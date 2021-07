Przenośny monitor AOC I1601P

AOC prezentuje nowy model monitora przenośnego - I1601P ze złączem USB-C. Sygnał obrazu może być do niego wysyłany też przez port USB-A. Monitor będzie dostępny w sprzedaży w sierpniu w cenie 1 069 PLN.

Monitor AOC I1601P ma 15,6-calową matrycę IPS z matową powłoką. Dzięki temu kąty widzenia obrazu są szerokie, a refleksy świetlne zredukowane. Ma grubość 8,5 mm oraz waży 800 g.W zestawie znajduje się magnetyczne etui Smart Cover, które spełnia nie tylko rolę ochronną ekranu w trakcie gdy jest on nieaktywny. Po rozłożeniu staje się też podkładką, umożliwiającą ustawienie monitora zarówno pionowo, jak i poziomo. Tę funkcjonalność uzupełnia wbudowana w I1601P opcja automatycznego obracania obrazu.Ekrany podłączane przez interfejs USB-C wymagają obsługi protokołu DP Alt Mode do przesyłania obrazu. Wsparcie dla tego standardu nie zawsze jest implementowane w laptopach i smartfonach. Szczególnie dotyczy to tych, które nie są flagowymi produktami. Co więcej, w nieco starszych urządzeniach można wcale nie spotkać portu USB-C.Rozwiązaniem jest technologia Display Link. Wystarczy zainstalować sterowniki kompatybilne z systemami Windows, Android, MacOS, Chrome OS oraz Ubuntu i nie jest się zdanym na obecność DP Alt Mode. Dzięki Display Link, I1601P można podłączyć zarówno przy pomocy zyskującego na popularności USB-C oraz najpowszechniejszego portu USB w wersji A. W zestawie z monitorem znajduje się przewód z przejściówką chronioną przed zgubieniem.AOC I1601P wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 1 069 PLN.