Acer Chromebook 317, Chromebook 514, Chromebook Spin 713 oraz Chromebook 314

Acer prezentuje nowe Chromebooki, w tym Acer Chromebook 317 - model z ekranem o przekątnej 17 cali.

Przeczytaj także: Nowe Chromebooki Acer

Acer Chromebook 317

Acer Chromebook Spin 713 i Chromebook Enterprise Spin 713

Dwa nowe Chromebooki 14”

Przeczytaj także: Acer Chromebook 514

Acer Chromebook 317 ma 17,3 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, z powłoką antyrefleksyjną i cienką ramką. W sprzedaży dostępna będzie też wersja z ekranem dotykowym. Chromebook 317 wyposażony jest w klawiaturę z opcjonalnym podświetleniem i dużym touchpadem. Całości dopełnia sekcja numeryczna upraszczająca obsługę funkcji rachunkowych, formularzy i innych zadań związanych z ręcznym wprowadzaniem cyfr. Po obu stronach klawiatury znajdują się skierowane ku górze głośniki, nadające dźwiękowi więcej głębi.Acer Chromebook 317 jest wyposażony w procesory Intel Celeron oraz łączność Intel Wi-Fi 6 (Gig+) i dwa w pełni funkcjonalne porty USB 3.2 typu C, po jednym z każdej strony.Modele Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) i Acer Chromebook Enterprise Spin 713 mają procesory Intel Core i7 11. generacji, mogą się pochwalić wojskową normą trwałości U.S. MIL-STD 810H i możliwością obrotu o 360 stopni. W najnowszej wersji urządzeń znalazło się miejsce dla dwóch, w pełni funkcjonalnych portów USB typu C i Thunderbolt 4. Oprócz tego nowe Chromebooki dostępne są z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych.Komputery oferują wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala i rozdzielczości 2256x1504 pikseli. Dopełnieniem dla obrazu jest akustyka oparta na systemie DTS Audio i wbudowanym wzmacniaczu. Całość zamknięto w obudowie ważącej 1,37 kg i liczącej 16,9 mm grubości.Modele(CB514-1W/CB514-1WT) wykorzystują procesory Intel Core do 11. generacji włącznie i baterie z szybkim ładowaniem, zapewniające do 10 godzin pracy.Komputer posiada także parę portów USB typu C z technologią Thunderbolt 4, podświetlaną klawiaturę i opcjonalny czytnik linii papilarnych. Jego pozostałe cechy to metalowa pokrywa górna oraz zoptymalizowana i wzmocniona konstrukcja, spełniająca wojskową normę trwałości MIL-STD 810H. Touchpad z powłoką Corning® Gorilla® Glass zapewnia płynność nawigacji i odporność na zarysowania oraz korozję. Chromebook wyposażony jest również w łączność bezprzewodową Intel Wi-Fi 6 (Gig+).(CB314-2H/CB314-2HT) zaprojektowany został z myślą o uczniach i studentach uczestniczących w nauce zdalnej. Waży 1,5 kg i wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8183, a bateria urządzenia umożliwia do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Za wrażenia wizualne odpowiada 14-calowa matryca IPS w rozdzielczości Full HD (1920x1080) z wąską ramką o grubości 7,3 mm. Nawigację ułatwi też opcjonalny ekran dotykowy, a łączność zapewni w pełni funkcjonalny port USB typu C.Wszystkie nowe Chromebooki Acera są kompatybilne z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play oraz z innymi aplikacjami sieciowymi.Acer Chromebook 514 (CB514-1W) dostępny będzie w Polsce w czwartym kwartale 2021 r. w cenie ok. 2 399 zł.Informacje na temat dostępności i cen modeli Acer Chromebook 317 (CB317-1H), Chromebook Spin 713 (CP713-3W) oraz Chromebook 314 (CB314-2H) zostaną podane w późniejszym terminie.