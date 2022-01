Firma MMD prezentuje nowy monitor Philips 243S1. Urządzenie wyposażono w 24-calowy panel IPS, dokowanie USB-C z technologią Power Delivery i funkcję DaisyChain.

Funkcjonalna stopa SmartErgo Base pozwoli na obrót monitora w poziomie, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu oraz funkcję pivot.

Philips 243S1 ma smukłe ramki, a funkcjonalna stopa SmartErgo Base pozwoli na obrót monitora w poziomie, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu oraz funkcję pivot.Nowe urządzenie można podłączyć do komputera nie tylko za pomocą standardowych złączy obrazu. Poza HDMI czy DisplayPort istnieje możliwość użycia portu USB-C, pozwalającego na wykorzystanie jego dodatkowych funkcjonalności. Za pomocą jednego przewodu prześlemy dane z wbudowanego koncentratora USB i gniazda Ethernet, dźwięk, obraz oraz zasilanie Power Delivery do 65 W. Monitor wyposażono w cztery porty USB-A działające w standardzie 3.2, w tym jeden wspierający funkcję Fast Charge.Zaimplementowana funkcja DaisyChain umożliwia bezpośrednie podłączenie drugiego wyświetlacza do 243S1 za pomocą złącza Display Port. Ogranicza to liczbę kabli podłączonych do komputera, zachowując pełną funkcjonalność konfiguracji wielomonitorowej.Zastosowana w Philipsie 243S1 matryca o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i częstotliwości odświeżania 75 Hz cechuje się szerokimi kątami widzenia (178/178 stopni) oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Pokrycie palety sRGB jest na poziomie 107%. Z kolei zastosowana w nim technologia SmartContrast dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści.Philips 243S1 został wyposażony w rozwiązania mające na uwadze ochronę oczu użytkowników, dzięki czemu otrzymał certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort. Rozwiązanie LowBlue Mode ogranicza ilość emitowanego niebieskiego światła. Z kolei technologia Flicker-Free ogranicza efekt migotania obrazu, zwiększając tym samym komfort użytkowania. Dodatkową opcją jest tryb EasyRead, który poprzez m.in. zmniejszenie jasności i zmianę poziomu kontrastu pozwoli na czytanie wyświetlanych treści w komfortowy sposób.Monitor Philips 243S1 pojawi się w sklepach w lutym w sugerowanej cenie 1490 zł.