Nowe urządzenia Lenovo Yoga i IdeaPad

Firma Lenovo zaprezentowała nowe produkty z serii Lenovo Yoga i Lenovo IdeaPad, wykorzystujące moc sztucznej inteligencji.

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition (15") - zaprojektowany we współpracy z firmą Intel

Inteligentne Tryby: Laptopy z serii Lenovo Aura Edition oferują użytkownikom większą kontrolę nad personalizacją komputera dzięki zastosowaniu Inteligentnych Trybów (Smart Modes), które na bieżąco dostosowują się do potrzeb użytkownika - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, relaks, tworzenie, czy inne zastosowania. Inteligentne tryby dynamicznie dostosowują wydajność i ustawienia systemowe, zapewniając optymalne warunki do każdej aktywności. Tryb uwagi: Gdy produktywność jest najważniejsza, tryb uwagi pozwala użytkownikom blokować rozpraszające strony internetowe tak, by mogli skupić się na wykonywanym za-daniu. Funkcje Wellness: Zawiera funkcje ostrzegania o nadmiernej fatydze oczu i niepoprawnej postawie, które przeciwdziałają nadmiernemu zmęczeniu i przypominają użytkownikom o robieniu przerw, wspomagając zdrowie i samopoczucie użytkowników. Narzędzia do współpracy: Zestaw ustawień zaprojektowanych w celu poprawy jakości połączeń wideo, który zawiera funkcje takie jak poprawa słabego oświetlenia, wirtualny prezenter i rozmycie tła. Zwiększają one przejrzystość i komfort podczas współpracy z innymi. Tryb osłony: Koncentruje się na ochronie prywatności dzięki funkcjom takim jak alerty prywatności, ochrona prywatności i automatyczny monit VPN, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy z poufnymi informacjami. Podczas pracy z dala od gniazdka, czas pracy na baterii ma kluczowe znaczenie. Użytkownicy mają szybki dostęp do ustawień zasilania, co pomaga zoptymalizować żywotność baterii i wydajność, maksymalizując czas między ładowaniami.

Laptopy z serii Lenovo Aura Edition oferują użytkownikom większą kontrolę nad personalizacją komputera dzięki zastosowaniu Inteligentnych Trybów (Smart Modes), które na bieżąco dostosowują się do potrzeb użytkownika - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, relaks, tworzenie, czy inne zastosowania. Inteligentne tryby dynamicznie dostosowują wydajność i ustawienia systemowe, zapewniając optymalne warunki do każdej aktywności. Smart Share: Umożliwia płynne udostępnianie obrazów między smartfonami i laptopami w oparciu o sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą bez wysiłku dotknąć obsługiwanego smartfona na krawędzi ekranu, co spowoduje, że laptop automatycznie uruchomi aplikację Smart Share na obu urządzeniach, umożliwiając proste przesyłanie ostatnich zdjęć metodą "przeciągnij i upuść". Funkcja obsługuje zarówno platformy Android, jak i iOS.

Umożliwia płynne udostępnianie obrazów między smartfonami i laptopami w oparciu o sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą bez wysiłku dotknąć obsługiwanego smartfona na krawędzi ekranu, co spowoduje, że laptop automatycznie uruchomi aplikację Smart Share na obu urządzeniach, umożliwiając proste przesyłanie ostatnich zdjęć metodą "przeciągnij i upuść". Funkcja obsługuje zarówno platformy Android, jak i iOS. Smart Care: Oferuje wsparcie w czasie rzeczywistym i rozwiązywanie problemów przez techników Lenovo, dostępne zarówno przez komputer, jak i telefon. Dzięki usłudze Lenovo Premium Care, użytkownicy mogą korzystać z czatu na żywo lub dzwonić po pomoc, która obejmuje również pomoc typu consierge.

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest zasilany przez procesor Intel Core Ultra (Evo Edition), z 8-rdzeniowym procesorem hybrydowym i wysokowydajnym układem graficznym (GPU).

Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14") to urządzenie wyposażone w procesor AMD Ryzen AI 9 365 do 50 TOPS NPU.

Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji - wielozadaniowość oparta na sztucznej inteligencji AMD

X Power Software Accelerate: Wspierana przez AI technologia Lenovo X Power Software Accelerate znacznie przyspiesza podglądy oprogramowania, renderowanie i eksportowanie. Dzięki tej funkcji twórcy mogą oglądać swoje prace w czasie rzeczywistym, co znacznie skraca czas oczekiwania i zwiększa produktywność.

X Power Hardware Boost: Chłodzi system nawet przy dużym obciążeniu, zapewniając stałą wydajność podczas intensywnych zadań. Laptop będzie działał wydajnie bez przegrzewania się, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich sesji twórczych.

Yoga Premium Suite: Wygodna klawiatura Yoga z powłoką Soft Touch o skoku klawiszy 1,5 mm i głębokości 0,3 mm, podwójny głośnik wysokotonowy, podwójny głośnik niskotonowy, cztery mikrofony z funkcją redukcji szumów Voice ID oraz kamera FHD IR, która zapewnia wyraźne i ostre połączenia wideo.

14,5-calowy wyświetlacz PureSight Pro OLED: Oferuje rozdzielczość 2.8K, częstotliwość odświeżania 120 Hz, szczytową jasność 600 nitów oraz 100% pokrycie palety barw Adobe® RGB, P3 i sRGB z automatycznym zarządzaniem kolorami i dokładnością kolorów X-Rite® Delta E

Lenovo Creator Zone - udoskonalenie kreatywności

Tekst do obrazu: Użytkownicy mogą wpisać opis tekstowy poszukiwanego obrazu i nacisnąć klawisz Enter, a Lenovo Creator Zone wygeneruje cztery obrazy na podstawie dostarczonego opisu. Ta funkcja pozwala użytkownikom szybko wizualizować koncepcje i pomysły, przekształcając pisemne opisy w treści wizualne.

Szkic do obrazu: Rysując obraz bezpośrednio w Lenovo Creator Zone i podając krótki opis tekstowy, Lenovo Creator Zone wygeneruje cztery obrazy ilustrujące zadane instrukcje, umożliwiając użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie oraz rozwijanie wstępnych pomysłów, przekształcając je w dopracowane wizualne reprezentacje.

Obraz do obrazu: Użytkownicy mogą dostarczyć obraz referencyjny wraz z opisem tekstowym, a Lenovo Creator Zone wygeneruje cztery obrazy na podstawie tego połączonego opisu. Ta funkcja jest przydatna do tworzenia wariantów istniejących obrazów w celu eksplorowania różnych stylów i motywów. Jest to szczególnie korzystne w projektach, które wymagają wielu opcji projektowych lub ulepszeń istniejących prac.

Zaawansowana edycja obrazu: Lenovo Creator Zone zawiera solidne narzędzia do edycji obrazów, które umożliwiają użytkownikom płynne modyfikowanie wygenerowanych obrazów, takie jak zmiany tła, łączenie obrazów, dostosowywanie kolorów i wiele więcej. Te narzędzia oferują kompleksowe rozwiązanie, które pozwala użytkownikom dopracować swoje obrazy, aby spełniały określone wymagania lub standardy artystyczne.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 9. generacji - Inteligentniejszy wybór zapewniający wszechstronność

Wyświetlacz OLED 16:10 WUXGA 60 Hz o przekątnej do 14" zapewnia wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów i spektakularny kontrast barw dla projektantów i entuzjastów multimediów.

Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji - wydajny i przenośny

Najbardziej wyróżniającą się cechą serii IdeaPad Slim 5 10. generacji jest jej ultracienka i lekka, całkowicie metalowa konstrukcja, wykonana z opatentowanego przez Lenovo jedwabistego aluminium.

Odkryj swój idealny wybór z serią IdeaPad Slim 5 10. generacji

Seria Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji jest również wyposażona w kamery FHD IR z przesłoną prywatności oraz szerokie opcje łączności, w tym USB Type-C®, USB Type-A, HDMI, czytnik kart microSD, gniazdo audio, a także obsługę Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3.

Oprogramowanie i usługi

Dostępność i ceny w regionie EMEA8

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 9. generacji (15", 9) ma być dostępny od września 2024 roku w cenie od 1399 €.

Oczekuje się, że Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14", 9) będzie dostępny od września 2024 r. w cenie od 1699 €.

Lenovo IdeaPad 5x 2-w-1 9. generacji (14", 9) ma być dostępny od września 2024 roku w cenie od 999 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji (14", 9) ma być dostępny od września 2024 roku w cenie od 899 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji (15", 10) ma być dostępny od października 2024 roku w cenie od 699 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji (13", 10) ma być dostępny od października 2024 roku w cenie od 699 €.

Oczekuje się, że Lenovo Creator Zone będzie dostępna od października 2024 r. ze wsparciem dla Lenovo Yoga Pro 9i, a następnie dla innych urządzeń Lenovo Yoga.

Lenovo Aura Edition to wynik wieloletniej współpracy projektowej z firmą Intel. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition i Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition oferują funkcje:Lenovo Aura Edition to coś więcej niż tylko innowacje techniczne - skupiając się na harmonii człowieka z technologią, laptopy Lenovo Aura Edition nie tylko sprawiają, że praca na komputerze jest bardziej produktywna i wydajna, ale także bardziej komfortowa i przyjemna.Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest zasilany przez procesor Intel Core Ultra (Evo Edition), z 8-rdzeniowym procesorem hybrydowym i wysokowydajnym układem graficznym (GPU), zapewniającym płynną i wydajną pracę podczas wymagających zadań. Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) z ponad 45 TOPS przyspiesza działanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji dla twórców wymagających mocy obliczeniowej wspomaganej przez AI. Do 32 GB pamięci RAM 8533 MHz w laptopie pozwala użytkownikom na wielozadaniowość bez wysiłku, a do 1 TB pamięci masowej SSD zapewnia wystarczającą ilość miejsca na większe pliki i szybki dostęp do danych.Zaprojektowana z myślą o dłuższych sesjach twórczych bateria o pojemności 70 Wh zapewnia użytkownikom możliwość nieprzerwanej pracy nad projektami bez konieczności ładowania.Łączność jest płynna dzięki Wi-Fi® 7 i Bluetooth® 5.4, umożliwiając szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe, liczne porty, w tym Thunderbolt™ 4, zapewniając wszechstronne opcje podłączania urządzeń peryferyjnych, szybkiego przesyłania danych i rozszerzania możliwości laptopa. Te funkcje sprawiają, że Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności, imponującej grafiki i niezawodnej łączności podczas realizacji swoich kreatywnych projektów.Laptop posiada również certyfikat neutralności węglowej i jak wszystkie laptopy Lenovo Yoga, jest dostarczany z bezpłatnym 2-miesięcznym członkostwem w Adobe Creative Cloud.Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14”) to potężne urządzenie zaprojektowane do responsywnego i energooszczędnego przetwarzania AI, wyposażone w procesor AMD Ryzen AI 9 365 do 50 TOPS NPU. Ten laptop z funkcjami Copilot+ zwiększa produktywność pracy, co czyni go narzędziem dla twórców treści i profesjonalistów, którzy wymagają wysokiej wydajności.Zaprezentowana po raz pierwszy na targach CES 2024, Lenovo Creator Zone to aplikacja, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do generowania i edycji obrazów. Dzięki precyzyjnie dostrojonej wersji Stable Diffusion 3.0, zaprojektowanej na wyłączność dla Lenovo, Lenovo Creator Zone może generować obrazy w ciągu kilku sekund na podstawie danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika - w tym opisów tekstowych, szkiców i obrazów referencyjnych. Narzędzie to powstało w celu usprawnienia procesu twórczego użytkowników, czyniąc tworzenie obrazów szybszym, bardziej intuicyjnym i wydajnym.Graficy czy twórcy treści i nie tylko, mogą skorzystać z zestawu narzędzi Lenovo Creator Zone, które usprawniają tworzenie i edytowanie obrazów, umożliwiając użytkownikom łatwe i precyzyjne urzeczywistnianie swoich pomysłów. Lenovo wykorzystuje zaawansowaną technologię AI, by umacniać swoje przywództwo w zakresie wyznaczania standardów dla innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby profesjonalistów kreatywnych.Lenovo Creator Zone zostanie udostępniona jako opcjonalna aplikacja do pobrania na urządzeniach Lenovo Yoga z oddzielnymi procesorami graficznymi, takich jak Lenovo Yoga Pro 9i. Obsługa kolejnych urządzeń Lenovo Yoga zostanie dodana później.Produktywność ma wiele form z Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 9. generacji (14”), konwertowalnym komputerem Copilot+ z nowymi, ośmiordzeniowymi procesorami Snapdragon X Plus, co czyni to urządzenie doskonałą opcją z obsługą AI dla wszystkich użytkowników. Procesor posiada NPU o wydajności 45 TOPS, co usprawnia zadania napędzane sztuczną inteligencją, zapewniając wydajną pracę w każdej sytuacji. Dzięki 16 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5X3 i do 1 TB pamięci masowej SSD TLC 22423, użytkownicy mogą cieszyć się płynną wielozadaniowością i dużą ilością miejsca na wszystkie swoje pliki.14-calowy wyświetlacz dotykowy OLED 16:10 WUXGA 60Hz 400nit charakteryzuje się 100% pokryciem DCI-P3 i zapewnia wyraźny obraz zarówno jako komputer PC, jak i w konfiguracji tabletu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla kreatywnych profesjonalistów i entuzjastów multimediów. Ważący 1,49 kg, z grubością 17,5 mm, jest przenośny i wygodny w użyciu.Przednia kamera FHD RGB zapewnia krystalicznie czyste połączenia wideo i jest wyposażona w ręczną migawkę prywatności, która gwarantuje prywatność. Czytnik linii papilarnych zapewnia natychmiastowe logowanie dzięki funkcji Smart Login.Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń konwertowalnych, trwałość jest kluczowa. Właśnie dlatego Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 9. generacji (14") został przetestowany zgodnie ze specyfikacją MIL-STD-810H i posiada metalową osłonę typu A, która gwarantuje, że urządzenie jest gotowe na wszystko. Dotyczy to również łączności - urządzenie jest wyposażone w dwa w pełni funkcjonalne porty typu C (DP1.4, PD3.0, 10 Gb/s oraz transfer danych), dwa porty USB typu A, port HDMI 2.1, czytnik kart microSD i gniazdo audio combo, a także obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, dzięki czemu użytkownicy mogą bez wysiłku łączyć się z wieloma urządzeniami.IdeaPad Slim 5x 9. generacji to idealny wybór, gdy przenośność, moc i wytrzymałość są priorytetami. Wyposażony w nowy, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon X Plus, do 32 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci masowej SSD TLC 2242, IdeaPad Slim 5x 9. generacji zapewni szybką wydajność opartą na sztucznej inteligencji, zwiększając produktywność podczas wymagających zadań. Wyświetlacz OLED 16:10 WUXGA 60 Hz o przekątnej do 14" zapewnia wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów i spektakularny kontrast barw dla projektantów i entuzjastów multimediów.W pełni metalowa obudowa laptopa została przetestowana zgodnie ze standardami MIL-STD-810H, aby zapewnić ekstremalną wytrzymałość w niezwykle lekkiej obudowie (1,48 kg) o grubości zaledwie 16,9 mm. W połączeniu z baterią o pojemności 57 Wh, laptop ten jest wytrzymały podczas długich sesji z dala od zasilania.Kamera FHD RGB z ręczną migawką zapewnia krystalicznie czyste połączenia, gdy jest używana i zwiększoną prywatność, gdy nie jest używana. Dwa w pełni funkcjonalne porty USB Type-C (DP 1.4, PD 3.0, transfer danych), dwa porty USB Type-A, port HDMI 2.1, czytnik kart microSD i gniazdo audio combo zapewniają wszechstronne opcje podłączania urządzeń. Dzięki łączności Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi i stabilnymi połączeniami bezprzewodowymi. Opcjonalna podświetlana klawiatura zwiększa wygodę użytkowania w warunkach słabego oświetlenia.Wprowadzając na rynek Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji, Lenovo dodało do swojego portfolio przenośny komputer Copilot+ do linii IdeaPad, oferując konsumentom poszukującym komputerów opartych na sztucznej inteligencji potężne, przenośne rozwiązanie wspomagające ich w codziennej pracy, co czyni go wszechstronnym dodatkiem do tej kategorii produktów Lenovo.Laptopy Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji, dostępne w rozmiarach 15" i 13", oferują użytkownikom swobodę wyboru rozmiaru laptopa, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. Napędzane procesorami AMD Rembrandt+, laptopy te zapewniają solidną wydajność w pracy wielozadaniowej i przy wymagających aplikacjach. Dzięki maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5X w modelu 15-calowym i maksymalnie 16 GB w modelu 13-calowym, a także 1 TB pamięci masowej M.2 SSD, użytkownicy mogą cieszyć się płynną pracą i dużą ilością miejsca na wszystkie swoje pliki i aplikacje. Obie obudowy są wyposażone w klawisz Copilot zapewniający łatwy dostęp do aplikacji Copilot.Najbardziej wyróżniającą się cechą serii IdeaPad Slim 5 10. generacji jest jej ultracienka i lekka, całkowicie metalowa konstrukcja, wykonana z opatentowanego przez Lenovo jedwabistego aluminium. Przekłada się to na dwa smukłe i przenośne urządzenia, które są jednocześnie wystarczająco wytrzymałe dla profesjonalistów będących w ciągłym ruchu. Ważą zaledwie 1,15 kg dla modelu 13-calowego z baterią 54 Wh oraz 1,49 kg dla modelu 15-calowego z baterią 70 Wh, dzięki czemu te laptopy są łatwe do przenoszenia bez kompromisów w zakresie wydajności.Oba modele są wyposażone w wysokiej jakości wyświetlacze – w wariancie 15-calowym jest to OLED 2,5K 165 Hz ze 100% pokryciem DCI-P3 oraz wyświetlacz WUXGA ze 100% sRGB w modelu 13-calowym. Oferują one żywe kolory i ostre detale obrazu, idealne zarówno do kreatywnej pracy, jak i konsumpcji multimediów. Seria Lenovo IdeaPad Slim 5 10. generacji jest również wyposażona w kamery FHD IR z przesłoną prywatności oraz szerokie opcje łączności, w tym USB Type-C®, USB Type-A, HDMI, czytnik kart microSD, gniazdo audio, a także obsługę Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3.Użytkownicy mogą zwiększyć swój komfort korzystania z laptopów Lenovo Yoga i Lenovo IdeaPad, wykorzystując możliwości oprogramowania, takiego jak Lenovo Vantage i Lenovo Smart Performance do optymalizacji urządzeń, monitorowania wydajności, sprawdzania stanu komputera, poprawy bezpieczeństwa, a nawet rozwiązywania problemów i zapobiegania im. W przypadku wystąpienia problemu z komputerem, zaawansowana usługa Premium Care Plus zapewnia priorytetowy dostęp do techników-ekspertów, szybką naprawę, ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami oraz pomoc w zakresie oprogramowania.O cenach i dostępności w Polsce poinformujemy wkrótce.