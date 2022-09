Lenovo ogłosiło nową generację ThinkPad X1 Fold. Urządzenie ma składany wyświetlacz OLED o przekątnej 16 cali, cieńszą obudowę i cieńsze ramki dookoła ekranu niż w pierwszym X1 Fold. Obudowa opiera się na aluminiowej ramie, a jej tylna część wykonana jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Przeczytaj także: Lenovo ThinkBook 16p 3. generacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ThinkPad X1 Fold Lenovo ThinkPad X1 Fold posiada procesory do 12. generacji Intel Core™ i7 włącznie, z grafiką Intel Iris Xe Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lenovo ThinkPad X1 Fold ThinkPad X1 Fold nowej generacji oferuje opcjonalną pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę ThinkPad z TrackPoint i dużym dotykowym panelem. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Klasyczna forma z klapą lub tryb laptopa - 12-calowy wyświetlacz główny z klawiaturą ekranową w dolnej połowie lub opcjonalną pełnowymiarową klawiaturą ThinkPad Bluetooth TrackPoint. Ten tryb jest idealny do uzyskania pełnej produktywności w ograniczonych przestrzeniach, takich jak samoloty, pociągi i samochody.

- 12-calowy wyświetlacz główny z klawiaturą ekranową w dolnej połowie lub opcjonalną pełnowymiarową klawiaturą ThinkPad Bluetooth TrackPoint. Ten tryb jest idealny do uzyskania pełnej produktywności w ograniczonych przestrzeniach, takich jak samoloty, pociągi i samochody. Tryb krajobrazowy lub tryb „all-in-one” zapewnia niezwykłą transformację. Po dotarciu na miejsce użytkownicy mogą rozłożyć urządzenie do formatu poziomego z podstawką i podłączyć klawiaturę – podłączoną lub odłączoną od podstawki – aby stworzyć fenomenalny 16-calowy laptop, który inspiruje do wydajnej wielozadaniowości lub dostarczania imponujących prezentacji.

zapewnia niezwykłą transformację. Po dotarciu na miejsce użytkownicy mogą rozłożyć urządzenie do formatu poziomego z podstawką i podłączyć klawiaturę – podłączoną lub odłączoną od podstawki – aby stworzyć fenomenalny 16-calowy laptop, który inspiruje do wydajnej wielozadaniowości lub dostarczania imponujących prezentacji. Tryb portretowy to nowa funkcja, która ekscytowała użytkowników we wczesnych testach. Obróć urządzenie do układu pionowego, z podstawką pod duży 16-calowy ekran – co sprawdza się w przypadku czytania i edytowania długich dokumentów, ale też wielu mediów społecznościowych, stron internetowych i nie tylko.

to nowa funkcja, która ekscytowała użytkowników we wczesnych testach. Obróć urządzenie do układu pionowego, z podstawką pod duży 16-calowy ekran – co sprawdza się w przypadku czytania i edytowania długich dokumentów, ale też wielu mediów społecznościowych, stron internetowych i nie tylko. Tryb książki nie jest nowy i nie wymaga wyjaśnienia w świecie składanych urządzeń. Nie czyni go to jednak mniej niezwykłym, co można potwierdzić czytając najnowszy bestseller na częściowo złożonym 16-calowym wyświetlaczu. Jest to również bardzo produktywny tryb do korekty artykułów lub przeglądania publikacji cyfrowych.

nie jest nowy i nie wymaga wyjaśnienia w świecie składanych urządzeń. Nie czyni go to jednak mniej niezwykłym, co można potwierdzić czytając najnowszy bestseller na częściowo złożonym 16-calowym wyświetlaczu. Jest to również bardzo produktywny tryb do korekty artykułów lub przeglądania publikacji cyfrowych. Wreszcie, tryb tabletu może być używany w trybie pionowym lub poziomym, co pozwala na łatwe działania kreatywne, interakcję z kolegami z zespołu lub rodziną, za pomocą pióra. Ułatwia to także konsumpcję treści na wyświetlaczu obsługującym Dolby Vision.

Przeczytaj także: Laptop Lenovo ThinkBook

ThinkPad X1 Fold nowej generacji, wyposażony w technologię Intel vPro®, jest konstrukcją zgodną z Intel® Evo™. Urządzenie posiada procesory do 12. generacji Intel Core™ i7 włącznie, z grafiką Intel Iris Xe, co zapewnia znakomitą wydajność drzemiącą w niezwykłej, składanej obudowie. Dodanie pamięci masowej SSD do 1 TB² i opcji pamięci RAM do 32 GB LPDDR5 oznacza, że system Windows 11 Home lub Pro będzie działał znakomicie, niezależnie od preferowanego trybu użytkowania.ThinkPad X1 Fold nowej generacji oferuje opcjonalną pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę ThinkPad z TrackPoint i dużym dotykowym panelem, która działa zarówno podłączona lub odłączona od komputera, w zależności od trybu. Klawiaturę można magnetycznie przymocować do dolnej połowy wyświetlacza, aby uzyskać klasyczny tryb laptopa. Wówczas urządzenie zapewnia pełną wydajność, ale w formie 12-calowego laptopa.Nowy ThinkPad X1 Fold zapewnia więcej możliwości, a wyświetlacz dostosowuje się do tego, w jaki sposób użytkownicy chcą z niego korzystać. Bardzo jasny, składany panel OLED ma 16,3 cala i proporcje 4:3, oferując maksymalną przestrzeń roboczą przy lekkiej formie, z wszechstronnością orientacji w trybie pionowym lub poziomym oraz, oczywiście, złożonym. Można go skonfigurować z opcjonalnym piórkiem magnetycznym, obsługującym protokół Wacom. Imponujące, że nowy ThinkPad X1 Fold może odtwarzać streamowane programy, filmy i transmisje sportowe z jasnością HDR do 600 nitów i, Dolby Vision®, jeśli ten jest obsługiwany.Design składanego komputera PC z węższymi ramkami, większym wyświetlaczem i smuklejszą obudową, bez utraty jej trwałości, nie jest pozbawiony wyzwań inżynieryjnych. Nowy ThinkPad X1 Fold ma wąskie ramki nie przekraczające 10 mm i mierzy zaledwie 8,6 mm grubości po rozłożeniu. Co ważne, grubość po złożeniu wynosi zaledwie 17,4 mm. Podobnie jak wszystkie laptopy ThinkPad, ThinkPad X1 Fold przeszedł rygorystyczne testy Lenovo oraz standardy MIL-STD-810H, aby zmaksymalizować trwałość i pewność. Nawet poszycie z wysokiej jakości tkaniny pochodzącej w 100% z recyklingu przeszło wiele testów trwałości i niezawodności.ThinkPad X1 Fold nowej generacji zapewnia powierzchnię ekranu i wrażenia wizualne typowe dla 16-calowego laptopa, w urządzeniu o połowę mniejszym od alternatywy w postaci typowych laptopów z kapą. Urządzenie wygodnie składa się do rozmiaru laptopa o przekątnej poniżej 13 cali, co zapewnia lekkość i kompaktowe rozmiary ułatwiające przenoszenie i przechowywanie.Tryby zarządzane przez intuicyjny interfejs Mode Switcher to:Projektanci i inżynierowie Lenovo niestrudzenie pracowali nad następną generacją ThinkPad X1 Fold, dostarczając urządzenie, które po raz kolejny redefiniuje kategorię składanych komputerów. Większy ekran wymagał przeprojektowania zarówno zawiasu, jak i samego panelu, a powstały w ten sposób zawias w kształcie dzwonu umożliwia rozłożenie panelu OLED na płasko, zarówno w scenariuszach otwartych, jak i zamkniętych, czego efektem jest cieńsze urządzenie. Ponad dwieście ruchomych części porusza się synchronicznie w konstrukcji zawiasu, aby zmaksymalizować spójność i trwałość wyświetlacza. Opracowano nowy interfejs ekranu, który składa nieaktywny obszar, zwiększając trwałość i umożliwiając stosowanie cieńszych ramek. Hybrydowa rama została również przeprojektowana z licznymi korzyściami konstrukcyjnymi, związanymi ze zmniejszoną grubością, większą ilością miejsca na anteny i uproszczeniem serwisowania w terenie. Inżynierowie Lenovo opracowali również zestaw, zgłoszonych już do opatentowania, składanych arkuszy grafitowych, których rolą jest rozpraszanie ciepła w całym urządzeniu. Zapewniają one wyjątkowo wydajną konstrukcję bez stosowania wentylatora.Wspomniana wcześniej klawiatura, zawiera niedawno wprowadzoną aplikację TrackPoint Communications Quick Menu App, która oferuje szybki dostęp do funkcji kamery i mikrofonu, przede wszystkim wspomagając korzystanie z wielu trybów urządzenia. Dostępne są trzy porty USB typu C, w tym dwa porty Intel® Thunderbolt™ 4, dzięki czemu co najmniej dwa są zawsze dostępne, bez względu na tryb pracy komputera. Ta sama zasada dotyczy głośników z Dolby Atmos® i mikrofonów. Dwa z trzech głośników są zawsze aktywne, bez względu na tryb zachowując dźwięk stereo. Zainstalowano tu także dwa układy podwójnych mikrofonów, z których jeden jest zawsze aktywny w zależności od używanego trybu, z Dolby Voice® optymalizującym wydajność mikrofonu i głośników, wykorzystującym technologię dźwięku przestrzennego, zapewniając wyjątkowe wrażenia podczas wideokonferencji.Lenovo wprowadza ulepszoną wersję kontrolera Intel® Visual Sensing Controller (Intel® VSC), chipu napędzającego sztuczną inteligencję, który zapewnia płynne działanie bez względu na to, jak użytkownik korzysta z urządzenia. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest w trybie pionowym, poziomym, czy w trybie laptopa, VSC firmy Intel automatycznie zarządza kamerą, wykorzystując zwiększone 75-stopniowe pole widzenia w poziomie i korzystając z automatycznego kadrowania w systemie Windows 11. Inteligentne rozpoznawanie sprawia, że nowy ThinkPad X1 Fold jest niesamowicie spostrzegawczy i responsywny. Funkcja „wybudzenia przy podejściu” automatycznie rozpoznaje użytkownika (i tylko właściwego, wyznaczonego użytkownika), aby natychmiast wybudzić system i być gotowym do użycia, kiedy tylko użytkownik się zbliży. W połączeniu z Windows Hello uzyskujemy więc wyjątkową prostotę logowania bezdotykowego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano też funkcję „wykrywania podglądacza”, która powiadamia użytkownika o osobach patrzących w ekran przez ramię. Funkcja „walk-away-lock” wie natomiast, kiedy użytkownik odchodzi od komputera i blokuje system, aby zapobiec niepożądanemu dostępowi. Intel VSC wykorzystuje również inteligentne wykrywanie i rozpoznawanie do optymalizacji ustawień wyświetlania poprzez zmniejszenie częstotliwości odświeżania w zależności od rodzaju treści i użycie inteligentnego przyciemniania w celu zminimalizowania poboru energii, gdy użytkownik nie angażuje aktywnie uwagi na wyświetlaczu. Połączenie tych możliwości sprawia, że ThinkPad X1 Fold nowej generacji jest łatwiejszy i bardziej naturalny w obsłudze. Intel VSC pomaga zapewnić użytkownikom bezpieczny, responsywny, wciągający i energooszczędny komputer bez uszczerbku dla wydajności, jakości i czasu pracy na baterii, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom do wykrywania i rozpoznawania obrazu, które zarządzają zużyciem energii, zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika.ThinkPad X1 Fold nowej generacji z systemem Windows 11 będzie dostępny w USA od listopada 2022 r. w cenie od 2499,4 USD