Laptopy Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI Copilot+

Firma Acer zaprezentowała na targach IFA w Berlinie nowe komputery Swift 14 AI i Swift 16 AI Copilot+. Laptopy zostały wyposażone w najnowsze procesory Intel® Core™ Ultra. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Acer LiveArt oraz Acer Assist, poprawiają ich produktywność i bezpieczeństwo.

Możliwości AI w parze z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa

Wydajność i konstrukcja klasy premium

Acer Swift 16 AI Zastosowano tu biometryczne metody logowania oraz wielowarstwowe zabezpieczenia na poziomie sprzętowego i oprogramowania takie jak Intel® Partner Security Engine.

Cena i dostępność

Laptopy z serii Swift Copilot+ są wyposażone w procesory Intel Core Ultra z wbudowaną jednostką neuronową (NPU), która umożliwia wydajność na poziomie do 48 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Dzięki połączeniu procesorów Intel Core Ultra z grafiką Intel® Arc™ oraz wydajnymi rdzeniami P i E, laptopy te są gotowe na najbardziej wymagające zadania, jednocześnie oferując długi czas pracy na baterii – do 29 godzin odtwarzania wideo.Ważnym elementem nowych modeli jest ich zdolność do wspierania bezpieczeństwa danych. Zastosowano tu biometryczne metody logowania oraz wielowarstwowe zabezpieczenia na poziomie sprzętowym i oprogramowania takie jak Intel® Partner Security Engine. Microsoft Pluton oraz Acer User Sensing zapewniają ochronę danych użytkownika od momentu uruchomienia laptopa po każdą interakcję z urządzeniem.Nowe laptopy mogą być wyposażone do 32 GB pamięci LPDDR5X-8448 i do 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD. Urządzenia zapewniają szybkie i niezawodne połączenia za pośrednictwem Wi-Fi 7 i Bluetooth™ 5.4, a także poprzez szereg portów: w tym HDMI 2.1 i dwa USB Type-C obsługujące Thunderbolt 4. Obraz wyświetlany jest na OLED-owym wyświetlaczu o rozdzielczości 2/3K (w przypadku wersji 14-calowej) lub 3K (w przypadku wersji 16-calowej) i odświeżaniu wynoszącym 90 Hz. Oprócz tego charakteryzują się one doskonałą dokładność kolorów DCI-P3 i posiadają certyfikat HDR TrueBlack 500. Obie linie laptopów dostępne są z opcją ekranu dotykowego.Nowe laptopy mają elegancki design. Aluminiowa obudowa z efektem mieniących się kolorów i podświetlanym touchpadem dodaje nowoczesnego stylu, a zaawansowane zawiasy 180 stopni pozwalają na otwieranie urządzeń jedną ręką. Smukła i lekka konstrukcja sprawia, że laptopy są wygodne do przenoszenia.Acer do swoich laptopów wprowadza również aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Acer LiveArt oraz Acer Assist, które poprawiają produktywność i bezpieczeństwo. Narzędzia te, wspierane przez technologię Acer PurifiedView™ 2.0 oraz Acer PurifiedVoice™ 2.0, oferują podczas wideokonferencji ulepszoną jakość obrazu i dźwięku.Swift 14 AI i Swift 16 AI kontynuują inicjatywę Earthion firmy Acer i zaangażowanie w zrównoważone praktyki; zastosowano w nich elementy wykonane z PCR, dodatkowo są one dostarczane w opakowaniach w 100% pochodzących z recyklingu, a także zarejestrowane w EPEAT Gold.Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) będzie dostępny w regionie EMEA we wrześniu, w cenie od 1 199 EUR.Acer Swift 16 AI (SF16-51/T) będzie dostępny w regionie EMEA w grudniu, w cenie od 1 299 EUR.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność zależą od regionu.