskie awansowały w rankingu ze względu na zwiększoną aktywność w obszarze B+R Przykładowo łódzkie znalazło się wśród trzech regionów, które w tym roku zbliżyły się najbardziej do lidera w kategorii wydatków na badania i rozwój. Zwiększaniu potencjału sprzyjają centralna lokalizacja, poprawa infrastruktury oraz dalszy rozwój ośrodka akademickiego. O trwałości trendu w kolejnych latach i utrzymaniu tegorocznej pozycji zadecyduje efektywność poniesionych nakładów oraz ich wpływ na wydajność prowadzonej w regionie działalności.