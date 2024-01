Laptopy Acer Swift Go i Swift X 14

Acer wprowadza laptopy Swift Go i Swift X, wyposażone w najnowsze procesory Intel Core Ultra z wbudowaną sztuczną inteligencją.

Przeczytaj także: Laptopy Acer Swift Go i odświeżone Acer Swift X 14 i Acer Swift 14

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptopy Acer Swift Go Nowy Swift posiada smukłą i lekką aluminiową obudowę, która może być otwierana do 180 stopni, pozwalając na ułożenie go płasko. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Swift X 14 Ekran wyposażony jest w technologię Acer Light Sensing, która dostosowuje temperaturę kolorów i jasność do warunków oświetlenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Acer Swift X 14 - idealny kompan dla wymagających

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Swift X 14 Nowy model został wyposażony w szybką pamięć operacyjną LPDDR5X o maksymalnej wielkości 32 GB oraz dysk SSD PCIe Gen 4 do 1 TB. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Cena i dostępność

Przeczytaj także: Laptop Acer Swift X 16

Pierwszą z nowości jest model Swift Go, pod maską którego znajdziemy najnowsze procesory Intel Core Ultra i karty graficzne Intel Arc. To połączenie zapewnia imponującą moc obliczeniową, która przejawia się nie tylko w płynnym działaniu, ale także w możliwości pracy bez ładowania przez długie 12,5 godziny. Co ważne nowy Swift posiada smukłą i lekką aluminiową obudowę, która może być otwierana do 180 stopni, pozwalając na ułożenie go płasko w celu łatwej współpracy. Dzięki powiększeniu panelu OceanGlass użytkownicy posiadają aż o 44% więcej powierzchni roboczej gładzika, zaś w niektórych modelach dostępna jest również opcja wyboru touchpada z podświetlaniem i sterowaniem multimediami. Ponadto Swift Go posiada teraz najnowszą technologię Intel Unison 2.0, umożliwiającą szybkie i łatwe połączenie między laptopem a urządzeniami Android lub iOS.Laptopy Swift Go mogą obsługiwać do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz dyski SSD o pojemności do 2 TB, co zapewnia dużo miejsca na pliki, projekty i aplikacje. Różnorodność portów, w tym Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i czytnik kart MicroSD, pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznych urządzeń i dodatkowych monitorów. Dodatkowo wykorzystanie technologii Intel Wi-Fi 7 zapewnia nawet o 2,4 raza większą szybkość połączenia internetowego niż w przypadku Wi-Fi 6E i utrzymuje połączenie w laptopach w najważniejszych momentach.Oprócz poprawy wydajności, Acer postawił na ulepszenia poprawiające wygodę użytkowania. Wsparcie dla sztucznej inteligencji w systemie Windows to jedno z nich - funkcje AI wspierają pracę, tworzenie i rozrywkę na tym urządzeniu, pozwalając zoptymalizować czas i wydajność. Wystarczy jedno kliknięcie specjalnego klawisza umieszczonego w laptopie, aby skorzystać z asystenta Copilot, który ułatwia życie podczas korzystania z komputera.Kamera 1440p QHD to kolejny atut tych modeli. Zapewnia ona wysoką jakość obrazu, a funkcje konferencyjne wspomagane sztuczną inteligencją Acer PurifiedView, takie jak Rozmycie Tła, Automatyczne Kadrowanie i Kontakt Wzrokowy, podnoszą doświadczenie komunikacji wideo na wyższy poziom. Dodatkowo, dzięki technologii Acer PurifiedVoice 2.0 z redukcją hałasu, dźwięk jest czysty i wyraźny, nawet w trudnych warunkach akustycznych.Panele OLED zapewniają wyjątkową jakość obrazu, bogate kolory i imponującą jasność. Swift Go 16 prezentuje 16-calowy ekran 3.2K, podczas gdy Swift Go 14 ma 14-calowy ekran 2.8K. Oba modele mają certyfikację TÜV Rheinland Eyesafe®, chroniąc wzrok użytkowników.Nowy Acer Swift X 14 (SFX14-72G) dzięki nowym procesorom Intel Core Ultra H-Series i układowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX 4070 dla laptopów, umożliwia szybsze przetwarzanie wspomagane przez sztuczną inteligencję, co zwiększa wydajność przy strumieniowaniu na żywo, analizie danych i renderowaniu w 3D. Technologia NVIDIA DLSS 3.5 wprowadza inteligentną rekonstrukcję promieni świetlnych, polepszając efekty świetlne, rozdzielczość oraz jakość obrazu w wymagających grach i aplikacjach.Swift X 14, poza swoimi możliwościami, uzyskał uznanie od NVIDIA Studio, co gwarantuje optymalne działanie z fabrycznie zainstalowanymi sterownikami. Dodatkowo, wbudowany Copilot w systemie Windows wykorzystuje sztuczną inteligencję, pomagając użytkownikom w nawigacji po urządzeniach i aplikacjach.Zweryfikowany przez Calman 14.5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2.8K zapewnia imponującą dokładność kolorów z Delta E < 2 w animacjach, zdjęciach i filmach, dzięki czemu twórcy i profesjonaliści mogą ożywić swoje projekty. Wyraziste kolory łączą niesamowitą klarowność na ekranie OLED. To możliwe dzięki swoim możliwościom 100% zakresu kolorów DCI-P3, wysokiej ocenie kontrastu oraz jasności szczytowej 500 nitów z certyfikacją VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ekran wyposażony jest w technologię Acer Light Sensing, która dostosowuje temperaturę kolorów i jasność do warunków oświetlenia. Wisienką na torcie jest częstotliwość odświeżania klatek, która wynosi 120 Hz i zapewnia płynne oraz głębsze doświadczenia z przeglądanych treści.Swift X 14 został wyposażony w szybką pamięć operacyjną LPDDR5X o maksymalnej wielkości 32 GB oraz dysk SSD PCIe Gen 4 do 1 TB. Dzięki wykorzystaniu kamery FHD, wsparcia AI oraz dedykowanych aplikacji takich jak: Acer PurifiedView i PurifiedVoice 2.0 przeprowadzane konferencje stają się jeszcze lepsze. Na pokładzie nie zabrakło również podwójnych portów USB Type-C, HDMI 2.1, czytnik kart MicroSD, a także Wi-Fi 6E i Bluetooth LE Audio.Nowe Acer Swift Go 16/14 oraz Swift X 14 dostępne będą od lutego 2024 w cenach odpowiednio w cenach 1149/1099/1799 euro.