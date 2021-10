Laptop Huawei MateBook 14s

Huawei wprowadza do sprzedaży nowy model - MateBook 14s. To smukłe urządzenie z procesorem Intel Core 11. generacji z serii H, dotykowym ekranem FullView 2,5K oraz systemem Windows 10 Home.

Przeczytaj także: Huawei MateBook debiutuje w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Huawei MateBook 14s - otwarty Nowy laptop Huawei wyposażony jest w dotykowy ekran 2,5K FullView o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Huawei MateBook 14s jest napędzany przez procesor Intel Core 11-tej generacji z serii H (i7 lub i5 w zależności od konfiguracji), wspierany przez 16 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć wewnętrzną o pojemności 1 TB lub 512 GB. W połączeniu ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris X, systemy te zapewniają wysoką wydajność podczas codziennej pracy i rozrywki. Nowy laptop Huawei w konfiguracji z procesorem Intel Core i7 otrzymał identyfikator Intel Evo, co oznacza, że zapewnia najwyższą wydajność pracy. Laptop obsługuje też Wi-Fi 6, które oferuje trzykrotnie szybszy transfer danych.Huawei MateBook 14s mieści baterię o pojemności 60 Wh, dzięki czemu urządzenie może pracować aż przez 11 godzin. Nowy laptop obsługuje też technologię szybkiego ładowania 90 W – użytkownik może naładować baterię urządzenia w ciągu 90 minut. Kieszonkowa ładowarka urządzenia obsługuje uniwersalny port USB-C, dzięki czemu można nią naładować również inne urządzenia wyposażone w ten port.Nowy laptop Huawei wyposażony jest w dotykowy ekran 2,5K FullView o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680, który zapewnia wysokoe doznania wizualne i komfortową pracę nawet na zewnątrz w bardzo słoneczny dzień. Gwarantuje to wysoka jasność ekranu na poziomie 400 nitów, najwyższy, 100% wskaźnik odwzorowywania palety kolorów sRGB oraz obsługa 10-bitowej głębi obrazu. Dodatkowo w najnowszym laptopie Huawei zastosowano zaawansowaną technologię ochrony wzroku, która redukuje niebieskie światło emitowane przez wyświetlacz oraz eliminuje migotanie obrazu. Skuteczność tej technologii została potwierdzona przez dwa certyfikaty TÜV Rheinland.Wyświetlacz MateBook 14s obsługuje częstotliwość odświeżania do 90 Hz, zapewniając płynne przeglądanie treści. Naciskając jednocześnie klawisz Fn i R, można przełączać się między częstotliwością 60 Hz, aby oszczędzać energię, a 90 Hz, aby uzyskać płynniejsze efekty wizualne.Ekran nowego laptopa jest praktycznie bezramkowy – zajmuje aż 90% wewnętrznej powierzchni urządzenia, co dodatkowo podnosi komfort pracy. Wyświetlacz MateBook 14s jest dotykowy oraz zastosowano w nim innowacyjną funkcję obsługiwania gestów. Na przykład zrzut ekranu można wykonać w szybki sposób za pomocą ruchu trzech palców.Najnowszy laptop Huawei wyróżnia się bardzo smukłą i lekką obudową. Urządzenie waży zaledwie 1,43 kg, a szerokość obudowy laptopa w najszerszym miejscu wynosi 16,7 mm. MateBook 14s jest dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym (tylko konfiguracja z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 1 TB) oraz matowym zielonym (w tym wariancie kolorystycznym dostępne są konfiguracje z procesorem Intel Core i5).Huawei MateBook 14s został wyposażony w wygodną klawiaturę – skok klawiszy na poziomie 1,5 mm umożliwia wygodne pisanie, a ich podświetlanie podwyższa komfort pracy w ciemnych otoczeniu.Nowy laptop Huawei oferuje też bogaty wybór portów: dwa porty typu USB-C, port USB 3.2, port HDMI oraz wejście typu minijack. Dodatkowo w laptopie w konfiguracji z procesorem Intel Core i7 znajduje się superszybkie złącze Thunderbolt 4, które umożliwia przesyłanie danych do 40 GB/s.Huawei MateBook 14s wyposażony został w cztery głośniki i cztery mikrofony, obsługujące system Huawei Sound. Dzięki dwóm niezależnym głośnikom niskotonowym oraz dwóm wysokotonowym, nowy laptop pozwala cieszyć czystym i mocnym dźwiękiem. Huawei Sound gwarantuje również zaawansowaną rejestrację dźwięków, dzięki redukcji szumów otoczenia wspieranej przez AI, a także 360-stopniową rejestracją dźwięków.MateBook 14s umożliwia szybkie łączenie się z innymi urządzeniami, dzięki wbudowanej w touchpad funkcji Huawei Share. Użytkownik może na przykład wykorzystać tablet Huawei MatePad 11 jako dodatkowy ekran dla laptopa, może też kontrolować smartfon Huawei bezpośrednio na ekranie laptopa i między innymi odbierać połączenia i wiadomości, a także wygodnie i szybko przenosić pliki.Preinstalowany na MateBook 14s system operacyjny to Windows 10 Home, który będzie można zaktualizować do najnowszej wersji systemu – Windows 11.MateBook 14s jest już dostępny w przedsprzedaży – do 14 listopada można go zamówić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch 3 Active. Rekomendowana cena MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB to 7 499 zł. Na polskim rynku dostępny jest też MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB w rekomendowanej cenie 5 999 zł oraz w MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 8 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB. Rekomendowana cena tego wariantu to 4 999 zł.Wszystkie trzy konfiguracje MateBook 14s można już zamówić w przedsprzedażowej ofercie, która jest dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz w Play. Oferta może różnić się w zależności od sklepu – szczegóły znajdują się u partnerów. Regularna sprzedaż nowych laptopów ruszy 15 listopada.Klienci, którzy kupią MateBook 14s, będą mogli skorzystać też z atrakcyjnej oferty serwisowej przygotowanej przez Huawei, również po zakończeniu oferty przedsprzedaży. W jej skład wchodzi gwarancja na urządzenie wydłużona do trzech lat, pod warunkiem zakupu laptopa przed 30 stycznia 2022, bezpłatna usługa door-to-door, bezpłatna reinstalacja systemu Windows (dwukrotnie w ciągu trzech lat) oraz wymiana baterii laptopa za 199 zł.