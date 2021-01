Samsung Smart Monitor M5 i M7 już w sprzedaży

Samsung wprowadza do sprzedaży w Polsce monitory Smart z serii M5 i M7. Monitory oferują zaawansowane funkcje łączności przewodowej i bezprzewodowej, mają wbudowany Smart Hub i obsługują usługę Microsoft 365. Z monitorów można korzystać do pracy, nauki i rozrywki.

Smart Monitor M5 dostępny jest w dwóch wersjach - 27 i 32 cale, które wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD. Model M7 ma 32 cale i rozdzielczość 4K UHD.Monitory mogą służyć jako domowe centrum rozrywki. To wszystko dzięki funkcji strumieniowego przesyłania treści za pomocą Samsung Smart Hub. Sklep z aplikacjami dostępny w monitorze, pozwala użytkownikom na streaming ulubionych treści z takich serwisów jak Netflix, HBO czy YouTube, bez połączenia z komputerem czy urządzeniem mobilnym. Szybki dostęp do ulubionych kanałów jest możliwy, dzięki pilotowi zdalnemu sterowania, dołączonemu do wyświetlacza. Monitor, dzięki integracji z Bixby, może być także sterowany za pomocą głosu.Modele Samsung M7 i M5 oferują różne możliwości połączenia zarówno z komputerami jaki i ze smartfonami. Użytkownicy mogą połączyć monitor z urządzeniem mobilnym za pomocą aplikacji Tap View,1 App Casting lub Apple AirPlay 2, a dla lepszej funkcjonalności także dzięki rozwiązaniu Samsung DeX.Monitor oferuje użytkownikom połączenie komputera, monitora i telewizora. Wbudowany moduł Wi-Fi, pozwala na przeglądanie, edytowanie i zapisywanie dokumentów w chmurze bezpośrednio z monitora. Monitor ma wbudowaną usługę Microsoft 365 bez konieczności fizycznego połączenia z komputera PC. Funkcja zdalnego dostępu umożliwia także zdalny dostęp do plików zapisanych na komputerze PC lub przeglądanie zawartości laptopa, nawet jeśli ten znajduje się w inne lokalizacji, na przykład w biurze.Wyświetlacz wyposażony jest w szereg portów USB, Bluetooth 4.2 i wbudowany dwukanałowy głośnik, Model M7 wyposażono również w port USB-C, jednym kablem można przesyłać dane, wyświetlać obraz i zasilać urządzenia zewnętrzne z mocą dochodzącą do 65W.Monitor Smart wyposażony został w technologię poprawiającą komfort użytkowania. Funkcja Adaptive Picture automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barwową w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu, dzięki czemu odbiór obrazu jest lepszy, a wzrok użytkownika mniej się męczy. Monitor wyposażony został także w tryb eye-saver, który redukuje emisję niebieskiego światła.