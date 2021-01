EIZO FlexScan EV2480 to 23,8 calowy, niemal bezramkowy, monitor ze złączem USB-C. Sprawdzi się do pracy w biurze, w domu, a także do nauki zdalnej.

Przeczytaj także: Monitor EIZO FORIS NOVA

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe EIZO FlexScan EV2480 EIZO FlexScan EV2480 ma 23,8 calowy panel IPS w rozdzielczości full HD (1920 x 1080).

Funkcje dbające o wzrok, m.in. wyświetlanie obrazu bez migotania oraz regulacja jasności od 1 cd/m2;

Obudowa wykonana bez użycia farb i szkodliwych substancji chemicznych;

Możliwość wysyłki wielu monitorów w jednym kartonie;

5-letnia gwarancja producenta oraz 6-miesięczna gwarancja braku świecących pikseli.

Przeczytaj także: Monitor EIZO FlexScan EV2750

Monitor EIZO FlexScan EV2480 ma panel IPS o rozdzielczości full HD (1920 x 1080). Ma bardzo cienkie ramki, które nadają mu minimalistyczny wygląd. Monitor wyposażono w stopkę umożliwiającą wygodną regulację wysokości, nachylenia i obrotu. Ekran można ponadto ustawić w trybie portretowym (pionowym), który jest bardziej przyjazny użytkownikowi przy lekturze długich dokumentów tekstowych i stron internetowych.FlexScan EV2480 wyposażono w złącze USB-C umożliwiające wyświetlanie sygnałów audio, wideo i USB, a także ładowanie podłączonych urządzeń. Dzięki temu osoby przenoszące się między stacjami roboczymi lub pracujące poza biurem mogą łatwiej i szybciej podłączyć laptopa. Monitor ma również wejścia HDMI i DisplayPort, pozwalające swobodnie podłączyć go do różnych urządzeń.Wbudowany port UBS-C w modelu EV2480 daje dostęp do czterech złączy USB-A, umożliwiających podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak mysz, klawiatura, kamerka internetowa lub pamięć zewnętrzna. Oprócz tego terminal USB-C dostarcza zasilanie o mocy do 70 W, co pozwala wygodnie ładować małe komputery stacjonarne i laptopy bez konieczności podłączania osobnego zasilacza.Monitor wyposażono w tryb Paper Mode, który ogranicza ilość niebieskiego światła emitowanego przez monitor, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu wzroku. Używając jednocześnie funkcji Auto EcoView, emisję niebieskiego światła można zmniejszyć aż o 80%.EV2480 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni albo czystej bieli. Kable dołączone do monitora są w takim samym kolorze, co obudowa.Inne cechy to:Monitor FlexScan EV2480 ma pojawić się w sprzedaży w czerwcu. Nie jest jeszcze znana jego cena.