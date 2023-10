Smartwatch HUAWEI Watch Ultimate Design z 18-karatowym złotem, debiutuje w Polsce

Firma Huawei CBG Polska wprowadza na rynek złoty smartwatch, luksusowy HUAWEI Watch Ultimate Design. Urządzenie trafia do przedsprzedaży w cenie sugerowanej 12999 zł.

Luksusowa personalizacja

HUAWEI Watch Ultimate Design jest wykonany z unikalnego stopu metali, w tym wstawek z 18 karatowego złota.

Zaawansowane rozwiązania oraz wydajność, które wpiszą się w każdy styl życia

Dostępność

HUAWEI Watch Ultimate Design jest wykonany z unikalnego stopu metali, w tym wstawek z 18 karatowego złota, w których zawartość tego drogocennego kruszcu wynosi 75%. W bezel zegarka wkomponowano sześć złotych inkrustacji, które osadzane są ręcznie w ceramicznej formie dzięki zaawansowanemu, rzemieślniczemu procesowi. Skala na bezelu jest pozłacana w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), a całość jest następnie trzykrotnie grawerowana 5-mikronowym laserem, aby uzyskać nieskazitelnie matową teksturę. Efekt złotego pudru uzyskiwano poprzez dodanie złota w procesie próżniowego powlekania jonami, w technice druku wklęsłego. Ponadto zegarek charakteryzuje nowoczesne, modne wzornictwo.HUAWEI Watch Ultimate Design wyposażono w odporną i lekką tytanową bransoletę z mechanizmem zapięcia motylkowego. Umożliwia ona łatwe dopasowanie do rozmiaru nadgarstka użytkownika poprzez zastosowanie siatki aż 12 progów (1,45 mm na każdy) o łącznej długości 17,4 mm. Regulacja odbywa się płynnie i błyskawicznie – bez konieczności wykręcania lub wypinania ogniw, zupełnie niczym w klasycznym pasku. Wystarczy przesunąć ogniwa bransolety wewnątrz zapięcia w przód lub tył. Dzięki temu nawet, gdy obwód nadgarstka zmienia się w trakcie dnia lub wraz z wiekiem, smartwatch będzie mógł towarzyszyć użytkownikowi przez całą dobę i w różnych rozdziałach jego życia.Smartwatch wyróżnia się również złotą tarczą dostępną tylko w tym modelu, na której wyświetla się mapa świata oraz aktualny pomiar tętna użytkownika.HUAWEI Watch Ultimate Design zawiera zestaw funkcji zdrowotnych i fitness. Wbudowany sensor TruSeenTM 5.0+ pozwala użytkownikom monitorować różne aspekty zdrowia – od układu sercowo-naczyniowego po poziom SpO2. Żądni przygód użytkownicy mogą uzyskać dostęp do 24 aktywności w profesjonalnym trybie sportowym lub cieszyć się trybem ekspedycji. Smartwatch oferuje poziom dokładności pozycjonowania L5 i za sprawą dwuzakresowego, pięciosystemowego modułu GNSS pozwala na przeżywanie przygód na lądzie lub morzu. Zegarek cechuje norma wodoodporności ISO 22810 oraz EN13319 dla sprzętu nurkowego, a ponadto możliwość nurkowania do 100 m w 4 różnych trybach, w tym nurkowania technicznego i profesjonalnego. HUAWEI Watch Ultimate Design oferuje do 2 tygodni pracy na baterii i ładuje się do 25% pojemności w zaledwie 10 minut.Aby utrzymać wygląd HUAWEI Watch Ultimate Design w nienaruszonym stanie, jego właściciele będą mogli skorzystać z 2-letniej międzynarodowej gwarancji oraz rozwiązań posprzedażowych przygotowanych specjalnie dla nabywców najbardziej prestiżowych produktów.Sugerowana cena detaliczna HUAWEI Watch Ultimate Design to 12999 zł. Smartwatch dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie huawei.pl. W ramach specjalnej oferty kupujący otrzymają w prezencie wydłużoną o rok gwarancję producenta. Sklep oferuje też darmową, szybką dostawę oraz możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %.Do 15 października br. na huawei.pl oraz w sieciach handlowych trwa również premierowa sprzedaż smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4, w ramach której przy zakupie można otrzymać w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2.