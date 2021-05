Nowe modele Acer TravelMate P6

Acer wprowadza nowe modele z serii TravelMate P6. Notebooki pracują pod kontrolą systemu Windows 10 Pro i są dedykowane dla użytkowników biznesowych.

TravelMate Spin P6 Tradycyjne konstrukcje wzbogacono o zawiasy pozwalające na otwarcie komputera do 180 stopni i ustawienie ekranu w jednej linii z klawiaturą.

Notebooki mają wąskie ramki, a 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1200 (FHD+) i proporcjach 16:10 zapewnia dodatkową powierzchnię roboczą, zmniejszającą potrzebę przewijania stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych i innych dokumentów. Matryca IPS z pokryciem 100% gamy sRGB zapewnia wierne odwzorowanie kolorów przy kątach widzenia do 170 stopni. Za pomocą wbudowanego filtru prywatności Acer PrivacyPanel kąty można też ograniczyć do 90 stopni.Notebooki mają pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem, która zapewnia komfort pracy w miejscach słabiej oświetlonych. Precyzyjną kontrolę za pomocą gestów umożliwia czuły i odporny na zadrapania touchpad z powłoką Corning Gorilla Glass.Wszystkie nowe modele wyposażone są w parę głośników zapewniającą krystaliczną czystość dźwięku podczas połączeń konferencyjnych, natomiast zestaw czterech mikrofonów rejestruje dźwięk z odległości 2 m, umożliwiając szybkie i precyzyjne sterowanie głosowe. Inteligentny wzmacniacz odpowiada z kolei za zachowanie głębokich basów nawet podczas odtwarzania dźwięku z największą głośnością.Notebooki(TMP614-52) i(TMP614RN-52) mają 16,8 mm grubości, są mobilne i bardzo lekkie, ważąc odpowiednio ok. 1 kg i 1,1 kg. Ich obudowy wykonano ze stopu magnezu i aluminium, który jest wytrzymalszy i lżejszy od standardowych konstrukcji aluminiowych o tej samej grubości.Najnowsze modele TravelMate P6 dysponują procesorami Intel Core i7 vPro 11. generacji, posiadają do 32 GB pamięci operacyjnej DDR4X i szybkie dyski SSD o pojemności 1 TB. Zgodność z amerykańską normą wojskową MIL-STD 810H oznacza, że laptopy poradzą sobie z przypadkowymi upadkami, naciskiem, deszczem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.Laptopy w wersji Spin mają dotykowe ekrany Corning Gorilla Glass obracane o 360 stopni oraz rysiki Acer Active Stylus. Nowy Acer TravelMate Spin P6 obsługuje tryby wspomagające sporządzanie notatek i rysunków, przedstawianie prezentacji, podpisywanie umów i udostępnianie klipów wizualnych.TravelMate P6 korzysta z zabezpieczeń Windows 10 Pro, w tym czytnika linii papilarnych i kamery na podczerwień służącej do szybkiego i bezpiecznego logowania za pośrednictwem Windows Hello. Wbudowania technologia rozpoznawania użytkownika (Acer User Sensing) wykrywa obecność przy komputerze i wybudza komputer z hibernacji. Ochronę prywatności zapewnia też fizyczna zaślepka zasłaniająca oko kamery, gdy nie jest ona w użyciu. Uwierzytelnianie i ochronę danych firmowych umożliwia z kolei zintegrowany chip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 wraz z technologią Intel Active Management.Pracę spoza biura umożliwia Wi-Fi 6 wraz opcjonalną obsługą kart eSim/USim 5G. Dodatkowo USB 3.2 typu C drugiej generacji z technologią Thunderbolt 4 pozwala na transfery danych z prędkością do 40 Gb/s. Komputery mogą się też pochwalić czytnikami kart MicroSD oraz modułami NFC4.Terminy dostępności oraz ceny notebooków TravelMate Spin P6 (TMP614-52) i TravelMate P6 (TMP614RN-52) w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.