Monitor graficzny EIZO ColorEdge CS2400S

EIZO wprowadza do sprzedaży 24.1 calowy monitor graficzny nowej generacji ze złączem USB-C. ColorEdge CS2400S zaprojektowano z myślą o różnorodnych potrzebach, jakie mają fotografowie, ilustratorzy czy projektanci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe EIZO ColorEdge CS2400S Monitor ma złącze USB-C, które pozwala na podłączenie go do notebooka za pomocą jednego kabla.

Płynne przejścia kolorów gwarantuje 10-bitowa matryca, wyświetlająca jednocześnie kolory z 16-bitowej tablicy LUT.

Jednorodność ekranu uzyskana dzięki opatentowanej technologii digital uniformity equalizer (DUE).

Wejścia sygnałowe USB-C, DisplayPort i HDMI

Ergonomiczna stopka umożliwiająca regulowanie wysokości ekranu w zakresie 155 mm, odchylenie w pionie o 35° w górę, 5° w dół), obrót w poziomie o 344° i pracę w pozycji portretowej

Opcjonalnie dostępny jest kaptur umożliwiający montowanie na zaczepy magnetyczne

5-lenia gwarancja

EIZO ColorEdge CS2400S ma 24.1” matrycę o rozdzielczości 1920 x 1200 reprodukującą 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB. W zestawie jest autorskie oprogramowanie EIZO do kalibracji - ColorNavigator 7, które ułatwia i przyspiesza proces zarządzania kolorem.Monitor ma złącze USB-C, które pozwala na podłączenie go do notebooka za pomocą jednego kabla. Ma też hub USB, do którego można podpiąć urządzenia peryferyjne. Wracając do biura, użytkownik musi tylko podłączyć zasilanie i kabel sygnałowy, by rozpocząć kreatywną pracę, bez borykania się z plątaniną kabli czy podpinania urządzeń peryferyjnych USB. Podłączenie poprzez kabel USB-C umożliwia również zasilanie podłączonych urządzeń takich jak tablet czy nawet notebook mocą 70 W. Takie rozwiązanie ułatwia życie, gdy korzystamy z komputera w różnych miejscach, na przykład w studio i w domu.Monitor ma nowoczesną obudowę z zaokrąglonymi krawędziami i stabilną stopkę z dużym zakresem regulacji, pozwalającą dopasować jego pozycję do różnych warunków i użytkowników. Uchwyt z tyłu obudowy służy do przenoszenia monitora z miejsca na miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba.Odpowiedzialne podejście do zrównoważonej produkcji leży zarówno w interesie producentów, jak i użytkowników, którzy coraz częściej poszukują produktów z firm podejmujących inicjatywy mające na celu ochronę środowiska. W 2021 roku EIZO, poza innymi działaniami, podjęło kroki, by opakowania monitorów z serii FlexScan i RadiForce stały się bardziej przyjazne dla środowiska. CS2400S jest pierwszym modelem z serii ColorEdge, w którym karton i wytłoczki z papierowej pulpy zajęły miejsce styropianowych i plastikowych wypełniaczy.Inne cechy:Nowy model powinien pojawić się na polskim rynku w marcu. Szczegółowych informacji udziela dystrybutor, firma Alstor.