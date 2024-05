Monitor z recyklingu - Philips Evnia 27M2N5500

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował nowy monitor dla graczy - Philips Evnia 27M2N5500. Wyposażono go w 27-calową matrycę Fast IPS o odświeżaniu 180 Hz i rozdzielczości Quad HD. Obudowa monitora została wykonana z plastiku pochodzącego w 85% z recyklingu.

HDR 400 i 1,07 mld kolorów

Projekt monitora mający na uwadze zrównoważony rozwój

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips Evnia 27M2N5500 - ekran Philips 27M2N5500 został wyposażony w panel Fast IPS o wysokim odświeżaniu na poziomie 180 Hz. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dostępność

Philips 27M2N5500 został wyposażony w panel Fast IPS o odświeżaniu na poziomie 180 Hz. Rozmiar 27 cali w połączeniu z rozdzielczością 2560 x 1440 px oznacza, że zagęszczenie pikseli w tym modelu wynosi 109 PPI (Pixels Per Inch). Może to przypaść od gustu osobom, które oczekują płynności obrazu bez potrzeby rezygnacji z ostrości detali. Monitor wyświetla 1,07 mld kolorów (8 bit + FRC) i jest zgodny z certyfikatem VESA DisplayHDR 400.Czas reakcji panelu jest bardzo krótki (1 ms GtG). Ponadto wyświetlacz wspiera rozwiązania, które mogą zapewnić przewagę w grach skupiających się na rywalizacji sieciowej. Chodzi m.in. o możliwość wyświetlania celownika na środku ekranu oraz funkcję Shadow Boost, która pozawala na rozjaśnienie najciemniejszych zakamarków ekranu. Ułatwia to dostrzeżenie przeciwnika, zwłaszcza w grach z wieloma zacienionymi miejscami.Podstawa monitora pozwala na regulację wysokości, pochylenie, obrót i ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot). Została ona wykonana z plastiku pochodzącego w 35% z recyklingu. Podobnie jak obudowa ekranu, do stworzenia której wykorzystano plastik pochodzący w 85% z recyklingu poużytkowego.Monitor jest już w sprzedaży w cenie 1063 zł.