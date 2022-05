Acer zaprezentował nowe laptopy Acer Swift 3 OLED oraz Spin 3 i 5, wyposażone w procesory Intel® Core™ 12. generacji oraz system Windows 11.

Acer Swift 3 OLED

Nowy Acer Swift 3 OLED (SF314-71) jest wyposażony w najnowszy procesor Intel Core serii H 12. generacji, kartę graficzn

Acer Spin 5

Acer Spin 5 (SP514-51N) to lekki (1,3 kg), bardzo smukły (16,9 mm), konwertowalny notebook z 14-calowym wyświetlaczem dotykowym WQXGA (2560 x 1600) o proporcjach 16:10.

Innowacyjna konstrukcja zawiasu umożliwiającego obracanie ekranu o 360 stopni oraz specjalnie zaprojektowane łożyska pozwalają użytkownikowi płynnie zmieniać poszczególne tryby pracy.

Acer Spin 3

14-calowy Spin 3 (SP314-55/N) to laptop oferujący jakość obrazu na poziomie FHD i wyposażony w dokowany rysik Acer Active Stylus.

Wewnątrz laptopa znajdziemy procesor Intel Core 12. generacji, kartę graficzną Intel Iris Xe i dysk SSD PCIe.

Cena i dostępność

Nowy Acer Swift 3 OLED (SF314-71) jest wyposażony w najnowszy procesor Intel Core serii H 12. generacji, kartę graficzną Intel Iris® Xe, dysk SSD PCIe 4. generacji oraz do 16 GB pamięci LPDDR5. Laptop otrzymał certyfikat Intel Evo™, który stanowi potwierdzenie tego, że urządzenie spełnia pewne standardy techniczne - takie jak np. możliwość natychmiastowego wybudzenia ze stanu uśpienia czy nawet 10 godzin rzeczywistego czasu pracy na naładowanej baterii. W sytuacjach awaryjnych, 30-minutowe doładowanie urządzenia pozwala uzyskać ponad 4 godziny pracy na baterii.Lekki, nowoczesny, smukły Swift 3 OLED wyposażony został w 14-calowy wyświetlacz OLED 16:10 WQXGA+ (2,8k) o stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 92%. Laptop posiada również certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500. Jego wyświetlacz zapewnia świetną jakość i wierność obrazu dzięki 100% pokrycia gamy kolorów DCI-P3. Laptop charakteryzuje się aluminiowo-metalową obudową o grubości 17,9 mm, waży zaledwie 1,4 kg i jest wyposażony w panel dotykowy OceanGlass™ - wykonany w całości z plastikowych odpadów wydobytych z mórz i oceanów, bardzo przyjemny w dotyku, o fakturze przypominającej szkło.Na pokładzie Swifta 3 OLED znajdziemy moduł Intel Wi-Fi 6E zapewniający ultraszybką łączność z siecią. We wbudowanej kamerze internetowej FHD MIPI zastosowano technologię czasowej redukcji szumów (TNR), która zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu, natomiast rozwiązania takie jak Acer PurifiedVoice™ z funkcją redukcji szumów wspomaganą sztuczną inteligencją (AI Noise Reduction) gwarantują, że głos użytkownika będzie brzmiał czysto i wyraźnie. W podświetlanej klawiaturze znajdują się wloty powietrza, które odprowadzają 8-10% więcej ciepła niż klawiatura standardowa.Acer Spin 5 (SP514-51N) to lekki (1,3 kg), bardzo smukły (16,9 mm), konwertowalny notebook z 14-calowym wyświetlaczem dotykowym WQXGA (2560 x 1600) o proporcjach 16:10. Stosunek wielkości ekranu do powierzchni obudowy laptopa wynosi 88%. Urządzenie posiada także certyfikat TÜV, który potwierdza niski poziom emisji światła niebieskiego. Innowacyjna konstrukcja zawiasu umożliwiającego obracanie ekranu o 360 stopni oraz specjalnie zaprojektowane łożyska pozwalają użytkownikowi płynnie zmieniać poszczególne tryby pracy, które obejmują: laptop, stojak, namiot, tablet. Spin 5 został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują eleganckiego, kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego o zasobach wystarczających do realizacji bardziej wymagających projektów kreatywnych.Acer Spin 5 to laptop z certyfikatem Intel Evo. Został wyposażony w procesor Intel Core i7 12. generacji oraz kartę graficzną Intel Iris Xe, co z pewnością docenią użytkownicy zajmujący się np. edycją grafiki czy materiałów video. Użytkownik ma do dyspozycji maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5 i 1 TB pamięci masowej SSD PCIe 4. generacji. Killer Wi-Fi 6E AX1675i oznacza szybszą łączność sieciową, a dwa porty USB typu C i złącze Thunderbolt™ 4 zapewniają szybki transfer danych i skuteczne zasilanie urządzeń zewnętrznych.System chłodzenia TwinAir obecny w laptopie Spin 5 został zaprojektowany w technologii Vortex Flow, co przekłada się na wydajność wyższą o nawet 75%. Podwójne miedziane ciepłowody D6 pomagają utrzymać temperaturę wnętrza urządzenia na odpowiednim poziomie nawet podczas bardziej intensywnego użytkowania. Acer Active Stylus to rysik do wielokrotnego ładowania, korzystający z technologii Wacom AES 2.0, który charakteryzuje się wyjątkową precyzją rysowania dzięki aż 4096 poziomom nacisku. Spin 5 wyposażony jest też w technologię Acer PurifedVoice z systemem redukcji szumów wspieranym przez sztuczną inteligencję. Mamy tu również system DTS Audio, który zapewnia wysoką jakość dźwięku podczas wideorozmów.Smukły, konwertowalny, 14-calowy Spin 3 (SP314-55/N) to laptop ‘2 w 1’, oferujący jakość obrazu na poziomie FHD i wyposażony w dokowany rysik Acer Active Stylus, co szczególnie docenią graficy pracujący często w podróży i poza biurem. Wewnątrz laptopa znajdziemy procesor Intel Core 12. generacji, kartę graficzną Intel Iris Xe i dysk SSD PCIe. W 30 minut można naładować go do poziomu 4 godzin pracy na baterii.Acer Spin 3 charakteryzuje się wąskim obramowaniem i współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy wynoszącym 86%. Dzięki obecności specjalnego mechanizmu zawiasów obracających się o 360 stopni, z laptopa można korzystać na wiele różnych sposobów, używając go w jednej chwili jako czytnik książek, za moment jako notatnik, a jeszcze za chwilę jako narzędzie do pracy. Standard Wi-Fi 6 zapewnia stabilną i płynną łączność sieciową, a dwa porty USB typu C i złącze Thunderbolt 4 to gwarancja szybkiego transferu danych i możliwości łatwego zasilania dodatkowych urządzeń. Spin 3 wyposażony jest w kamerę HD korzystającą z technologii Acer TNR, Acer PurifedVoice, a także z funkcji redukcji szumów wspomaganej przez sztuczną inteligencję.Laptop(SF314-71) będzie dostępny w regionie EMEA dostępny będzie w lipcu 2022 r., w cenie od 999 euro.Konwertowalny laptop(SP514-51N) w regionie EMEA dostępny będzie w lipcu 2022 r., w cenie od 1399 euro.Konwertowalny laptop(SP314-55/N) w regionie EMEA dostępny będzie w czerwcu 2022 r., w cenie od 999 euro.Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.