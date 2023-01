Monitor Philips Evnia 27M2C5500W z matrycą Fast VA

Firma MMD zaprezentowała nowy, 27-calowy monitor dla graczy Philips Evnia 27M2C5500W z zakrzywioną matrycą Fast VA, której odświeżanie wynosi 240 Hz.

Rozdzielczość Quad HD (2560 x 1440 px);

Odświeżanie ekranu z częstotliwością 240 Hz;

27-calowa, zakrzywiona matryca Fast VA;

AMD FreeSync Premium Pro;

Certyfikat VESA DisplayHDR 400;

Funkcja MultiView – pozwalająca na jednoczesne wyświetlanie treści z kilku źródeł.

Matryca Fast VA o odświeżaniu 240 Hz

Monitor został wyposażony w 2 porty HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 oraz koncentrator USB, którego dwa złącza obsługują Power Delivery.

W celu zapewnienia graczom bardziej ergonomicznej postawy przy biurku do 27M2C5500W dołączana jest podstawa umożliwiająca: manipulację pochyleniem ekranu (-5°/20°), obrót o 30° w obie strony oraz dostosowanie wysokości o 130 mm.

Zakrzywienie matrycy na poziomie 1000R

Możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitora Philips Evnia 27M2C5500W:Graczom poszukującym sprzętu do dynamicznych rozgrywek powinna przypaść do gustu zamontowana w 27M2C5500W matryca Fast VA. Cechuje ją odświeżanie ekranu z częstotliwością 240 Hz. Dodatkowo, wyświetla ona obraz w rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px).Wykorzystana w tym modelu technologia synchronizacji AMD FreeSync Premium Pro zapewni użytkownikom płynny obraz bez efektu rozrywania ekranu. Krótki czas reakcji na poziomie 1 ms (GtG) i 0,5 ms (MPRT) pozwoli cieszyć się rozgrywką w tytułach sieciowych bez opóźnień.Aby zwiększyć imersję i ułatwić graczom widzenie wszystkich elementów interfejsu, w monitorze zastosowano matrycę o mocno zakrzywionym kształcie. Kąty widzenia w 27M2C5500W wynoszą 178 stopni w pionie i w poziomie, co dodatkowo pozytywnie wpływa na poziom komfortu użytkowania wyświetlacza.Monitor jest zgodny z VESA DisplayHDR 400. Wysoka jasność maksymalna (400 cd/m²) oraz kontrast statyczny na poziomie 3000:1 zapewnią lepsze odwzorowanie detali obiektów nawet w mniej doświetlonych scenach.Monitor został wyposażony w 2 porty HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 oraz koncentrator USB, którego dwa złącza obsługują Power Delivery. Pozwala to na podłączenie i szybkie ładowanie kilku urządzeń, jak np. smartfon czy słuchawki bezprzewodowe.W celu zapewnienia graczom bardziej ergonomicznej postawy przy biurku do 27M2C5500W dołączana jest podstawa umożliwiająca: manipulację pochyleniem ekranu (-5°/20°), obrót o 30° w obie strony oraz dostosowanie wysokości o 130 mm.Dodatkowo w monitorze zastosowano funkcje LowBlue mode oraz Flicker-free. Pierwsza z nich ogranicza emisję niebieskiego światła, a druga redukuje migotanie ekranu.Monitor będzie dostępny w sklepach od końca stycznia w sugerowanej cenie 2 586 PLN.