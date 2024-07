Monitor AOC U27B3CF do pracy biurowej

AOC wprowadza do oferty nowy monitor biurowy - model U27B3CF. Jest to 27-calowy wyświetlacz 4K UHD wyposażony w złącze USB-C.

Duże zagęszczenie pikseli i miliard kolorów

Uniwersalne USB-C

Cena i dostępność

Monitor AOC U27B3CF ma rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 px). Przy przekątnej ekranu 27 cali oznacza to wysokie zagęszczenie pikseli na poziomie 163 PPI (Pixels Per Inch). Liczba barw którą jest w stanie wyświetlić AOC U27B3CF również stoi na ponadprzeciętnym poziomie. Standardową wartością jest 16,7 mln, a panel IPS zastosowany w tym modelu odwzorowuje 1,07 mld kolorów. Dzięki temu przejścia między barwami mogą być płynniejsze, a kolory dokładniej odwzorowane.W U27B3CF zamontowano dwuportowy koncentrator USB i głośniki. Można zamontować go na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100 i regulować pochylenie oraz wysokość jego panelu.Złącze USB-C zintegrowane w monitorze może polepszyć wygodę podłączania laptopa. Podłączając jeden przewód notebook jest ładowany (Power Delivery 65 W) i jednocześnie sygnał obrazu przesyłany z niego do wyświetlacza (DisplayPort Alt Mode). Dodatkowo uzyskuje się dostęp do urządzeń USB wpiętych w koncentrator monitora, np. myszy i klawiatury.Z myślą o ochronie środowiska nowe wyświetlacze są dostarczane w pełni kartonowych opakowaniach, bez zbędnych plastików i styropianów.AOC U27B3CF będzie dostępny w sprzedaży pod koniec lipca w sugerowanej cenie detalicznej 1 369 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.