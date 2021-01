Acer Chromebook 511 i 311 do nauki zdalnej

Acer prezentuje nowe Chromebooki 511 oraz 311, które sprawdzą się w trakcie nauki zdalnej. Modele wyposażone zostały w ekrany o przekątnej 11,6-cala i pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Chrome OS.

Chromebooki 511 oraz 311 mają kompaktowe rozmiary (296 x 206 x 21,1 mm) oraz niewielką masę – 1,17 kg w przypadku modelu 311 i 1,33 kg w Chromebooku 511.Chromebook 311 spełnia dodatkowo wysokie standardy wytrzymałości MIL STD 810G, które zapewniają mu odporność na upadek z wysokości do 122 cm, a także ochronę przed zalaniem, wpływem ekstremalnych temperatur oraz pyłu.jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7c Compute Platform o częstotliwości taktowania do 2.4 GHz, współpracujący z układem graficznym Qualcomm Adreno 618. Ma 11,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Łączność bezprzewodową i wsparcie dla wirtualnych kart eSIM zapewnia wbudowany modem LTE Qualcomm SnapdragonTM X15. Chromebook umożliwia też komunikację w standardzie WLAN 802.11a/b/g/n/ac.został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek M8183C CorePilot, oparty na architekturze ARM Cortex-A73 i pracujący z częstotliwością 2 GHz. Ekran Chromebooka to 11,6-calowy panel TFT LCD z technologią tylnego podświetlenia LED. W komputerze zastosowano też układ graficzny Mali-G72 MP3, a za dostęp do sieci odpowiedzialny jest bezprzewodowy modem LAN Acer InviLink, zapewniający łączność w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.Oba urządzenia pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Chrome OS i dysponują 4 GB pamięci LPDDR4X. Zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w edukacji i z tego względu wyposażono je we wbudowane głośniki i kamery HD, umożliwiające komfortowy udział w lekcjach zdalnych.Chromebook 511 dostępny będzie w Polsce na zamówienie w cenie od 1899 zł.Chromebook 311 dostępny będzie w Polsce na zamówienie w cenie od 1299 zł.