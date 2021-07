Nowe laptopy Lenovo z linii ThinkPad i ThinkVision

Firma Lenovo zaprezentowała nowe produkty z linii ThinkPad i ThinkVision. To ulepszona wersja laptopa ThinkPad X1 Extreme Gen 4, laptopy ThinkPad L13 Gen 2 i L13 Yoga Gen 2. Zaprezentowany został także nowy monitor przenośny ThinkVision M15.

Przeczytaj także: Nowe laptopy Lenovo ThinkPad

ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Nowy 16-calowy wyświetlacz o współczynniku proporcji 16:10, otoczony z czterech stron wąską ramką, w obudowie o grubości 17,7 mm i wadze 1,81 kg.

Opcje wyświetlaczy, takie jak jasność do 600 nitów, rozdzielczość 4K, format HDR Dolby Vision zapewniający niezwykle żywy obraz i technologia niskiej emisji niebieskiego światła. Dodatkowo dostępne są również: ekran dotykowy, pióro i fabryczna kalibracja kolorów.

Oszałamiające efekty wizualne wymagają grafiki mobilnej o wysokiej wydajności, którą zapewniają procesory graficzne dla laptopów NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 czy RTX 3080. Ta ostatnia wyposażona jest w 16 GB pamięci RAM GDDR6.

Karta sieciowa Intel Wi-Fi 6E i opcjonalna obsługa bezprzewodowej sieci WAN 5G1 zapewniają bezproblemową komunikację i optymalne połączenie internetowe w domu, w biurze i nie tylko.

Model X1 Extreme Gen 4 można skonfigurować z pamięcią RAM DDR4 do 64 GB i dwoma dyskami SSD M.2 PCIe Gen 4 o pojemności 2 TB. Standardowa bateria o pojemności 90 Wh zapewnia do 10,7 godzin pracy.

W odświeżonym projekcie znalazła się wbudowana kamera internetowa Full HD lub Full HD na podczerwień, która zapewni wyższą jakość wideokonferencji i chroniona jest fizyczną migawką. Poziom rozrywki i zunifikowanej komunikacji dodatkowo podniosą zwrócone w kierunku użytkownika głośniki Dolby Atmos, które emitują krystalicznie czysty dźwięk, a mikrofony dalekiego zasięgu sprawią, że głos będzie zawsze wyraźny.

Nie zapomniano o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Czytnik linii papilarnych jest zintegrowany z przyciskiem zasilania, co ułatwia logowanie za pomocą aplikacji Windows Hello™. Powiększony, 115-milimetrowy touchpad jest przeznaczony dla użytkowników, którzy bardziej preferują tę metodę sterowania od klasycznego przycisku TrackPoint, a klawisze szybkiego dostępu umożliwiają szybkie odbieranie i zawieszanie połączeń audio i wideo.

ThinkPad L13 Gen 2 i L13 Yoga Gen 2

ThinkPad X1 Extreme Gen 4 jest wyposażony w procesory 11. generacji Intel® Core™ i9 H Series vPro® z opcjonalnym dostępem do platformy Intel vPro i dostępny z najnowszymi układami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™, pamięcią operacyjną DDR4 do 64 GB i wsparciem dwóch dysków SSD. Wśród opcji dodatkowych znajduje się ponadto obsługa bezprzewodowej sieci. Model X1 Extreme Gen 4 sprawdzi się w pracy zdalnej dzięki 16-calowemu wyświetlaczowi edge-to-edge dostępnemu w wersjach w rozdzielczościach do 4K i z obsługą Dolby Vision®, nowej kamerze internetowej Full HD, podwójnemu mikrofonowi z redukcją szumów i systemowi głośników Dolby Atmos®, który jest zwrócony w stronę użytkownika i jest większy o 20 procent niż w poprzedniej generacji. Wszystko to ukryte jest w dobrze znanej, wytrzymałej obudowie ThinkPad, która waży teraz zaledwie 1,81 kg i ma grubość 17,7 mm.Inżynierowie Lenovo opracowali trzy nowe, komplementarne układy chłodzenia dla modeli skonfigurowanych pod kartę graficzną NVIDIA RTX. Takie hybrydowe rozwiązanie wykorzystuje zarówno typowe ciepłowody, jak i dużą komorę parową, aby zapewnić optymalne działanie przy dużych wymaganiach graficznych. Specjalny wlot w klawiaturze zwiększa przepływ chłodnego powietrza przez wentylatory, nie wpływając przy tym na odporność laptopa na zalanie. Rozwiązanie techniczne wykorzystujące podwójne obejście umożliwia ponadto przepływ powietrza przez górną i dolną część układu chłodzenia, co poprawia izolację termiczną. Wszystkie te cechy odzwierciedlają nieustanne dążenia firmy Lenovo do doskonalenia procesów inżynieryjnych, których celem jest jak najlepsza ochrona nowoczesnych komponentów wewnętrznych urządzeń.Pośród nowych funkcji i cech wyróżniają się:Uzupełnieniem modelu X1 Extreme będzie nowy. Ekran waży 860 gramów, ale niemal podwaja przestrzeń roboczą laptopa za sprawą ekranu Full HD o przekątnej 15,6 cala. Dostępna funkcja przekazywania zasilania za pomocą jednego kabla USB typu C stanowi wygodne, a zarazem estetyczne rozwiązanie. W pełni funkcjonalny port USB-C pozwala podłączyć monitor nawet do kompatybilnego smartfona.Monitor ThinkVision M15 może posłużyć za wygodny drugi ekran w domowym biurze lub do prezentowania treści podczas spotkań z zespołem. Doskonale nadaje się do długiego użytkowania dzięki ergonomicznej podstawie z regulacją wysokości i certyfikowanej przez TÜV Rheinland® - technologii niskiej emisji niebieskiego światła, która przekłada się na mniejsze zmęczenie oczu. W zestawie znajduje się również etui ochronne, dzięki któremu urządzenie można wygodnie wsunąć do torby z laptopem.Lenovo wprowadza do sprzedaży również laptopy ThinkPad L13 Gen 2 i L13 Yoga Gen 2, które wyposażone są w najnowsze procesory mobilne AMD Ryzen™ z serii 5000. Urządzenia z serii L13 pomagają użytkownikom pracować bardziej efektywnie dzięki funkcjom podnoszącym wydajność i bezpieczeństwo. Idealnym uzupełnieniem hybrydowego środowiska pracy będą nowy kompaktowy monitor przenośny ThinkVision M15, który zapewni drugi ekran roboczy oraz wyświetlacz ThinkVision T24m-20 i kamera internetowa MC50.Użytkownikom potrzebującym w przestrzeni roboczej tradycyjnego monitora przypadnie do gustu model. Ten wyświetlacz o przekątnej ekranu 23,8 cala to również stacja dokująca, która za pomocą jednego kabla USB typu C umożliwia przesyłanie danych, strumienia wideo/audio, sygnału Ethernet i mocy do 90 W. Urządzenie obsługuje również bardziej zaawansowane funkcje, takie jak łączenie łańcuchowe wielu monitorów, a lustrzany przycisk zasilania może uruchomić kompatybilny komputer. Model ThinkVision T24m-20 zawiera oprogramowanie Lenovo Display Control Centre (ThinkColor), które wspomaga płynną pracę w trybie wielozadaniowym i umożliwia dostosowanie zaawansowanych ustawień wyświetlacza w konfiguracjach jedno- lub wieloekranowych za pomocą prostego interfejsu typu „wskaż i kliknij”.Nowązaprojektowano tak, by pasowała do wszystkich dostępnych obecnie monitorów ThinkVision z serii P i T . Idealnie sprawdzi się jednak również razem z modelem T24m-20 jako wyposażenie niedrogiego centrum konferencyjnego. Kamera internetowa Full HD 1080p z wbudowanym podwójnym mikrofonem z redukcją szumów zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Inteligentna kontrolka na górze obudowy zapala się na czerwono w trakcie połączenia konferencyjnego, dzięki czemu współpracownicy lub domownicy wiedzą, że użytkownik uczestniczy właśnie w wirtualnym spotkaniu.Kamera jest łatwa w obsłudze – wystarczy podłączyć ją przez USB typu plug-and-play. Dzięki funkcjom pochylania i obracania w razie potrzeby wystarczy zmienić położenie samej kamery, a nie całego monitora. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia fizyczna migawka i dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.ThinkPad L13 Yoga Gen 2 to laptop z systemem Windows 10 i najnowszym procesorem mobilnym AMD Ryzen. Ma ekran o przekątnej 13,3 cala i baterię o pojemności 46 Wh. Opcjonalne pióro zostało zaprojektowane specjalnie do pracy na ekranie dotykowym w sposób znany już użytkownikom i umożliwia jeszcze dokładniejsze pisanie, rysowanie, przewijanie i przesuwanie.ThinkPad L13 Gen 2 to tradycyjny laptop charakteryzujący się wydajnością, bezpieczeństwem i przyjemnością z użytkowania. Podstawowe komponenty znane są z modelu L13 Yoga.