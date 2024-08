Monitory Philips Evnia 27M2N8500 i 32M2N8900

Firma MMD wprowadza do oferty dwa nowe monitory dla graczy - Philips Evnia 27M2N8500 i 32M2N8900. Monitory wyposażono w matryce typu QD-OLED. W obu monitorach zastosowano technologię Ambiglow.

Szybkie odświeżanie i wysoka rozdzielczość obrazu

Podświetlenie Ambiglow, Dynamic Lighting i USB-C

Cena i dostępność

27M2N8500: 3206 zł

32M2N8900: 5132 zł

Philips Evnia 27M2N8500 wyposażono w 27-calową matrycę typu QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Dzięki odświeżaniu 360 Hz może on sprawdzić się w dynamicznych grach, również tych nastawionych na rywalizację sieciową. 31,5-calowy panel w modelu 32M2N8900 został wykonany w tej samej technologii, jednak jego rozdzielczość wynosi 3840 x 2160 px, a odświeżanie 240 Hz. Przypadnie to do gustu osobom poszukującym monitora o bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego odświeżania ekranu.Oba wyświetlacze są zgodne z certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 400. Oznacza to, że treści wyświetlane w trybie HDR będą cechowały się realistycznie wyglądającą czernią i dobrze odwzorowanymi detalami, nawet w ciemnych scenach.Wyświetlacze OLED i QD-OLED firmy Philips są objęte trzyletnią gwarancją producenta, która uwzględnia również wypalenie się ekranu.W obu monitorach zastosowano technologię Ambiglow, która opiera się o zestaw diod zamontowanych z tyłu obudowy wyświetlacza. Dynamicznie dostosowują one swoją barwę i natężenie światła do treści wyświetlanych na ekranie. Intensyfikuje to wrażenia z rozgrywki, zwiększając tym samym imersję.Philips Evnia 27M2N8500 jest kompatybilny z oprogramowaniem Dynamic Lighting, dostępnym w Windows 11. Umożliwia to sterowanie oświetleniem podzespołów z poziomu systemu operacyjnego. Oznacza to, że użytkownik może w łatwy sposób synchronizować tryb, poziom i barwę luminacji różnych akcesoriów komputerowych.Philips Evnia 32M2N8900 wyposażono w złącze USB-C, które umożliwia przysyłanie danych z koncentratora USB w monitorze. Ponadto port ten jest zgodny z DisplayPort Alt Mode, co daje możliwość przesyłania za jego pomocą sygnału obrazu z urządzenia źródłowego. Dodatkowo gniazdo to pozwala na ładowanie podłączonych sprzętów z mocą 65 W.Monitor Philips Evnia 27M2N8500 będzie dostępny od końca września, a 32M2N8900 od początku października w sugerowanych cenach producenta: