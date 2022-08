Jak uniknąć co trzeciej usterki laptopa

Bez względu na to, czy w ostatnich tygodniach lata planujesz rodzinne wakacje, czy też pracę, pamiętaj, aby dbać o swój laptop. Zasady prawidłowego korzystania są niby oczywiste i wszystkim dobrze znane, ale jak się okazuje aż co 3 laptop, który trafia do serwisu Huawei w okresie wakacyjnym, potrzebuje naprawy z powodu przegrzania lub zalania. Tych pierwszych jest ponad 20%, tych drugich około 10%. Przy odrobinie szczęścia skończy się na wymianie klawiatury, ale często uszkodzone mogą zostać również procesor i płyta główna.

Unikaj gorących i nasłonecznionych miejsc!

Nie jedz przy komputerze!

Jeśli przewidujesz, że nie będziesz jakiś czas korzystać z urządzenia, należycie je zabezpiecz

Zdecydowanej większości tych usterek i ewentualnych kosztów naprawy można uniknąć – wystarczy stosować się do kilku porad przygotowanych przez ekspertów Huawei CBG Polska.Przegrzewanie się laptopów to jedna z najczęstszych przyczyn ich awarii w wakacje. Nowoczesne urządzenia posiadają coraz lepsze chłodzenie, jednak przy wysokiej temperaturze otoczenia jest ono mniej wydajne niż w standardowej temperaturze pokojowej.Symptomy przegrzania się laptopa to przede wszystkim:. Jeśli laptop przestał działać bez wyraźnego powodu – nie panikuj. Mógł to być wynik wykrycia wysokiej temperatury – płyta główna ma zabezpieczenia, które w ten sposób chronią urządzenie. Jeśli pracujemy w nasłonecznionym miejscu, dodatkowym objawem może też byćJeśli twój komputer się wyłączył i podejrzewasz przegrzanie, daj mu ostygnąć – zbyt długa praca w wysokich temperaturach może się zakończyć jego uszkodzeniem. Dodatkowo w upały warto jest korzystać przez cały czas pracy laptopa z podkładek chłodzących.Laptopy są szczególnie narażone na przegranie, kiedy zabieramy je na serialowe seanse do swoich łóżek. Układ chłodzenia pobiera powietrze dołem i wydmuchuje je z obudowy tyłem laptopa. Jeśli położymy urządzenie na kolanach lub na kołdrze możemy przypadkiem zatkać otwory wentylacyjne i usmażyć podzespoły.Dla wszystkich fanów seriali oraz pracy z łóżek istnieją wygodne podkładki stawiane na kolana oraz inne akcesoria, na które możemy położyć komputer.Oczywiście najbardziej oczywiste wypadki związane z jedzeniem przy komputerze to. Płyn wylany na klawiaturę komputera może spowodować jej uszkodzenie i zwarcie, które unieruchomi nasz sprzęt. Lepiej nie stawiać kubków ani butelek w pobliżu laptopa – większość płynów ma właściwości przewodzące i przedostanie się ich do wnętrza laptopa może spowodować nieprawidłowe działanie. Natomiast jeśli zakończyłeś obiad i umyłeś po nim ręce, koniecznie je wytrzyj –Mama zawsze mówiła: jemy przy stole! Oczywiście musimy się z tym zgodzić i zaznaczyć, że używanie laptopa na stoliku obok jedzenia jest… niewskazane –, które dodatkowo lubują się w cieple. Istnieje także możliwość wciągnięcia malutkich okruszków do środka wraz z powietrzem używanym do chłodzenia, co może doprowadzić do mikrouszkodzeń i przegrzewania się komputera.Jeśli zabierzesz laptopa w długą podróż, a pogoda nie sprzyja – jest deszczowo i nieprzyjemnie –. Części elektroniczne są wrażliwe na wilgoć, ale w trakcie normalnej pracy laptop generuje ciepło, które w pewnym stopniu chroni sprzęt przed zawilgotnieniem. Dlatego, nawet w zwykłych okolicznościach, jeśli laptop jest nieużywany przez dłuższy okres, zaleca się profilaktyczne włączenie go od czasu do czasu.Gdy planujesz dłuższą przerwę od korzystania z komputera, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu, wyłącz go i zabezpiecz przed warunkami atmosferycznymi.. Jeśli wiesz, że będzie leżeć przez dłuższy czas na półce,. Nagromadzone na otworach wentylacyjnych pyłki mogą utrudniać odprowadzanie ciepła i przyspieszyć proces starzenia sprzętu. Jeśli trzeba usunąć kurz znajdujący się wewnątrz urządzenia, nie rób tego samodzielnie.Natomiast jeśli chodzi o. Parapet przy dużym, nasłonecznionym i otwartym oknie nie stanowi dobrego miejsca na składowanie żadnego sprzętu elektronicznego – co jeśli w trakcie burzy zostanie on zalany deszczówką? Może okazać się wtedy, że włączając laptopa uszkodzisz wrażliwe na wilgoć części.