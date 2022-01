AOC prezentuje nowy monitor AGON PRO AG274QGM oraz mysz AOC GAMING GM510. Oba produkty wspierają technologię NVIDA Reflex Latency Analyzer. Wyświetlacz spełnia wymogi standardu VESA DisplayHDR 1000 i NVIDIA G-SYNC ULTIMATE.

Monitor AGON PRO AG274QGM

Mysz GM510

NVIDIA Reflex Latency Analyzer

Przeczytaj także: Monitor AOC U28G2XU

AG254FG to 27-calowy monitor o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px) i odświeżaniu 300 Hz. Zastosowany w nim płaski panel IPS jest podświetlany diodami mini LED, które zostały pogrupowane w 576 niezależnych stref.Oba rozwiązania się uzupełniają. Matryca IPS o czasie reakcji 1 ms wyświetla obraz bez smug nawet w dynamicznych scenach. Z kolei podświetlenie strefowe pozwala uzyskać dużo wyższy kontrast niż w przypadku konwencjonalnego podświetlenia – w partiach ekranu, które mają wyświetlać czarny kolor diody są wyłączane. Z kolei rozdzielczość QHD przekłada się na szczegółowy obraz, jednocześnie nie będąc tak wymagającą względem komputera jak 4K UHD.Dzięki wysokiemu kontrastowi i dużej maksymalnej jasności AG274QGM otrzymał nie tylko certyfikację VESA DisplayHDR 1000, ale też NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Ponadto monitor wspiera technologię NVIDIA Reflex. Aktywacja tej funkcji minimalizuje opóźnienia po stronie procesora, systemu operacyjnego, renderowania obrazu i kolejkowania poleceń przez komputer. Mogą z niej korzystać m.in. gracze Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege czy Valorant.Mysz GM510 oparto na optycznym sensorze Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16 000 DPI. Zastosowane w niej główne przełączniki Kailh wytrzymują 80 milionów kliknięć.Z kolei dzięki perforowanej konstrukcji udało się osiągnąć wagę na poziomie 58 g (bez przewodu). Całość dopełnia konfigurowalne podświetlenie RGB, którym można sterować przy pomocy oprogramowania AOC G-Tools.Zarówno AG254FG jak i GM510 są kompatybilne z technologią Reflex Latency Analyzer. Pozwala ona w szybki i przystępny sposób zmierzyć opóźnienie, jakie występuje od naciśnięcia przycisku myszki, do pojawienia się animacji wystrzału broni na ekranie. Wystarczy podłączyć mysz do dedykowanego portu USB w monitorze i aktywować opcję w panelu NVIDIA.Jest to funkcja kierowana do użytkowników, którzy lubią wyciskać maksimum ze swojej konfiguracji dla uzyskania każdej milisekundy przewagi w rozgrywkach. Dzięki Reflex Latency Analyzer nie trzeba, jak do tej pory, korzystać z kamer nagrywających obraz z szybkością 1000 FPS, a następnie analizować nagrania klatka po klatce.Sugerowana cena detaliczna myszy AOC GAMING GM510 wynosi 179 PLN. Cena monitora AGON PRO AG274QGM zostanie ogłoszona wkrótce.Wszystkie modele monitorów AGON by AOC objęte są 3-letnią, a akcesoria 2-letnią gwarancją producenta.