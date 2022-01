Lenovo prezentuje nowe laptopy ThinkPad Z13 i Z16, zaprojektowane z materiałów o bardziej zrównoważonym wpływie na środowisko. Laptopy zostały wyposażone w najnowsze procesory AMD Ryzen™ PRO 6000 i system Windows 11.

Lenovo ThinkPad Z13 i Z16 Laptopy ThinkPad Z13 i Z16 wykonano z materiałów takich jak: aluminium z recyklingu czy wegańska skóra.

Lenovo ThinkPad Z13 Wprowadzono większy szklany panel dotykowy ForcePad o średnicy 120 mm, który płynnie łączy się z całkowicie szklaną podpórką pod nadgarstki.

Wiodące technologie w ThinkPad Z13 i Z16

Pochodzące z recyklingu materiały: czarna wegańska skóra i aluminium oraz nadające się do recyklingu opakowania z bambusa i trzciny cukrowej

Communications Bar integrujący kamerę FHD z większym sensorem, elektroniczną zasłonę chroniąca prywatność i podwójne mikrofony

Najwyższy stosunek powierzchni ekranu do obudowy (STB) w portfolio ThinkPad – 91,6% (Z13) i 92,3% (Z16)

Większy dotykowy ForcePad o szerokości 120 mm

Nowe ekrany o żywych barwach, w tym dotykowy OLED 2,8K w Z13 i 4K OLED w Z16, oba z obsługą Dolby Vision® i słabszą emisją światła niebieskiego

System głośników zgodny z Dolby Atmos® i technologia redukcji szumów Dolby Voice® AI

Nowa funkcja podwójnego dotknięcia w przycisku TrackPoint uruchamia Communication QuickMenu, zapewniające szybki dostęp do ustawień kamery i mikrofonu

Z13 jest napędzany przez procesory AMD Ryzen PRO z serii U ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon i z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Z13 jest również dostępny z ekskluzywnym procesorem AMD Ryzen PRO 6860Z

Z16 jest napędzany przez procesory AMD Ryzen PRO serii H z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton oraz ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon lub opcjonalną samodzielna kartą graficzną AMD Radeon RX 6500M

Procesory AMD Ryzen PRO 6000 z technologią Qualcomm® FastConnect 6900 oferują zaawansowane możliwości zarządzania i wiodącą w branży łączność Wi-Fi w modelach Z13 i Z16. Dodatkowo, 4-strumieniowy Qualcomm® Dual Band Simultaneous (DBS) w procesorach AMD Ryzen™ PRO z serii 6000 zapewnia utrzymanie potencjału niskich opóźnień w przypadku Wi-Fi Dual Station, natywnie obsługiwanej w systemie Windows 11.

Fabrycznie zainstalowany system Windows 11

Czytnik linii papilarnych Match-on-chip zintegrowany z klawiaturą dla wygody użytkownika

Ceny i dostępność na rynku USA:

ThinkPad Z13 będzie dostępny od maja 2022 r. w cenie od 1549 USD

ThinkPad Z16 będzie dostępny od maja 2022 r. w cenie od 2099 USD

Laptopy ThinkPad Z13 i Z16 wykonano z materiałów takich jak: aluminium z recyklingu czy wegańska skóra. Zrównoważony rozwój przy projektowaniu ThinkPadów serii Z jest widoczny także w innych elementach, jak opakowanie wykonane w 100% z nadających się do recyklingu i kompostowania bambusa i trzciny cukrowej oraz w zawierającym 75% materiałów pokonsumenckich (PCC) zasilaczu sieciowym.ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 są wyposażone w najnowsze procesory AMD Ryzen™ PRO 6000 do urządzeń mobilnych wraz z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Funkcje wydajności i zabezpieczeń idą w parze, a metodologia Lenovo Secure-by-Design została udoskonalona dzięki współpracy z firmami AMD i Microsoft. Opierając się na warstwowym podejściu do zabezpieczeń AMD PRO, seria AMD Ryzen 6000 to pierwsze procesory x86, które integrują układ zabezpieczeń Microsoft Pluton, zapewniając potężne możliwości w zakresie zabezpieczenia w szerokim obszarze od chipa do chmury na komputerach z systemem Windows 11. Procesor zabezpieczeń Microsoft Pluton został zaprojektowany i zaktualizowany przez firmę Microsoft i wzmacnia nowe komputery z systemem Windows 11, zapewniając ochronę tożsamości użytkowników, danych i aplikacji.ThinkPad Z13 w połączeniu z procesorem AMD Ryzen™ 7 PRO 6860Z3 zapewnia doskonałe wrażenia podczas pracy zdalnej. Procesor jest tak zoptymalizowany, aby zapewnić płynną wydajność audio i wideo, zmaksymalizować responsywność i zapewnić niesamowitą żywotność baterii w aplikacjach takich jak Teams i Zoom. ThinkPad Z16 może zostać skonfigurowany z nową kartą graficzną AMD Radeon™ RX 6500M z inteligentnymi technologiami AMD, które zwiększają produktywność, umożliwiają tworzenie zaawansowanych treści i cyfrową rozrywkę, np. granie w gry. W połączeniu z procesorami Ryzen, AMD Smart Shift Max zapewnia natychmiastowy wzrost mocy zarówno dla CPU, jak i GPU, a Smart Shift Eco pozwala na maksymalizację wydajności baterii.Ekrany nowych laptopów zostały ulepszone dzięki ultrawąskim ramkom i skutecznym w codziennym użytkowaniu współczynnikom proporcji 16:10. Konferencje audio i wideo są jeszcze lepsze dzięki nowemu panelowi komunikacyjnemu, w którym znajduje się ulepszona kamera internetowa FHD z większym sensorem 1,4 µm i dwoma mikrofonami kierunkowymi. Wprowadzono większy szklany panel dotykowy ForcePad o średnicy 120 mm, który płynnie łączy się z całkowicie szklaną podpórką pod nadgarstki, co zapewnia szybkie i łatwe wprowadzanie danych. Osoby zaznajomione z kultowym czerwonym przyciskiem TrackPoint z pewnością docenią nową funkcję: dwukrotnie dotknięcie TrackPoint-a, uruchamia Communication QuickMenu, pozwalające uzyskać szybki dostęp do ustawień kamery i mikrofonu.Pomimo smuklejszego designu i nowych materiałów Z13 i Z16 to w końcu laptopy ThinkPad i jako takie są testowane zgodnie ze standardami MIL-Spec 810H i przechodzą te same rygorystyczne kontrole jakości, co wszystkie laptopy ThinkPad, co stanowi fundamentalny krok w rozwoju produktów ThinkPad, a zwłaszcza w przypadku wykorzystania w konstrukcji obu modeli nowych tworzyw.Ceny i dostępność na polskim rynku poznamy wkrótce.