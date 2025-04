Lotniska Chopina, Kraków-Balice i Rzeszów-Jasionka z rekordami w 2024 roku

W 2024 roku, wśród polskich lotnisk, które osiągnęły rekordowe wyniki w liczbie obsłużonych pasażerów, wyróżniły się Lotnisko Chopina w Warszawie, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka - wynika z podsumowania przygotowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Najczęściej wybieranym przewoźnikiem był Wizz Air, a najpopularniejszym kierunkiem - Wielka Brytania.

Lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 20 milionów pasażerów, osiągając wynik prawie 21,3 miliona. To ogromny sukces, który podkreśla rosnącą rolę tego portu jako głównego hubu lotniczego w Polsce. Również Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice może pochwalić się historycznym wynikiem, przekraczając próg 10 milionów pasażerów, osiągając wynik 11,1 miliona. Z kolei Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka odnotował imponujący wzrost, przekraczając barierę 1 miliona pasażerów – poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) w podsumowaniu wyników rynku lotniczego w 2024 roku.W 2024 roku polskie lotniska odprawiły o prawie 2,8 miliona pasażerów więcej niż rok wcześniej. Na czoło wysunęły się Lotnisko Chopina w Warszawie, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica. Port lotniczy Kraków-Balice odnotował wzrost o 1,7 miliona pasażerów, co stanowi 17,8-procentowy wzrost, a Poznań-Ławica – 820,3 tysiąca pasażerów, co oznacza wzrost o 29,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego.Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wynika również, że największy procentowy wzrost liczby pasażerów w 2024 roku zanotowało lotnisko Zielona Góra-Babimost. W 2024 roku odprawiło ono 82 467 pasażerów, co stanowi wzrost o 54,1 procent, czyli o 28 944 pasażerów więcej niż w 2023 roku.W 2024 roku spadek liczby pasażerów wystąpił jedynie na dwóch polskich lotniskach – Warszawa-Modlin oraz Olsztyn-Mazury. Podwarszawski port odnotował 2,6 miliona pasażerów, co oznacza spadek o 20,7 procent w porównaniu do 2023 roku. Natomiast Lotnisko Olsztyn-Mazury w 2024 roku obsłużyło jedynie 68 661 pasażerów, co stanowiło spadek o 51,1 procent.Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wyjaśnił, że spadek liczby pasażerów w Modlinie wynika z ograniczenia liczby miejsc oferowanych przez przewoźnika Ryanair. Z kolei na lotnisku Olsztyn-Mazury spadek liczby pasażerów związany jest z zawieszeniem lotów przez Wizz Aira oraz zmniejszeniem oferty przez Ryanaira.W 2024 roku najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair, który przewiózł niemal 17 milionów pasażerów w polskich portach lotniczych. Na drugim miejscu znalazł się Wizz Air, który w 2024 roku obsłużył 11,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 935,2 tysiąca pasażerów względem roku poprzedniego. Trzecią pozycję zajęły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły 7,7 miliona pasażerów.Na dalszych miejscach w rankingu znalazły się takie linie jak Lufthansa (około 2,1 miliona pasażerów), Enter Air (około 1,2 miliona pasażerów) oraz KLM, który obsłużył około miliona pasażerów.W 2024 roku polskie lotniska obsłużyły łącznie 50 milionów pasażerów w ruchu regularnym międzynarodowym i krajowym, co stanowi wzrost o 10,8 procent w porównaniu do 2023 roku. Najczęściej wybieranym kierunkiem podróży z Polski była Wielka Brytania, do której podróżowało 7,8 miliona pasażerów. Kolejne miejsca zajęły Włochy, z 5 milionami pasażerów, oraz Hiszpania, gdzie odprawiono 4,3 miliona podróżnych. Te trzy kierunki dominowały w 2024 roku, potwierdzając ich silną pozycję w ofercie polskich portów lotniczych i preferencje polskich pasażerów.Eksperci z AirCashBack zaznaczają, że wzrost liczby pasażerów i popularność międzynarodowych kierunków to bardzo pozytywne zjawisko. Jednak dla pasażerów ważne jest, aby pamiętali o swoich prawach. W 2024 roku wiele osób napotkało opóźnienia, odwołania lotów lub inne nieprzewidziane komplikacje. W takich przypadkach pasażerowie mają prawo do odszkodowania zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów, zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Z doświadczenia ekspertów wynika, że pasażerowie często nie są świadomi przysługujących im praw, dlatego edukacja w tym zakresie jest kluczowa. Chodzi o to, by podróże były nie tylko komfortowe, ale i bezpieczne pod względem finansowym – komentuje ekspert AirCashBack.