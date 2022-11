Smartwatch Huawei Watch D już w Polsce

Huawei CBG Polska wprowadza na polski rynek nowego smartwatcha Huawei Watch D, z funkcjami monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego.

Przełomowy pomiar ciśnienia krwi

Smartwatch Huawei Watch D Huawei Watch D jest wyposażony w funkcje monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego.

Smartwatch czule dbający o zdrowie serca

Świetnie wyposażony opiekun

Smartwatch Huawei Watch D, fot.2 Huawei Watch D oferuje ulepszoną technologię monitorowania tętna HUAWEI TruSeen 5.0+, która wykorzystuje 8 czujników fotoelektrycznych rozmieszczonych w formie pierścienia, z dwoma grupami źródeł światła, zwiększającymi możliwość przeciwdziałania zakłóceniom poprzez zbieżność różnych sygnałów.

Inteligentny zegarek, który sprawdzi się jako element eleganckiej i sportowej stylizacji

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Stworzony przez Huawei algorytm pomiaru ciśnienia TruBP™, oparty na modelu kaskadowym i różnych wzorcach ciśnienia krwi, umożliwia wykonanie pomiaru z marginesem błędu w granicach ±3 mm Hg. Dokładność i wiarygodność tej funkcji w Huawei Watch D została potwierdzona przyznaniem europejskiego certyfikatu dla urządzenia medycznego klasy IIa (numer certyfikatu: HZ 2042319 1), wydanego przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland. Metodologia pomiaru oparta jest na mini pompce i ergonomicznie ukształtowanej poduszce powietrznej połączonej z rozciągliwym paskiem i motylkowym zapięciem. Umożliwia to wysoce precyzyjną pracę czujnika ciśnienia, skrupulatną kontrolę reakcji oraz zmniejszony opór powietrza.Interfejs smartwatcha pomaga wykonać pomiar w prawidłowy sposób, wykrywając nieprawidłową sylwetkę czy ułożenie rąk, tym samym eliminując błędne wyniki. Urządzenie pozwala ustawić przypomnienia o wykonywaniu pomiarów o wyznaczonych porach, np. po pobudce czy przed zaśnięciem. Regularne monitorowanie zmian ciśnienia tętniczego, może okazać się istotne podczas konsultacji niepokojących wyników z lekarzem.Watch D to kolejny po modelach z serii Watch GT 3 Pro smartwatch od Huawei, który umożliwia wykonanie analizy EKG (Watch D przyznano certyfikat urządzenia medycznego klasy IIb). Aplikacja EKG na bieżąco wykrywa i informuje o zagrożeniach dla zdrowia serca. Potrafi rozpoznać rytm zatokowy, migotanie przedsionków oraz przedwczesne pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Pokryte powłoką PVD elektrody znajdujące się pod zakrzywionym, szafirowym korpusem, zapewniają dokładniejsze i bardziej responsywne zbieranie sygnału EKG. Pomiar, uzyskany po przytrzymaniu znajdującego się z boku zegarka przycisku przez 30 sekund, wyświetlany jest na ekranie i automatycznie zapisywany w aplikacji Huawei Zdrowie.Huawei Watch D oferuje ulepszoną technologię monitorowania tętna HUAWEI TruSeen 5.0+, która wykorzystuje 8 czujników fotoelektrycznych rozmieszczonych w formie pierścienia, z dwoma grupami źródeł światła, zwiększającymi możliwość przeciwdziałania zakłóceniom poprzez zbieżność różnych sygnałów. Zegarek pozwala także na monitorowanie poziomu SpO2, czyli kluczowego wskaźnika dotlenienia organizmu. Niskie dotlenienie może prowadzić do zmęczenia, utraty pamięci, a także być zagrożeniem dla zdrowia. Z kolei funkcja HUAWEI TruSleep™ 2.0 analizuje kluczowe fazy snu, w tym sen głęboki i lekki, fazy REM, drzemki oraz liczbę przebudzeń. Na tej podstawie ocenia jakość snu i przedstawia spersonalizowane porady, które pomagają jak najlepiej wypocząć w nocy. Dzięki wbudowanemu czujnikowi, zegarek wykrywa również temperaturę skóry, informując na bieżąco o zarejestrowanych zmianach. Pozwala także mieć pod kontrolą poziom stresu, a w razie potrzeby doradza użytkownikowi sposoby na jego obniżenie: ruch, odpoczynek lub ćwiczenia oddechowe.Huawei Watch D charakteryzuje się zakrzywionym szkłem 2.5D, połyskującym przy każdym ruchu nadgarstka. Jego koperta zamknięta jest w wytrzymałej, aluminiowej ramie z dwoma poręcznymi przyciskami, dającymi dostęp do menu aplikacji oraz bezpośrednio do monitorowania ciśnienia krwi. Zegarek jest kompatybilny z systemami Android oraz iOS, oferując wszystkie funkcje dbania o zdrowie niezależnie od ekosystemu. Urządzenie wyposażone jest w pozycjonowanie GNSS, pozwalające na precyzyjne śledzenie tras na świeżym powietrzu. Rozpoznaje sześć głównych typów treningu i oferuje ponad 70 trybów treningowych. Smartwatch może też zostać inteligentnym asystentem głosowym, wyświetlającym wszystkie ważne powiadomienia, pozwalającym na kontrolę nad odtwarzaniem muzyki, sprawdzenie prognozy pogody i ustawianie przypomnień lub alarmów. Huawei Watch D wspiera bezprzewodowe ładowanie, a naładowana do pełna bateria pozwala na aż 7 dni typowego korzystania z wszystkich funkcji.Użytkownicy nowego smartwatcha mogą także udostępniać wyniki swoich treningów z aplikacji Huawei Zdrowie do bardzo popularnej aplikacji i społeczności śledzącej ćwiczenia – Strava.Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Huawei Watch D wynosi 1799 zł, a do pierwszych kupujących trafi już 3 listopada. W okresie od 2 do 27 listopada 2022 r. będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego nabywcy otrzymają wagę HUAWEI Smart Scale 3 za 1 zł.Huawei Watch D dostępny będzie u partnerów biznesowych w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl.W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci przedłużenia gwarancji o rok, 20 rat z RRSO 0%, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy.