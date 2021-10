Monitory gamingowe Philips z serii Momentum M3000 i M5000

Na rynek trafiają cztery nowe monitory gamingowe Philips - trzy 24-calowe z serii Momentum M3000 oraz jeden 27-calowy ekran z rodziny Momentum M5000.

Przeczytaj także: Nowe monitory gamingowe Philips z linii E

Philips Momentum M3000: wszechstronne monitory do gier

Philips Momentum M5000: odważny wybór

Cena i dostępność

24M1N3200VA – grudzień 2021 w cenie 1100 zł

24M1N3200VS – grudzień 2021 w cenie 1054 zł

24M1N3200ZA – listopad 2021 w cenie 1146 zł

27M1N5500ZA – luty 2022 w cenie 2005 zł

Przeczytaj także: Monitor dla graczy Philips 272G5DYEB

Modele 24M1N3200ZA, 24M1N3200VA oraz 24M1N3200VS to 24-calowe ekrany, trzystronnie bezramkowe. Ich rozmiar pozwala na wygodnie korzystanie z pojedynczego monitora lub konfiguracji wielomonitorowych.Ich ekrany wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), a technologia Ultra Wide-Color odpowiada za szeroką gamę kolorów pozwalając uzyskać żywe obrazy. W monitorze Philips 24M1N3200ZA zastosowano technologię IPS zapewniającą szerokie pole widzenia i wierne odwzorowanie kolorów. Natomiast modele 24M1N3200VA i 24M1N3200VS wyposażono w matrycę VA, która gwarantuje wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Stopy obu wspomnianych monitorów umożliwiają pochylanie ekranu, a ponadto pozwalają na regulację wysokości, obracanie i wychylanie, co przekłada się na ergonomię użytkowania.Wszystkie modele z serii M3000 charakteryzują się częstotliwością odświeżania 165 Hz (dostępną przez złącze HDMI i DisplayPort) oraz niskim czasem reakcji 1 ms (MPRT), dzięki czemu obrazy w ruchu są płynnie wyświetlane. Funkcja Adaptive-Sync redukuje rozrywanie obrazu, a całość dopełnia niski input lag.27-calowy monitor 27M1N5500ZA również stawia na wizualny minimalizm oraz trzystronnie bezramkową konstrukcję. Ten ekran wyświetla obraz w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli), przy pełnej gamie 1,07 miliarda kolorów oraz korzysta z funkcji Ultra Wide-Color i SmartImage HDR. 27M1N5500ZA został wyposażony w panel NanoIPS, co przekłada się na ostry obraz o dobrym odwzorowaniu kolorów.Dzięki częstotliwości odświeżania 165 Hz i szybkiej reakcji matrycy (1 ms GTG), obraz jest płynny i wyraźny. Ponadto technologia Adaptive-Sync i niski input lag zwiększają przyjemność z rozgrywki. Monitor Philips 27M1N5500ZA wyposażono również w głośniki, ergonomiczną podstawę oraz wbudowany koncentrator USB pozwalający na podpięcie urządzeń peryferyjnych.