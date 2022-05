Nowy Acer Chromebook Spin 714 i Acer Chromebook Tab 510

Acer wprowadza nowego Chromebooka Spin 714 z procesorem Intel Core 12. Generacji i wyświetlaczem 16:10 WQXGA (2560x1600) lub WUXGA (1920x1200), a także nowy Chromebook Tab 510, wyposażony w platformę obliczeniową Snapdragon® 7c drugiej generacji i opcjonalną łączność LTE. Nowe Chromebooki mają wytrzymałe obudowy - spełniające wymogi normy MIL-STD 810H.

Acer Chromebook Spin 714

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Spin 714 Ekran dotykowy o przekątnej 14 cali obsługuje 100% kolorów z palety sRGB i jest dostępny w dwóch opcjach rozdzielczości: WQXGA (2560x1600) i WUXGA (1920x1200). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Acer Chromebook Tab 510

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Tab 510 Acer Chromebook Tab 510 ma 10,1-calowy wyświetlacz IPS 16:10 o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200) i jakość obrazu Full HD. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Chromebook Tab 510 z rysikiem Chromebook Tab 510 oferowany jest z dokowanym rysikiem USI o 4096 poziomach czułości nacisku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Produkty Acer Chrome OS Enterprise

Obsługa systemu operacyjnego Chrome i aplikacji

Cena i dostępność

Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) i Chromebook Enterprise Spin 714 są kompatybilne z platformą Intel® Evo™ i korzystają z procesorów Intel® Core™ 12. generacji (do Core i7). Nowe urządzenie z systemem Chrome OS jest gotowe do pracy w każdej chwili; budzi się z trybu uśpienia w ciągu kilku sekund i może być używane nieprzerwanie na w pełni naładowanej baterii do 10 godzin lub do 4 godzin po szybkim 30-minutowym doładowaniu.Ekran dotykowy o przekątnej 14 cali obsługuje 100% kolorów z palety sRGB i jest dostępny w dwóch opcjach rozdzielczości: WQXGA (2560x1600) i WUXGA (1920x1200) - obydwa warianty pokryte antybakteryjnym szkłem Corning® Gorilla® Glass, które jest odporne na zaplamienie i chroni zabezpieczoną powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów powodujących nieprzyjemny zapach. Wyższy współczynnik proporcji na poziomie 16:10 daje uczniom, studentom i profesjonalistom do dyspozycji dodatkową powierzchnię ekranu do szkicowania, sporządzania notatek i korzystania z aplikacji za pomocą rysika USI, który oferuje 4096 poziomów czułości na nacisk.Acer Chromebook Spin 714 został wyposażony w kamerę internetową MIPI o rozdzielczości Full HD z technologią czasowej redukcji szumów oraz podwójny zestaw mikrofonów, natomiast dwa skierowane ku górze głośniki korzystające z technologii DTS Audio i inteligentnego wzmacniacza sygnału zapewniają wysokiej jakości, pozbawiony zniekształceń dźwięk. Acer Chromebook Spin 714 oferuje użytkownikowi szereg funkcji zapewniających stabilną łączność i wygodę użytkowania, w tym standard Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, podświetlaną klawiaturę oraz liczne porty i złącza - m.in. port HDMI i dwa porty Thunderbolt™ 4. Opcjonalny czytnik linii papilarnych umożliwia użytkownikom szybkie i bezpieczne logowanie do systemu.Wysokiej klasy konwertowalna konstrukcja Chromebooka Spin 714 daje użytkownikowi urządzenia możliwość wykorzystania 100% potencjału jego licznych funkcji. Elegancka aluminiowa obudowa została zaprojektowana zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD 810H dla wytrzymałości. Skutecznie chroni ona urządzenie przed wgnieceniami i konsekwencjami upadków z wysokości. Zastosowane tu zawiasy obrotowe (360°) umożliwiają korzystanie z urządzenia w różnych trybach i warunkach.Acer zaprezentował także nowy Chromebook Tab 510 (D652N/D652NL), charakteryzujący się wytrzymałą, smukłą konstrukcją oraz osiągami umożliwiającymi swobodne korzystanie z systemu Chrome OS w czasie podróży, oferowany w wygodnej formie tabletu. Acer Chromebook Tab 510 ma 10,1-calowy wyświetlacz IPS 16:10 o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200) i jakość obrazu Full HD, a także przednią kamerę internetową MIPI o rozdzielczości 5 megapikseli do prowadzenia wideorozmów oraz kamerę tylną MIPI o rozdzielczości 8 megapikseli do robienia zdjęć.Urządzenie korzysta z platformy obliczeniowej Snapdragon® 7c 2. generacji, a jego użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym połączeniem sieciowym dzięki opcjonalnemu połączeniu 4G LTE, co pozwala im pozostać online bez konieczności korzystania z sieci Wi-Fi. Dzięki 11 godzinom pracy baterii na pełnym naładowaniu, Chromebook Tab 510 jest gotowy na cały dzień wyzwań z dala od źródła zasilania.Tablet Chromebook został również zaprojektowany zgodnie z wymogami standardu MIL-STD 810H, czego przykładem jest obudowa odporna na uderzenia, narożne zabezpieczenia pochłaniające wstrząsy oraz wzmocniona konstrukcja, która chroni go przed bolesnymi konsekwencjami upadku z wysokości nawet 122 cm. Dodatkowo, ekran dotykowy został pokryty szkłem Corning® Gorilla® Glass, które ogranicza rozwój mikroorganizmów powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów i przebarwień.Chromebook Tab 510 oferowany jest z dokowanym rysikiem USI o 4096 poziomach czułości nacisku, co sprawia, że używa się go bardzo naturalnie - tak łatwo, jak zwykłego pióra czy długopisu. W zestawie dostępne jest również opcjonalne etui Keyboard Folio Case, dzięki któremu z urządzenia można korzystać jak z notebooka.Użytkownicy komercyjni korzystający z Chromebooków Enterprise Spin 714 lub z Chromebooków Enterprise Tab 510 mają dostęp do szeregu funkcji systemu Chrome OS, które zapewniają ich pracownikom wysoką kulturę pracy urządzeń i szereg zintegrowanych zabezpieczeń, a do tego gwarantują niski całkowity koszt posiadania sprzętu. Urządzenia korzystające z systemu Acer Chrome OS zdejmują ciężar prostych i powtarzalnych zadań administracyjnych z barków działów IT, ułatwiają współpracę i zapewniają pracownikom działającym w chmurze bezpieczny dostęp do danych i aplikacji.Nowe Chromebooki Acer korzystają z systemu operacyjnego Chrome OS, który zapewnia szybki czas uruchamiania, łatwość użytkowania, bezpieczeństwo, a także dłuższy czas pracy baterii. Komputery obsługują aplikacje internetowe — w tym aplikacje ze sklepu Google Play, dzięki czemu użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich aplikacji, których potrzebują do pracy, nauki, tworzenia treści i nie tylko.(CP714-1WN) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w sierpniu, w cenie od 879 euro.Notebookw regionie EMEA trafi do sprzedaży w sierpniu, w cenie od 979 euro.(D652N/D652NL) będzie dostępny na razie tylko w Ameryce Północnej w czerwcu, w cenie od 399,99 dolarów.Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.