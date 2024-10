Monitor Philips Evnia 34M2C5501A dla graczy

Firma MMD zaprezentowała nowy monitor dla graczy - Philips Evnia 34M2C5501A. Wyposażono go w matrycę Fast VA o proporcjach 21:9 i odświeżaniu 180 Hz.

Zakrzywiona matryca o rozdzielczości QHD

Hub USB i system Ambiglow

Philips Evnia 34M2C5501A - tył Diody umiejscowione z tyłu obudowy dostosowują kolor i natężenie oświetlenia w zależności od wyświetlanych treści.

Philips Evnia 34M2C5501A wyposażono w 34-calowy wyświetlacz typu Fast VA, o zakrzywieniu wynoszącym 1500 R, co pozwala na łatwiejsze objęcie wzrokiem całej przestrzeni roboczej. Rozdzielczość ekranu wynosi 3440 x 1440 px, a odświeżanie 180 Hz.Monitor wyświetla 1,07 mld kolorów (8 bit + FRC) i cechuje się dobrym pokryciem przestrzeni barwowych na poziomie 126% dla sRGB i 105% dla NTSC. Dodatkowo monitor jest zgodny z certyfikatem VESA DisplayHDR 400.Łączność 34M2C5501A z komputerem może odbywać się za pomocą jednego z dwóch portów HDMI 2.0 lub złączem DisplayPort 1.4. Monitor wyposażono również w trzyportowy koncentrator USB, pozwalający na podłączenie urządzeń peryferyjnych bezpośrednio do wyświetlacza.W zestawie dołączana jest ergonomiczna podstawa, która pozwala na dostosowanie pozycji ekranu. Możliwa jest regulacja wysokości (130 mm), obrót i pochylenie panelu. Ponadto wyświetlacz wyposażono w system dynamicznego podświetlenia Ambiglow. Diody umiejscowione z tyłu obudowy dostosowują kolor i natężenie oświetlenia w zależności od wyświetlanych treści. Daje to efekt „wychodzenia poza ekran”, zwiększając tym samym immersję podczas rozgrywki.Philips Evnia 34M2C5501A będzie dostępny pod koniec października w sugerowanej cenie producenta 1558 złotych.