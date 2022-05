Monitor AOC CU34P2C z USB-C

AOC CU34P2C to nowy 3-4 calowy monitor z matrycą VA o proporcjach 21:9, z przełącznikiem KVM i złączem USB-C.

AOC CU34P2C wyświetla obraz w formacie 21:9 o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Ultrapanoramiczna proporcja ekranu pozwala na wyświetlenie większego wycinka arkusza kalkulacyjnego, większej ilości stron dokumentu równocześnie, dłuższej linii czasowej przy obróbce materiału wideo czy zobaczenie większego obszaru mapy w grach.Monitor oparto na panelu typu VA o zakrzywieniu 1500R. Zastosowanie takiej matrycy przekłada się na głęboką czerń, kontrastowy obraz, dobre odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia.Użytkownicy planujący korzystać z CU34P2C do gier docenią odświeżanie ekranu na poziomie 100 Hz oraz wsparcie dla technologii Adaptive Sync. Wysokie odświeżanie oraz możliwość synchronizacji obrazu przekładają się na płynny, cieszący oko obraz w dynamicznych tytułach.CU34P2C został wyposażony w złącze USB-C. Znacząco zwiększa ono możliwości monitora, szczególnie w przypadku podłączenia przez nie laptopa. Port USB-C przyjmuje sygnał obrazu (poprzez protokół DisplayPort Alt Mode) i przesyła dane z czteroportowego koncentratora USB wbudowanego w wyświetlacz. Ponadto podłączone urządzenie jest ładowane dzięki wsparciu dla technologii Power Delivery 65 W.Dodatkowo monitor wyposażono w przełącznik KVM. Jest to rozwiązanie zwiększające wygodę w przypadku chęci podłączenia dwóch komputerów do jednego monitora. Najpopularniejszy scenariusz dla tej funkcjonalności to komputer stacjonarny podpięty na stałe do wyświetlacza oraz okazyjnie podłączany komputer przenośny. Przełącznik pozwala w takim przypadku na korzystanie z jednej myszy i klawiatury do obsługi obu urządzeń.Sugerowana cena detaliczna AOC CU34P2A wynosi 2 869 PLN. Monitor wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.