Acer Chromebook Spin 513, Chromebook 315 i Chromebook 314

Acer zaprezentował trzy nowe Chromebooki: Chromebook Spin 513, Chromebook 315 i Chromebook 314. Nowe modele są odpowiednie na potrzeby zarówno rozrywki, jak i np. wideokonferencji.

Acer Chromebook Spin 513 - elegancka konstrukcja i zwiększający produktywność wyświetlacz VertiView

Acer Chromebook 315 - 15,6-calowy ekran z powłoką antyodblaskową i touchpad OceanGlass

Acer Chromebook 314 - przystępny cenowo przenośny komputer wyposażony w panel dotykowy OceanGlass

Obsługa systemu operacyjnego Chrome i aplikacji

Cena i dostępność

Chromebook Spin 513 (CP513-2H) ma smukłą konstrukcję i wytrzymałą aluminiową obudowę. Wewnątrz Chromebooka znajdziemy nowy, superszybki ośmiordzeniowy procesor MediaTek Kompanio 1380, który poradzi sobie z obsługą wielu programów jednocześnie. 13,5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach 3:2 daje użytkownikom do dyspozycji o 18% więcej powierzchni roboczej w pionie, dzięki czemu mogą zobaczyć oni więcej treści, zanim będą musieli przewinąć ekran. Rozdzielczość ekranu na poziomie 2256x1504 i wąskie ramki o szerokości 7,7 mm sprawiają, że efekty wizualne są jeszcze bardziej imponujące.Konwertowalna konstrukcja nowego Chromebooka Spin 513 pozwala korzystać z niego na cztery sposoby. Do dyspozycji użytkowników oddano tryb namiotu, który pozwala w pełni wykorzystać ograniczoną ilość przestrzeni, np. w pociągu lub samolocie, oraz tryb tabletu, który sprawdzi się w ruchu. Obudowa komputera cechuje się wysoką wytrzymałością, zgodną z wojskowym standardem MIL-STD 810H. Korzystając z Chromebooka poza domem lub biurem, dzięki technologii Wi-Fi 6 można połączyć się bez problemu z siecią czy z lokalnymi hot spotami. Chromebook wyposażony został ponadto w podświetlaną klawiaturę, port USB Typu C, który przyda się, kiedy będziemy chcieli podłączyć dodatkowe urządzenie peryferyjne, przesyłać dane z komputera na dysk zewnętrzny, czy też podładować smartfona.Technologia DTS® Audio i para skierowanych ku górze głośników zapewniają wysokiej jakości dźwięk bez zniekształceń, zarówno podczas wideorozmów w pracy lub w szkole, jak i w trakcie streamingu treści audio czy video. Mamy tu również parę mikrofonów skierowanych w górę. To kompletny system audio, który daje użytkownikom wszystko to, czego potrzebują, by prowadzić rozmowy w komfortowych warunkach i cieszyć się świetną jakością dźwięku.Notebook Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) zapewnia użytkownikom stabilną łączność z Internetem i dostęp do rozrywki z każdego miejsca w domu i poza nim. 15,6-calowy wyświetlacz FHD IPSChromebooka Acer 315 został pokryty warstwą antyodblaskową, dzięki czemu z urządzenia można komfortowo korzystać na tarasie, na balkonie lub w ogrodzie, a także w domu lub biurze. Ekran dotykowy ułatwia nawigację, a w klawiaturze znalazło się miejsce na przyciski numeryczne, co na pewno okaże się pomocne, kiedy przyjdzie nam usiąść do tabelki z domowymi finansami czy do pracy nad szkolnym projektem.Chromebook 315 wyposażony jest także w szereg rozwiązań umożliwiających prowadzenie wideokonferencji w komfortowych warunkach. Zarówno osoby pracujące w trybie hybrydowym, jak i studenci czy uczniowie z pewnością docenią obecność kamery HDR o szerokim polu widzenia z technologią redukującą szumy oraz zintegrowanych mikrofonów. Technologia DTS Audio zapewnia bogaty dźwięk - w tym głębszy bas, dzięki czemu zarówno rozmowy wideo, jak i gry czy treści dostępne w serwisach streamingowych brzmią bardziej naturalnie. Z kolei najnowsze procesory Intel® i technologia Wi-Fi 6 przekładają się na imponującą wydajność i stabilną łączność. Użytkownicy docenią też obecność dwóch portów USB Gen 2 Type-C - po jednym na każdym boku, a także możliwość łatwego przenoszenia filmów i zdjęć z komputera i na komputer dzięki czytnikowi kart microSD.Acer Chromebook 315 wyposażony jest w prezentujący się elegancko, wygodny w użyciu i przyjazny środowisku panel dotykowy OceanGlass™. Został on wykonany w całości z plastikowych odpadów wydobytych z mórz i oceanów, a następnie przekształconych w materiał przypominający szkło. To doskonały dowód zaangażowania firmy w Acer w działania na rzecz ograniczenia ilości plastiku trafiającego do mórz i oceanów na całym świecie.Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T), zaprojektowany z myślą o studentach/uczniach i rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym wyposażono w najnowsze procesory Intel®, które zapewniają świetną wydajność w codziennym użyciu. Jego konstrukcja, spełniająca wymogi wojskowego standardu MIL-STD 810H, cechuje się wyjątkową trwałością. Czas pracy baterii to nawet 10 godzin, dzięki czemu z urządzenia można aktywnie korzystać w zasadzie cały dzień. Warto zwrócić uwagę na technologię Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), która zapewnia łączność z siecią do 3x szybszą niż standard Wi-Fi 5.14-calowy wyświetlacz dotykowy FHD IPS Chromebooka jest pokryty powłoką antyodblaskową, dzięki czemu można z niego korzystać nawet w bardzo słoneczny dzień, a wąskie ramki o szerokości 8,1 mm przekładają się na kompaktowe rozmiary urządzenia, co nie odbywa się kosztem jakości wyświetlanego obrazu. Użytkownicy mają dużą swobodę posługiwania się Chrome OS tak, jak chcą: korzystając z opcjonalnego udogodnienia w postaci wyświetlacza wielodotykowego lub panelu dotykowego OceanGlass™, który jest wygodny w użyciu i przyczynia się do zmniejszenia ilości plastiku w morzach i oceanach.Chromebook 314 sprawdzi się świetnie w warunkach nauki zdalnej dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom oraz kamerze internetowej z redukcją odblasków i technologią czasowej redukcji szumów (TNR), która zapewnia lepszą jakość wideo w słabszych warunkach oświetleniowych. Technologia DTS Audio zapewnia pełny, wolny od zniekształceń dźwięk wysokiej jakości. Całości dopełniają dwa porty USB Typu C, dzięki którym użytkownicy mogą w wygodny sposób podłączyć wiele niezbędnych urządzeń peryferyjnych.Nowe Chromebooki Acer korzystają z systemu operacyjnego Chrome OS, który charakteryzuje się szybkim działaniem, łatwością obsługi, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz jeszcze dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu baterii. Ogromną zaletą systemu Google jest dostęp do programów w największym na świecie repozytorium - sklepie Google Play, dzięki czemu użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich aplikacji, których potrzebują do pracy, nauki, tworzenia treści i nie tylko.(CP513-2H) dostępny będzie w Ameryce Północnej w czerwcu 2022 r. w cenie od 599,99 dolarów; w regionie EMEA trafi do sprzedaży w 2022 r. w cenie od 649 euro.(CB315-4H/T) dostępny będzie w Ameryce Północnej w styczniu 2022 r. w cenie od 299,99 dolarów; w regionie EMEA trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 r. w cenie od 399 euro.(CB314-3H/T) dostępny będzie w Ameryce Północnej w czerwcu 2022 r. w cenie od 299 dolarów; w regionie EMEA trafi do sprzedaży w kwietniu 2022 r. w cenie od 369 euro.Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.