Przenośny monitor AOC GAMING 16G3

AGON by AOC prezentuje nowy monitor gamingowy AOC GAMING 16G3 - pierwszy przenośny model, jaki znalazł się w gamie produktowej marki. Ekran waży nieco ponad 1 kg i z powodzeniem mieści się w torbie na laptopa o przekątnej ekranu 15,6 cala.

Nieskrępowane granie

Obraz jest wyświetlany za pośrednictwem portu USB-C z wykorzystaniem protokołu DisplayPort Alt Mode. Urządzenie wysyłające sygnał obrazu jednocześnie zasila monitor tym samym przewodem. Port USB-C jest używany do przesyłu obrazu, a zasilanie płynie przez drugie złącze USB-C. Sygnał obrazu płynie przez port USB-C i podłączone do niego urządzenie jest ładowane. Zasilanie całego zestawu odbywa się przez drugi port USB-C. Obraz jest wyświetlany przy pomocy portu Micro HDMI. Monitor jest zasilany przez złącze USB-C.

Łatwość przenoszenia

Cena i dostępność

Gwarancja

Specyfikacja

Typ matrycy: IPS

Podświetlenie: WLED

Przekątna matrycy: 15,6” (39,5 cm)

Zakrzywienie matrycy: Brak

Format ekranu: 16:9

Rozdzielczość: 1920 x 1080 px

Zagęszczenie pikseli: 141 PPI

Odświeżanie obrazu: 144 Hz

Czas reakcji panelu: 4 ms GtG

Typowa jasność: 250 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Technologia synchronizacji obrazu Adaptive-Sync

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Złącza wideo: 1x Micro HDMI; 1x USB-C (DP Alt Mode)

Wbudowane głośniki: 2x 1 W

Dodatkowe funkcje: Montaż VESA 50 x 50 Wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5 mm Funkcja Auto-Pivot Low Blue Light Flicker Free Miękki pokrowiec

Zasilanie: USB-C

Waga bez opakowania: 1,1 kg

EAN: 4038986131223

AOC GAMING 16G3 oparto na 15,6-calowej matrycy IPS. Wyświetla ona obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px (Full HD) przy odświeżaniu 144 Hz. Gamingowe możliwości sprzętu uzupełnia wsparcie dla Adaptive-Sync. Jest to technologia minimalizująca efekt rozrywania obrazu.AOC GAMING 16G3 daje użytkownikowi cztery możliwości w zakresie przesyłu sygnału obrazu oraz zasilania:Podłączenie nowoczesnego laptopa za pośrednictwem pojedynczego przewodu USB-C będzie najwygodniejszym rozwiązaniem. Z kolei użytkownicy sprzętu bez tego gniazda będą mogli skorzystać z gniazda Micro HDMI. W takim scenariuszu należy użyć dołączonej w komplecie ładowarki sieciowej. Osoby poszukujące rozwiązania do grania w podróży mogą użyć do zasilania powerbanka.Monitor waży niecałe 1,1 kg, a jego grubość to 11,5 mm. Powinien zmieścić się w torbie obok notebooka o podobnej przekątnej (15,6 cala). Zabezpieczenie ekranu w transporcie zapewni dodawany w zestawie miękki futerał.Używanie wyświetlacza w podróży ułatwia zintegrowana w jego obudowie podstawka. Pozwala ona na ustawienie ekranu w trybie klasycznym bądź portretowym (pivot). Dodatkowym ułatwieniem jest system automatycznego obracania obrazu w zależności od położenia wyświetlacza.AOC 16G3 może również sprawdzić się jako pomocniczy wyświetlacz stacjonarny. W jego obudowie znajdują się otwory do montażu na uchwycie w standardzie VESA 50x50. Monitor został wyposażony w dwa głośniki o mocy 1 W każdy.AOC GAMING 16G3 wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 1 446 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.