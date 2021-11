Smartwatche Huawei Watch GT 3

Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce nową serię smartwatchy Huawei Watch GT 3 w wersji 46 mm i 42 mm. Zegarki mają stylowy design i ulepszone funkcje monitorujące zdrowie.

Huawei Watch GT 3 – klasyczny design, uniwersalny styl

Zdrowie pod kontrolą – ulepszona technologia Huawei TruSeen 5.0+

Ulepsz swój trening z Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 dostępny jest w dwóch wersjach – z kopertą o średnicy 46 mm oraz 42 mm. Cała seria łączy klasyczny design, który można dopasować do swojego stylu, z precyzyjnymi funkcjami monitorowania zdrowia, stresu, snu oraz aktywności fizycznej.W porównaniu do poprzedniej generacji, Huawei Watch GT 3 zapewnia większe pole wyświetlacza – wersja 46 mm wyposażona jest w ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, a wersja 42 mm – w ekran AMOLED 1,32 cala. Ekran pokryty jest przejrzystym, zakrzywionym szkłem 3D o wysokiej przezroczystości, które zapewnia lepszą widoczność. Dzięki zastosowaniu nanopowłoki ochronnej, wyświetlacz jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców. Tylna część obudowy to wypolerowane, wypukłe szkło, które dopasowuje się do kształtu nadgarstka. Konstrukcja nie tylko zapewnia komfort noszenia, ale również pozwala redukować zakłócenia zewnętrzne i poprawia jakość sygnału mierzącego tętno.Obrotowa koronka umożliwia wygodniejszą nawigację między funkcjami, a nowy wygląd menu przypominający szachownicę pozwala na łatwiejsze odnalezienie pożądanej funkcji. Seria Watch GT 3 umożliwia również instalowanie aplikacji firm trzecich na smartwatchu – lista aplikacji dostępna jest po sparowaniu zegarka z aplikacją Huawei Zdrowie.Smartwatche z serii Huawei Watch GT 3 charakteryzują się długim czasem pracy na jednym ładowaniu – w przypadku wersji 46 mm są to nawet 2 tygodnie, a w przypadku wersji 42 mm – do tygodnia.Huawei Watch GT 3 wyposażony jest w ulepszoną funkcję monitorującą zdrowie Huawei TruSeen 5.0+ – aż 8 sensorów oraz algorytm AI zapewniają dokładniejszy pomiar tętna, temperatury skóry oraz analizę faz snu przy mniejszym zużyciu energii. Huawei Watch GT 3 umożliwia całodobowy pomiar stresu oraz dostarcza porad, jak skutecznie sobie z nim radzić. Nowa seria wprowadza również zupełnie nową funkcję – Healthy Living Shamrock, czyli spersonalizowanego asystenta zdrowia, który regularnie przypomina o zdrowych nawykach i działaniach wspomagających zdrowie – piciu wody, przyjmowaniu leków czy regularnych ćwiczeniach.Huawei Watch GT 3 oferuje ponad 100 trybów treningów, 18 profesjonalnych i ponad 85 dodatkowych. Co więcej, smartwatch dostarcza spersonalizowane plany treningowe, opierając je na analizach kondycji fizycznej użytkownika oraz jego nawykach – użytkownik może ustalać własne cele treningowe i monitorować wyniki w czasie rzeczywistym na zegarku lub w aplikacji Huawei Zdrowie. Ponadto asystent treningowy dostarczy wskazówki treningowe na różnych etapach. W czasie treningu, smartwatch powiadamia za pomocą asystenta głosowego o aktualnych celach, stanie treningu, a także postępach w sprawności. Jeszcze dokładniejszy GPS zapewnia użytkownikom jeszcze dokładniejsze mapowanie lokalizacji geograficznej.Huawei Watch GT 3 (46 mm) dostępny jest w trzech wersjach: Active z paskiem z fluoroelastomeru można kupić w rekomendowanej cenie detalicznej 1 099 zł, Classic na skórzanym pasku – za 1 199 zł, a Elite na eleganckiej bransolecie – za 1 399 zł.Huawei Watch GT 3 (42 mm) dostępny jest w dwóch wersjach: Active na skórzanym pasku można kupić w rekomendowanej cenie detalicznej 1 149 zł oraz Elegant na złotej bransolecie za 1 399 zł.Huawei Watch GT 3 (46 mm i 42 mm) w ofercie przedsprzedażowej ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4i można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, a także w strefie marki na Allegro. Oferta może różnić się w zależności od sklepu, szczegóły znajdują się u partnerów.