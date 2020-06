Innowacje medyczne: Polska na 39. miejscu Global Innovation Index 2019

Starzenie się społeczeństwa oraz postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych sprawiają, że nasze oczy, bardziej niż kiedykolwiek zwrócone są w stronę innowacji medycznych. Kompleksowa i optymalna opieka nad pacjentem wymaga dziś zastosowania nowoczesnych metod terapeutycznych. Które z gospodarek radzą sobie z ich wdrażaniem najlepiej? Gdzie w tym wyścigu znajduje się Polska? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza raport Global Innovation Index (GII).

Szwajcaria liderem innowacji - Europa na prowadzeniu

6 wniosków Globalnego Indeksu Innowacji

Na podstawie zebranych danych analitycy opracowujący Indeks GII 2019 sformułowali następujące obserwacje:

Kluczowym czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego i jakości życia jest wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka zdrowotna dla wszystkich obywateli. Innowacje medyczne są niezbędne do wypełnienia luk w globalnej opiece zdrowotnej. Przeszkody, takie jak spadek wydajności w zakresie R&D czy długi czas wdrażania innowacji, muszą być sukcesywnie eliminowane, aby móc leczyć więcej osób. Badania i rozwój medycyny przeżywają obecnie renesans. Kładzie się coraz większy nacisk na innowacje w dziedzinie opracowywania leków lub opieki profilaktycznej, wnoszące cenny wkład w profilaktykę zdrowotną i terapię. Na znaczeniu w innowacjach medycznych zyska sztuczna inteligencja (AI) dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) i przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data). Będą one miały wpływ na takie obszary opieki zdrowotnej, jak przeprojektowywanie modeli biznesowych lub opracowywanie nowych metod leczenia. Obecnie większe niż kiedykolwiek możliwości rozwoju nowych modeli opieki zdrowotnej poprzez innowacje w medycynie mają kraje wschodzące. Może to pomóc w zbliżeniu ich opieki zdrowotnej do standardów krajów bardziej rozwiniętych. Przy wytyczaniu strategicznych kierunków innowacji w dziedzinie zdrowia powinny zostać określone centralne priorytety pozwalające pracować w sposób jak najbardziej ukierunkowany i skoncentrowany. Obejmuje to, między innymi, zapewnienie wystarczających środków finansowych na badania, tworzenie funkcjonalnych systemów innowacji, czy specjalistyczne szkolenie pracowników służby zdrowia. Na podstawie zebranych danych analitycy opracowujący Indeks GII 2019 sformułowali następujące obserwacje:

Decydują kryteria jakości

GII (Globalny Indeks Innowacyjności) jest publikowany corocznie już od 2007 r. To swoistego rodzaju przewodnik dla decydentów politycznych i biznesowych. Poddaje analizie sytuację w blisko 130 krajach świata. Jego najnowsza odsłona, zatytułowana "Tworzenie zdrowego środowiska życia - przyszłość innowacji w medycynie” w całości poświęcona została innowacjom medycznym. Partnerem merytorycznym opracowania była firma Dassault Systèmes.Pierwsze miejsce zestawienia, podobnie jak miało to miejsce w latach minionych, należy do Szwajcarii, drugie miejsce przypada w udziale Szwecji, a na trzecim plasują się Stany Zjednoczone.W globalnym rankingu nasz kraj zajął 39. miejsce, w europejskim -26. Indeks potwierdza również, że innowacyjność Polski w dziedzinie medycyny koresponduje z poziomem rozwoju naszej gospodarki.Indeks podkreśla, że wysoki stopień innowacyjności uzyskują kraje o szczególnie silnej gospodarce. Stwierdzono również, że różnice między krajami o wysokich dochodach, takimi jak Niemcy czy Szwajcaria, a krajami o średnich dochodach jest nadal wyraźna. Europa znajduje się na szczycie światowego rankingu od lat - w ogólnym zestawieniu aż 12 z 20 czołowych pozycji w rankingu należy do państw europejskich, co pokazuje duży potencjał innowacyjności w Europie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że również wiele krajów azjatyckich stale intensyfikuje wysiłki innowacyjne. Na przykład Hongkong, Korea Południowa i Japonia przewyższają spodziewane wyniki parametru innowacyjności względem aktualnego poziomu rozwoju.Kryteria brane pod uwagę obejmują liczbę osiągnięć w zakresie innowacyjności, kładą też duży nacisk na ich jakość. Indeks GII mierzy tę ostatnią w oparciu o standardy jakościowe lokalnych uniwersytetów (QS World University Ranking) oraz liczbę międzynarodowych patentów i jakość publikacji naukowych (H-Index). Na tej podstawie uzyskuje się ogólny obraz innowacyjności poszczególnych krajów i uwzględnia go w ocenie.