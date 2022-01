Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X1 Yoga i X1 Nano oraz ThinkCentre M90a Gen 3 Pro

Lenovo prezentuje na CES 2022 nowe laptopy Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10. generacji, X1 Yoga 7. generacji oraz X1 Nano 2. generacji oraz komputer ThinkCentre M90a Gen 3 Pro.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Nowa konstrukcja wlotu powietrza w klawiaturze w laptopach X1 Carbon i X1 Yoga poprawia wydajność termiczną obu komputerów.

Wydajność: Najnowsze procesory Intel 12. generacji z opcjami vPro, w tym procesory linii U15 i P28 Windows 11 Pro oferuje doświadczenia płynące z użytkowania systemu operacyjnego nowej generacji Szybsza pamięć LPDDR5 i opcje pamięci masowej PCIe Gen 4 zmniejszają opóźnienia systemu i podnoszą responsywność Nowa konstrukcja wlotu powietrza w klawiaturze w laptopach X1 Carbon i X1 Yoga poprawia wydajność termiczną obu komputerów

Doświadczenie użytkownika: Ekrany o żywych barwach, w tym nowe opcje OLED 2,8k dla X1 Carbon i opcje OLED 4K dla X1 Yoga plus panele o niskim poziomie emisji światła niebieskiego potwierdzonym certyfikatem Eyesafe Nowa kamera FHD z sensorem 1,4 µm i opcjonalną technologią Computer Vision Pakiet Dolby zapewniający multimedialne wrażenia, od systemu dźwięku Dolby Atmos®, przez Dolby Vision® na obsługiwanych ekranach, po Dolby Voice z redukcją szumów realizowanej dzięki AI, teraz dostępny również w X1 Nano, co zapewnia krystalicznie czysty dźwięk podczas wideokonferencji

Łączność i bezpieczeństwo: Wi-Fi 6E jest teraz dostępne dla lepszej przepustowości w sieciach o dużym ruchu i wielu użytkownikach, a gdy Wi-Fi nie jest dostępne, użytkownicy mogą wybrać połączenia Cat16 4G LTE lub 5G sub-6 WWAN. ThinkShield Firmware Resiliency 2.0 dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, rozszerzając ochronę, wykrywanie i odzyskiwanie dodatkowych komponentów Computer Vision poprawia wykrywanie obecności użytkownika, upraszcza logowanie i zwiększa prywatność ThinkPad X1 jest gotowy do obsługi Tile i obsługuje aplikację do śledzenia Tile.



Lenovo ThinkPad X1 Yoga Kluczową cechą designu nowych ThinkPadów X1 jest nowy pasek komunikacyjny, który integruje ulepszone opcje kamery internetowej FHD, osłonę prywatności i mikrofony z quad-array, działającymi w zakresie 360 stopni.

Komputer stacjonarny przyszłości jest elastyczny i adaptowalny

Standardowo M90a Pro Gen 3 jest wyposażony w odchylaną kamerę z dwoma mikrofonami oraz w dwa 3-watowe głośniki - komplet dobry do indywidualnych wideokonferencji

Opcjonalny zestaw rozwiązań dla jeszcze lepszej pracy zdalnej, ukryty w conference call base. Mikrofony quad-array z 360-stopniowym odbiorem dalekiego pola wykorzystujące technologię tłumienia szumów z udziałem AI i cztery głośniki opracowane przez firmę Harman przekształcają M90a w komputer do konferencji zespołowych. Zoptymalizowane pod kątem użycia z Microsoft Teams, ze zintegrowanym kablem USB typu C, można również podłączyć do kompatybilnego laptopa, przekształcając ad hoc dowolną przestrzeń w salę konferencyjną.

M90a Pro Gen 3 posiada również opcjonalne wykrywanie obecności człowieka przy użyciu wcześniej opisanej technologii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ThinkCentre M90a Pro 3. generacji ThinkCentre M90a Pro jest wyposażony w procesory Intel Core 12. generacji (do i9 włącznie) na platformie Intel Q670 z technologią vPro i ma on 23,8-calowy wyświetlacz QHD. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nowo zaprojektowany pasek komunikacyjny, w którym znajduje się m.in. kamera i zestaw mikrofonów typu quad-array działających w zakresie 360-stopni, jest uzupełniony opcjami ekranów typu OLED i rozwiązaniami opartymi na technologiach Dolby, w tym Dolby Voice® z najnowszą technologią redukcji szumów, zapewniającą znakomite wrażenia audiowizualne podczas wideokonferencji. Wyposażony w najnowsze procesory Intel® Core™ 12. generacji z technologią vPro®, nowy ThinkPad X1 oferuje solidne zabezpieczenie ThinkShield™, które uzupełnia nowa technologia Computer Vision (CV).Innowacje Lenovo obejmują również nowe ThinkCentre M90a Pro Gen 3 All-in-One (AIO) z zaawansowanymi funkcjami współpracy indywidualnej i grupowej.ThinkPad X1 Carbon dotarł już do 10. generacji. ThinkPad X1 Yoga 7. generacji o przykuwającej oko konstrukcji z wysokiej jakości obrabianego maszynowo aluminium jest nie tylko stylowy, ale i wydajny. Wszystkie nowe modele, w tym flagowy, ważący mniej niż 1 kg, ThinkPad X1 Nano 2. generacji, obsługują teraz procesory Intel Core 12. generacji z serii P.Kluczową cechą designu nowych ThinkPadów X1 jest nowy pasek komunikacyjny, który integruje ulepszone opcje kamery internetowej FHD, osłonę prywatności i mikrofony z quad-array, działającymi w zakresie 360 stopni. Konstrukcja paska pozwoliła na zainstalowanie w nim kamery z większym sensorem niż ten, który zwykle znajduje się w laptopach. Matryca 1,4 µm oferuje lepszą jakość obrazu, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia.Nowa technologia Computer Vision, dostępna w wybranych modelach najnowszych komputerów z linii ThinkPad X1, wykorzystuje układ NPU (Neural Processing Unit, układ wyspecjalizowany w obsłudze algorytmów AI), który generuje metadane ze zintegrowanej kamery w oparciu o rozpoznawanie i modelowanie, bazujące na algorytmie sztucznej inteligencji. Technologia ta oferuje bardziej inteligentne wykrywanie obecności użytkownika, rozpoznaje ludzi i ich chęć do skorzystania z komputera. Przechodzący obok kolega z biura czy nasz kot, który postanowił właśnie przejść się po klawiaturze nie wybudzą komputera. System budzi się i odblokowuje tylko gdy to potrzebne. Co istotne w dzisiejszych realiach, CV działa nawet, gdy użytkownik nosi maskę ochronną na twarzy. Aby oszczędzać energię, Computer Vision może również wyłączyć lub przyciemnić wyświetlacz, gdy użytkownik odwróci wzrok, usprawniając w ten sposób efektywność energetyczną i dodając dodatkową warstwę prywatności podczas pracy w miejscach publicznych.Dalsze ulepszenia odpowiadają na krytyczne potrzeby hybrydowej siły roboczej w obszarach wydajności, doświadczenia użytkownika, łączności i bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to:Nowy ThinkCentre M90a Pro 3. generacji wprowadza nowe funkcje, które czynią ten produkt komputerem bardziej inteligentnym, produktywnym i wspierającym współpracę. Wyposażony w procesory Intel Core 12. generacji (do i9 włącznie) na platformie Intel Q670 z technologią vPro, ma on 23,8-calowy wyświetlacz QHD, do 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz wiele opcji pamięci masowej i portów IO. Co nietypowe dla AIO, zawiera również wyjścia HMDI 2.0 i DisplayPort umożliwiające podłączenie drugiego wyświetlacza. ThinkCentre M90a ma także w pełni funkcjonalną podstawę z możliwością obrotu o 90 stopni. To, co wyróżnia M90a, to integracja technologii wideo konferencyjnych i bezpieczeństwa: