Monitor gamingowy ASUS ROG Swift 500 Hz

ASUS Republic of Gamers prezentuje nowy monitor gamingowy ROG Swift 500 Hz. Swift 500Hz jest wyposażony w 24,1-calowy ekran FHD, technologię NVIDIA G-SYNC oraz udoskonalony tryb Esports Vibrance. To monitor dedykowany do turniejów esportowych.

Przeczytaj także: Monitor gamingowy ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ASUS ROG Swift 500 Hz ROG Swift 500 Hz jest wyposażony w 24,1-calowy ekran FHD (1920 x 1080), który wykorzystuje technologię panelu Esports-TN (E-TN).

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

Przeczytaj także: Monitor AOC AG274QZM

ROG Swift 500 Hz jest wyposażony w 24,1-calowy ekran FHD (1920 x 1080), który wykorzystuje technologię panelu Esports-TN (E-TN), zapewniając o 60% krótszy czas reakcji w porównaniu do standardowych wyświetlaczy LCD TN. ROG Swift 500Hz wykorzystuje technologię NVIDIA® G-SYNC® oraz udoskonalony tryb Esports Vibrance – dostosowany specjalnie do turniejów esportowych – zintegrowany bezpośrednio w oprogramowaniu firmware monitora. Takie rozwiązanie umożliwia przepuszczanie większej ilości światła przez kryształy LCD, nadając kolorom całkiem nowy poziom intensywności. Ponieważ poziom opóźnień jest kluczowym czynnikiem w gamingowych turniejach esportowych, Swift 500 Hz zawiera również narzędzie NVIDIA Reflex Analyzer, które umożliwia graczom zmierzenie latencji za jednym kliknięciem.Oferując zmniejszone rozmycie ruchu, lepszy obraz i niższe opóźnienie pomiędzy źródłem sygnału a wyświetlaniem obrazu, monitor ROG Swift 500Hz jest stworzony do zapewnienia profesjonalnym graczom esportowym przewagi nad rywalami w turniejach.Przewidywana dostępność ROG Swift 500Hz planowana jest na przełomie 4. kwartału 2022 roku i 1. kwartału 2023 roku.