Monitory AOC P3 z USB-C

AOC prezentuje siedem monitorów do zastosowań biznesowych oraz home office: trzy 24-calowe, trzy 27-calowe i jeden 34-calowy. Monitory zostały wyposażone w kamery internetowe ze wsparciem Windows Hello, złącza USB-C, porty Ethernet oraz wyjścia DisplayPort.

1920 x 1080 px 24P3QW 24P3CV 24P3CW

2560 x 1440 px Q27P3QW Q27P3CV Q27P3CW

3440 x 1440 px CU34P3CV



Modele z oznaczeniem CV nie otrzymały kamer, za to zostały wyposażone w porty USB-C, złącze Ethernet oraz wyjście DisplayPort.

Port USB-C i wyjście DisplayPort

Dzięki zastosowaniu protokołu DisplayPort Alt Mode przez złącza USB-C w monitorach AOC P3 można przesyłać nie tylko dane, ale też sygnał obrazu.

Cena i dostępność

24P3QW – 1 248 PLN

24P3CV – 1 341 PLN

24P3CW – 1 526 PLN

Q27P3QW – 1 712 PLN

Q27P3CV – 1 944 PLN

Q27P3CW – 2 037 PLN

CU34P3CV – 2 547 PLN

Na debiut serii AOC P3 składają się modele o rozdzielczościach:Wszystkie nowe monitory oparto na płaskich matrycach typu IPS. Wyjątkiem jest ekran 34-calowy, w którym zamontowano zakrzywiony panel typu VA.W wyświetlaczach, których nazwa kończy się literami QW zamontowano kamerki o rozdzielczości 2 MP. Wspierają one Windows Hello.Modele z oznaczeniem CV nie otrzymały kamer, za to zostały wyposażone w porty USB-C, złącze Ethernet oraz wyjście DisplayPort.Wersją najbogatszą pod względem udogodnień są monitory z przyrostkiem CW. Znajdują się w nich kamery internetowy 5 MP ze wsparciem Windows Hello, interfejs USB-C, port Ethernet oraz złącze DisplayPort out.Podstawy monitorów z linii P3 pozwalają na regulację wysokości i pochylenia panelu oraz jego obrót. Mogą również zostać zamocowane przy pomocy montażu VESA 100 x 100.Dzięki zastosowaniu protokołu DisplayPort Alt Mode przez złącza USB-C w monitorach AOC P3 można przesyłać nie tylko dane, ale też sygnał obrazu. Ponadto wspiera ono ładowanie Power Delivery z energią 65 W. Takie połączenie pozwala na używanie wyświetlacza jako stacji dokującej dla laptopów. Uzupełnieniem tej funkcjonalności jest złącze Ethernet oraz wyjście DisplayPort. Do drugiego z nich można podłączyć kolejny wyświetlacz (Daisy Chain). Pozwala to na łatwe stworzenie konfiguracji wielomonitorowej, bez plątaniny przewodów.W CU34P3CV dodatkowo zamontowano przełącznik KVM. Daje on możliwość sterowania dwoma komputerami podłączonymi do monitora za pomocą jednego zestawu myszy i klawiatury.Monitory AOC P3 sprawdzą się nie tylko w pracy, ale również w rozrywce. Odświeżanie obrazu każdego z nich wynosi 75 Hz, a czas reakcji pikseli GtG wynosi 4 ms. Wyjątkiem jest CU34P3CV, którego odświeżanie jest jeszcze wyższe i ma wartość 100 Hz.Monitory z serii AOC P3 wejdą do sprzedaży w lutym w sugerowanych cenach detalicznych:Wszystkie modele monitorów AOC są objęte 3-letnią gwarancją producenta.