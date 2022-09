Nowy Lenovo ThinkBook 16p 3. generacji został wyposażony w procesory do AMD Ryzen 9 6000 z serii H, samodzielną kartę graficzną NVIDIA GeForce® RTX 3060 oraz system Windows 11.

Lenovo ThinkBook 16p 3. generacji został wyposażony m.in. w procesory do AMD Ryzen™ 9 6000 z serii H i samodzielną kartę graficzną NVIDIA GeForce® RTX™ 3060.

Za wygodną łączność z sieciami bezprzewodowymi, urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem AV odpowiadają obsługa Wi-Fi 6 i dwa porty USB® Type-C, w tym jeden USB4®, dwa USB-A 3.2 Gen 2 i port HDMI 2.1.

Ceny i dostępność w regionie EMEA

Do wyboru są różne opcje 16-calowego wyświetlacza IPS z wąską ramką, z certyfikacją TÜV Rheinland Low Blue Light oraz TÜV Eyesafe® i rozdzielczością 2,5K, co pozwoli zmaksymalizować komfort dla oczu. Ekrany zawierają czujnik oświetlenia otoczenia, który dostosowuje jasność podświetlenia panelu, ale też klawiatury. Dostępne są dwie opcje wyświetlania, w tym ekran o jasności 400 nitów i częstotliwości 60 Hz i nowy wyświetlacz HDR400 o jasności 500 nitów i częstotliwości 165 Hz z certyfikatem VESA, oferujący żywe kolory oraz zwiększoną szczegółowość cieni i podświetleń. Obie opcje wyświetlania mają również certyfikat X-Rite Pantone® i obsługują zawartość Dolby Vision®.Procesory AMD Ryzen z serii 6000 i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX zostały uzupełnione dwukanałową pamięcią RAM LPDDR5 o pojemności do 32 GB, nośnikiem SSD do 2 TB dzięki podwójnym dyskom SSD i baterią 71 Wh. Za wygodną łączność z sieciami bezprzewodowymi, urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem AV odpowiadają obsługa Wi-Fi 6 i dwa porty USB® Type-C, w tym jeden USB4®, dwa USB-A 3.2 Gen 2 i port HDMI 2.1.Wygoda i dodatkowe bezpieczeństwo uzyskiwane za pomocą inteligentnego przycisku zasilania z obsługą skanowania odcisków palców, pozwalają użytkownikowi szybko wznowić pracę. Można też cieszyć się pracą zdalną i pogłębioną współpracą, twórczą burzą mózgów przy użyciu opcjonalnej kamery na podczerwień Full HD w połączeniu z krystalicznie czystym dźwiękiem Dolby Atmos®. Inteligentne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, wprowadzone we wcześniejszych laptopach ThinkBook, obejmują także AI Meeting Manager, który konwertowuje tekst na mowę w czternastu obsługiwanych językach podczas konferencji.Aby zwiększyć produktywność, pracownicy małych i średnich firm mogą podłączyć komputer ThinkBook 16p do nowego monitora Lenovo ThinkVision S25e-30, który również został dziś zaprezentowany. Łącząc w sobie efektywność, wygodę i wysoką jakość na dużym 24,5-calowym wyświetlaczu FHD, ten monitor nowej generacji oferuje wiele opcji połączeń i niemal bezramkową z trzech stron konstrukcję, która w razie potrzeby z łatwością dostosowuje się do konfiguracji wieloekranowej. Stworzony z myślą o komforcie pracy i wydajności, monitor ThinkVision S25e-30 jest wyposażony w technologię naturalnego słabego światła niebieskiego. Monitor cechuje także zaawansowana ergonomicznie podstawka, którą można przechylić oraz nowy, wygodnie umieszczony przycisk nawigacyjny joysticka do konfigurowania ustawień urządzenia.O dostępności na polskim rynku poinformujemy wkrótce.ThinkBook 16p 3. generacji, wraz z innymi laptopami ThinkBook zaprezentowanymi na początku tego roku, jest teraz dostępny na wybranych rynkach w cenie od 1999 EUR (bez VAT).