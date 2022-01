Acer Predator Orion 5000 i Predator Orion 3000

Acer zaprezentował dwa odświeżone komputery gamingowe - Predator Orion 5000 i Predator Orion 3000. Komputery wyposażone są w procesory Intel® Core™ i7 do 12. generacji. Do sprzedaży w regionie EMEA trafią w marcu.

Predator Orion 5000 - stacjonarny komputer gamingowy o niebagatelnych gabarytach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Predator Orion 5000 Predator Orion 5000 to połączenie najnowszego procesora Intel® Core™ i7 do 12. generacji (z chipsetem Intel H670) i karty graficznej NVIDIA®GeForce RTX™ 3080. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Predator Orion 3000 - stacjonarny komputer gamingowy typu mid-tower

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Predator Orion 3000 Przód i tył wentylatora zostały wyposażone w diody LED RGB, których oświetleniem można sterować za pomocą oprogramowania PredatorSense™. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Cena i dostępność

Predator Orion 5000 to połączenie najnowszego procesora Intel® Core™ i7 do 12. generacji (z chipsetem Intel H670) i karty graficznej NVIDIA®GeForce RTX™ 3080, co przekłada się na wysoką częstotliwość odświeżania obrazu i niesamowite wrażenia wizualne w trakcie rozgrywki - nawet gdy w grę wchodzą najbardziej wymagające graficznie tytuły. Wewnątrz komputera znajdziemy również system Windows 11, 64 GB pamięci RAM DDR5 4000 MHz, aż do 2 TB przestrzeni dyskowej SSD M.2 PCIe 4.0 oraz wentylatory Predator FrostBlade™2.0 z podświetleniem ARGB wspomagające pracę tych potężnych podzespołów, utrzymując temperaturę systemu na optymalnie niskim poziomie. Najnowsza generacja wentylatorów korzysta z ciśnienia statycznego w celu optymalizacji przepływu powietrza, natomiast uszczelnione łożyska i nowy kształt łuku na końcach żeberek wentylatora redukują poziom wibracji i generowanego hałasu.Ciemno-grafitowa obudowa, na której znajdziemy elementy wykonane z przyciemnionego szkła i metalowej siatki, stanowi swego rodzaju efektowny element wystroju “kącika gracza”, prezentując imponujące wnętrzności sprzętowe i podświetlenie ARGB przez przezroczysty panel boczny - zaprojektowany zgodnie ze standardami ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi, zapewniający skuteczną ochronę zarówno samemu komputerowi, jak i urządzeniom peryferyjnym, z których korzysta. Entuzjaści niestandardowych modyfikacji sprzętowych docenią konstrukcję obudowy, która nie wymaga narzędzi do skręcania i rozkręcania, a poza tym daje użytkownikowi wygodny dostęp do wnętrza komputera - np. w celu wymiany systemu chłodzenia powietrznego procesora na chłodzenie cieczą (w rozmiarze do 240 mm). Oczywiście pomyślano także o możliwości łatwej rozbudowy komputera o nowe komponenty w przyszłości.Rozwiązania zmniejszające opóźnienia w trakcie rozgrywki sieciowej obejmują np. kontroler Ethernet Killer E3100G 2.5G oraz Intel Wi-Fi 6E [2], które zapewniają bardziej stabilne połączenie sieciowe, natomiast technologia DTS:X® Ultra sprawia, że w zasadzie każda para słuchawek lub głośników staje się wysokiej klasy systemem dźwiękowy 360°. Cztery porty USB (3x Type-A i 1x Type-C) oraz gniazda audio umieszczone zostały wygodnie na górze obudowy, natomiast z tyłu obudowy znajduje się jeszcze kilka złącz, dzięki czemu przewody, które rzadko zmieniają swoje miejsce, pozostają poza zasięgiem wzroku, co przekłada się na lepsze wrażenia estetyczne.Dzięki zastosowaniu procesorów Intel Core i7 do 12. generacji (na chipsecie Intel B660) oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070, seria Predator Orion 3000 to świetny wybór dla graczy oczekujących maksimum od komputera typu mid-tower: graczy, którzy chcą doświadczyć swoich ulubionych gier jeszcze bardziej, ale też i streamować treści lub korzystać z możliwości edycji materiału video o maksymalnych parametrach i bez najmniejszego wpływu na wydajność systemu. A jeśli o wydajności mowa, to mamy tu aż do 64 GB pamięci DDR4 o częstotliwości 3200 MHz i 2 TB pamięci masowej PCIe NVMe SSD, dzięki czemu zarówno czas reakcji, jak i czas ładowania grafiki jest imponująco niski, co przekłada się na ultrapłynną rozgrywkę. Gdyby jednak okazało się, że 2 TB pamięci SSD to za mało, w zestawie znajduje się również dysk HDD SATA3 o pojemności 6 TB.Seria Predator Orion 3000 cechuje się tym samym atrakcyjnym wzornictwem jak seria Orion 5000, gdzie cechą charakterystyczną obudowy jest połączenie elementów wykonanych z przyciemnianego szkła, plastiku, metalu i siatki - z opcjonalnym przezroczystym panelem bocznym zaprojektowanym zgodnie ze standardami ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi. Trzy wentylatory Predator FrostBlade™ 2.0 o wymiarach 92x92 mm optymalizują przepływ powietrza i chłodzą wnętrze komputera. Co więcej, przód i tył wentylatora zostały wyposażone w diody LED RGB, których oświetleniem można sterować za pomocą oprogramowania PredatorSense™.Karta sieciowa Intel Killer E2600 Ethernet, moduł Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) i oprogramowanie Control Center 2.0 zapewniają graczom wszystko, co niezbędne do pokonania przeciwnika w rozgrywce sieciowej, a technologia DTS:X Ultra sprawia, że dźwięk obecny w ulubionych filmach i grach czy w muzyce zaskakuje swoją przestrzennością.Komputer Predator Orion 3000 oferowany jest z zainstalowanym systemem Windows 11.Komputery gamingowedostępne będą w Ameryce Północnej w lutym w cenie od 2 599 dolarów; w regionie EMEA komputery trafią do sprzedaży w marcu w cenie od 1 999 euro; na rynku chińskim dostępne będą od stycznia w cenie od 14 999 juanów.Komputery gamingowedostępne będą w Ameryce Północnej w lutym w cenie od 1 999,99 dolarów; w regionie EMEA komputery trafią do sprzedaży w marcu w cenie od 1 299 euro; na rynku chińskim dostępne będą od stycznia w cenie od 11 999 juanów.