Praca zdalna, hybrydowa czy stacjonarna? Oto plany pracodawców

W dwóch ostatnich kwartałach minionego roku aż 88% pracodawców było przekonanych, że u schyłku roku pracownicy na stałe wrócą do biur, a blisko 1 na 10 oczekiwał dominacji hybrydowego modelu pracy. Pracy zdalnej w 100% spodziewał się zaledwie co setny pracodawca. A jak jest dzisiaj? Jakie plany w tym zakresie formułują przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w najnowszej analizie autorstwa ManpowerGroup.

Przeczytaj także: Praca hybrydowa? Bez kultury organizacyjnej będzie ciężko

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim modelu będą pracować polscy pracownicy w nadchodzących miesiącach?

Jakie są plany pracodawców w tym zakresie?

W których branżach dominować będzie praca zdalna?

W których województwach najpopularniejszy będzie hybrydowy model pracy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany pracodawców dot. modelu pracy w I kw. 2022 r. Firmy zakładają, że w I kwartale 2022 roku 76% personelu będzie realizować projekty w modelu hybrydowym. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Hybrydowy model pracy wyraźnie wpisał się już w polski rynek, a w dobie niepewności, związanej z kolejnymi falami pandemii, staje się opcją chętnie wybieraną przez pracodawców. Praca hybrydowa pozwala na utrzymanie ciągłości biznesu. Jest też wyraźną odpowiedzią na potrzeby zatrudnionych osób. W 2021 roku pracownicy sygnalizowali, że oczekują od pracodawców elastyczności – także w zakresie wyboru modelu czy godzin pracy. Wiele przedsiębiorstw od samego początku pandemii weryfikowało wewnętrznie, jak funkcjonują i sprawdzają się poszczególne modele pracy. Mając już szereg doświadczeń oraz wniosków, łatwiej podejmują decyzję o hybrydowym realizowaniu zadań – zwłaszcza po zaobserwowaniu, że taki model nie wpływa negatywnie na efektywność zespołów.



Praca łączona, częściowo z biura i z domu, pozwala także na utrzymanie tożsamości organizacyjnej, ponieważ daje przestrzeń na integrację zespołu i sprzyja przepływowi informacji oraz wymianie wiedzy, co jest dużą zaletą w porównaniu z modelem w pełni zdalnym. Realizowanie zadań wyłącznie poza siedzibą firmy może się sprawdzić w obszarach niewymagających zacieśnionej współpracy lub w środowiskach przyzwyczajonych i bardzo dobrze zaznajomionych ze światem wirtualnym, jak na przykład sektor nowych technologii czy IT – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany pracodawców dot. modelu pracy w I kw. 2022 r. wg typu wykonywanej pracy Największej liczby pracowników wykonujących projekty zdalnie lub hybrydowo należy spodziewać się w obszarze IT (62%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Praca zdalna lub hybrydowa sprawdza się w przypadku stanowisk i obszarów związanych z pracą biurową – między innymi w finansach i księgowości, marketingu czy administracji. Korzystają z niej organizacje, które zainwestowały w cyberbezpieczeństwo i posiadają sprawne systemy informatyczne. Sektorami, które w najmniejszym stopniu mogą zaproponować swoim pracownikom częściowo lub w pełni zdalne modele pracy, są przede wszystkim produkcja przemysłowa, budownictwo oraz sprzedaż i branża HoReCa – obszary te, ze względy na charakter wykonywanych zadań, wymagają zazwyczaj obecności kadry w miejscu pracy – podkreśla ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany pracodawców dot. modelu pracy w I kw. 2022 r. wg wielkości firmy Najbardziej otwarte na hybrydowy model pracy są duże przedsiębiorstwa oraz mikro organizacje. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Na rosnącą elastyczność przedsiębiorców w zakresie oferowanych modeli pracy wpływa między innymi pogłębiający się niedobór talentów. Pracodawcy, ze względu na dużą rywalizację o deficytowych na rynku kandydatów, prześcigają się w przygotowywaniu atrakcyjnych ofert, które zwiększą ich szanse na utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskanie nowych pracowników – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany pracodawców dot. modelu pracy w I kw. 2022 r. wg regionu Największe szanse na realizowanie zadań w pełni zdalnie mają pracownicy z Polski Południowo-Zachodniej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Pracodawcy prognozowali, że do końca 2021 roku aż 88% pracowników wróci do codziennego wykonywania zadań bezpośrednio w zakładach pracy. Obecnie jednak odsetek firm, chcących sprowadzić kadrę do biur, zmniejszył się aż o 68 punktów procentowych. Organizacje zdecydowanie bardziej otworzyły się natomiast na model hybrydowy Firmy zakładają, że w I kwartale 2022 roku 76% personelu będzie realizować projekty zarówno w domu, jak i w siedzibie pracodawcy. Jeszcze 6 miesięcy temu taką możliwość miał mieć mniej niż co dziesiąty pracownik (9%). Nie zmieniło się natomiast podejście przedsiębiorców do pracy w pełni zdalnej. W I kwartale 2022 roku tylko niewielki odsetek kadry (2%) będzie mógł ją wykonywać.Firmy uzależniają model realizowania zadań od stanowiska, zajmowanego przez poszczególnych członków zespołu. Największej liczby pracowników wykonujących projekty zdalnie lub hybrydowo należy spodziewać się w obszarze IT (62%). Takie modele pracy będą też często proponowane kadrze reprezentującej księgowość i finanse (60%), administrację i obsługę biura (59%) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (59%).Bardziej ograniczonych możliwości pracy zdalnej i hybrydowej powinny natomiast spodziewać się osoby zatrudnione w sprzedaży i bezpośredniej obsłudze klienta (50%) oraz produkcji przemysłowej (29%).Jednocześnie z analizy ManpowerGroup wynika, że ze względu na rodzaj obowiązków, 64% kadry z sektora produkcji przemysłowej będzie musiało realizować swoją pracę wyłącznie w siedzibie organizacji. W przypadku stanowisk związanych ze sprzedażą i obsługą klienta odsetek ten jest nieco mniejszy i wynosi 45%. Codziennego pojawiania się w firmie pracodawcy będą również wymagać od 38% pracowników zajmujących się administracją i obsługą biura. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na stałą pracę w siedzibie organizacji powinno nastawić się 36% kadry, a w księgowości i finansach – 35%.Największą swobodę będzie miał personel działów IT – przedsiębiorcy przewidują, że w I kwartale 2022 roku tylko 32% tych pracowników będzie codziennie wykonywać obowiązki w biurach.Najbardziej otwarte na hybrydowy model pracy są duże przedsiębiorstwa oraz mikro organizacje. Małe i średnie firmy prezentują natomiast najsilniejszą chęć sprowadzenia pracowników z powrotem do swoich siedzib. W ujęciu regionalnym największe szanse na realizowanie zadań w pełni zdalnie mają pracownicy z Polski Południowo-Zachodniej. W Centrum przedsiębiorcy będą najbardziej skłonni, by proponować kadrze hybrydowy model pracy, natomiast pracodawcy z Północy zamierzają najaktywniej sprowadzać personel do biur.