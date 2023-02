Monitor Samsung Odyssey Neo G7 43 z technologią Quantum Mini-LED

Samsung Odyssey Neo G7 43 to nowy monitor dla graczy z technologią Quantum Mini-LED. 43 calowy ekran oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160) z certyfikacją VESA Display HDR600 i HDR 10+.

Gamingowy monitor wystarczająco duży do każdej gry i platformy

Samsung Odyssey Neo G7 ma 43-calowy ekran Odyssey Neo G7 oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160).

Parametry przenoszące grę na wyższy poziom

Monitor można podłączyć za pomocą złącza DisplayPort lub HDMI do komputera lub przełączyć na HDMI 2.1, aby grać na najnowszej konsoli.

Odyssey Neo G7 oferuje szereg innowacyjnych funkcji, które pozwalają użytkownikom dostosować rozmiar ekranu, pozycję, a nawet proporcje w celu uzyskania optymalnej konfiguracji do gier.

Inteligentne funkcje zapewniające spersonalizowaną rozrywkę

Samsung Odyssey Neo G7 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu realistycznej jakości obrazu i spersonalizowanych doznań z każdej rozgrywki.Duży 43-calowy ekran Odyssey Neo G7 oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160) z certyfikacją VESA Display HDR600 i HDR 10+, gwarantującą zaawansowaną jakość obrazu i najlepszą dostępną dziś grafikę. Odyssey Neo G7 wyróżnia się zastosowaniem technologii Quantum Matrix od Samsung, która umożliwia precyzyjnie sterowanie diodami LED Quantum Mini. W rezultacie użytkownicy widzą głębszą czerń, pełniejszą ekspresję kolorów i więcej szczegółów, nawet w zacienionych środowiskach gier.Dodatkowo matowy wyświetlacz redukuje odbicie światła od ekranu i minimalizuje rozproszenie uwagi podczas najbardziej intensywnych rozgrywek.Odyssey Neo G7 to świetny monitor dla każdej platformy gamingowej – można go podłączyć za pomocą złącza DisplayPort lub HDMI do komputera lub przełączyć na HDMI 2.1, aby grać na najnowszej konsoli. Dzięki wbudowanej funkcji WIFI/Bluetooth, Odyssey Neo G7 umożliwia także korzystanie z gier mobilnych, a dzięki możliwości podłączenia do kontrolera, pozwala cieszyć się grą w chmurze bez konieczności posiadania konsoli.Częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms (MPRT) umożliwiają szybką i płynną reakcję oraz precyzyjne ruchy myszki nawet w najbardziej dynamicznych momentach gry. Dodatkowo Odyssey Neo G7 zapewnia niezwykle płynną i szybką grę oraz redukuje zacinanie się, opóźnienia wejściowe i rozrywanie obrazu dzięki funkcji AMD FreeSync Premium Pro.Użytkownicy oczekują dziś jeszcze bardziej spersonalizowanych wrażeń z ulubionej rozgrywki i możliwości konfiguracji swojego sprzętu. Odyssey Neo G7 oferuje szereg innowacyjnych funkcji, które pozwalają użytkownikom dostosować rozmiar ekranu, pozycję, a nawet proporcje w celu uzyskania optymalnej konfiguracji do gier. Funkcja Flex Move Screen pozwala dostosować rozmiar ekranu od 43 do 20 cali i zmienić jego pozycję, aby jeszcze lepiej dopasować go do swoich potrzeb i osiągać najlepsze wyniki w każdej grze.Aby spersonalizować swoje doznania, użytkownicy mogą korzystać z paska statusu gry Samsung Game Bar, który umożliwia dostęp do szybkiego przeglądania i zmieniania ważnych ustawień bez przerywania rozgrywki. Gracze mogą ustawiać liczbę FPS-ów (klatek na sekundę), format obrazu, szeroki zakres dynamiki (HDR) i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub dostosować współczynnik ekranu, czas reakcji i tryb Game Picture. Pasek statusu gry daje pełną kontrolę bez utraty żadnej akcji.Odyssey Neo G7 został wyposażony w inteligentne funkcje zapewniające zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym możliwość konfigurowania parametrów gry za pośrednictwem platform Samsung Smart Hub i Samsung Gaming Hub.Samsung Gaming Hub to kompleksowa platforma do strumieniowania gier, która umożliwia natychmiastowy dostęp do tytułów oferowanych przez partnerów takich jak Xbox i NVIDIA GeForce NOW, bez konieczności ich pobierania na urządzenie. To doskonałe narzędzie do swobodnej eksploracji wszystkich zakątków świata gier bez ograniczeń.Ponadto na monitorze można korzystać z aplikacji partnerów takich jak Prime Video, Netflix i YouTube za pośrednictwem platformy Samsung Smart Hub, aby cieszyć się różnymi treściami OTT (over-the-top) bez konieczności uruchamiania komputera lub łączenia się z innymi urządzeniami.Odyssey Neo G7 będzie wprowadzany na rynek globalny od IV kwartału 2023 roku, przy czym harmonogramy premier będą się różnić w zależności od regionu.